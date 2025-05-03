Descartes’ın sobası

Önder KULAK - Kurtul GÜLENÇ

Takvimler 17. yüzyılı gösterirken René Descartes bilinç problemi üzerine yazıyordu. Filozof hem ontolojik hem de epistemolojik içerimleri olan bu problemle boğuştuğu yıllarda irdelediği konunun kendisinden yaklaşık üç yüz yıl sonra çağdaş bilimlerin temel sorularından biri haline geleceğini muhtemelen öngörmemişti. Onun ilgisi daha çok kendisinden kuşku duyulmayacak bir temel, bir başlangıç noktası bulmaktı. Bir sabah uyandığında rüya ile gerçek arasındaki geçişliliğin şaşırtıcılığı önünde boyun eğmiş, rüyasının oldukça gerçekçi olduğunu fark ederek bilinç problemi üzerine düşünmeye başlamıştı. Bu problemi çözebilmenin gerek koşulu doğruluğundan kesin olarak emin olunabilecek bir temele ulaşana kadar kuşkuyu yöntem olarak kullanmaktı. Başka bir ifadeyle, her şeyin temelini oluşturacak sağlam bir Arşimet noktası bulana kadar soruşturmadan vazgeçmemek filozofun kartezyen şüphecilik olarak bilinen yöntemiydi. Elbette Descartes sürekli her şeyden şüphe ederek ve hiçbir şeye güvenmeden yaşamanın epey zor olduğunun farkındaydı. Bu yüzden şüpheyi bir amaç olarak değil, hakiki bilgiye ulaşmak için bir araç olarak kullanmayı tercih etti.

Soğuk bir gece odasındaki sobanın önünde otururken duyularımız üzerine düşünmeye başladı. Duyularımıza güvenebilir miyiz? Duyularımız bize yaşamın tüm kayganlığında sağlam bir zemin sunabilir mi? Bu sorulara yanıtı olumsuzdu çünkü her birimizin yaşamımızda en az bir kere duyularımız tarafından yanıltıldığı olmuştur, değil mi? Peki ya küçük yaşta okulda öğrendiklerimiz? Örneğin edebiyat dersinde ya da tarih dersinde öğrendiklerimiz, bunlara tam anlamıyla güvenebilir miyiz? Filozof açısından yanıt yine olumsuzdu. Sıra Descartes’a asıl şöhretini veren alana gelmişti: matematik. Kartezyen koordinat sisteminin keşfi ile ünlenen filozof bu kez matematik ifadelerin kesinliğinden emin olup olmayacağımızı soruyordu. Matematiğe hiç toz kondurmak istemiyordu ama aynı zamanda arayışından da vazgeçmeyecekti. Bu sefer de son derece zeki ve aynı zamanda kötü niyetli bir cin varsayımından hareketle matematiksel yargıları sorgulamaya başladı: 5 + 5 = 10 ifadesini bu şekilde bize gösteren kötü niyetli bir cin olabilir miydi? Bunu bize kötü niyetli bir cinin yaptırmadığını bilebilir miydik gerçekten? Belki de hepimizin zihinleri kötü bir cin tarafından yönetilen koca bir bilgisayara bağlıydı. Bu yüzden hepimiz “5+5 = 10” önermesini hiç şüphe etmeden kabul ediyorduk.

Kulağa tuhaf geliyor ama düşünce deneyleri felsefi soruşturmanın olmazsa olmaz araçları gibi duruyor. Yukarıdaki iddialara yanıt vermenin çok da kolay bir yolu olmadığını söyleyen Descartes bu düşünce deneyini şüphesini sınırına götürmek ve buradan hareketle var olduğunu reddetmenin olanaksız olduğu o mutlak zemini temellendirmek için kullanır. Bu nokta artık şüphe ettiğimizden şüphe edemeyeceğimiz aşamanın kendisidir. Sonuç olarak, filozof şüphe ettiğimizden artık şüphe edemeyeceğimizi, dolayısıyla şüphe etmenin bir düşünme edimi olduğu kabulüyle bilincimizin varlığını kanıtlamış olur: Cogito ergo sum (Düşünüyorum, o halde varım). Descartes bedenimizin varlığından ve duyularımız yoluyla edindiğimiz bilginin kendisinden ne kadar şüphe edersek edelim, şüphe etme edimine dayalı olarak düşünen bir varoluşa, yani bilince sahip bir varlık olduğumuzdan artık emindir. Bilince başlı başına bir kendilik atfeden filozof kartezyen düalizm (ikicilik) olarak bilinen ünlü görüşünü de böylelikle tesis etmiş olur.

KARTEZYEN İKİCİLİK VE ETKİLEŞİMCİLİK

Kartezyen ikicilik iki sonlu tözün (zihin/ruh ve beden/cisim) var olduğunu ileri süren, bu iki tözün birbirinden bütünüyle bağımsız, dolayısıyla birbirine indirgenemez olduğunu savunan felsefi yaklaşımdır. Zihnin özniteliği düşünmesi, bedenin özniteliği ise uzamdır (yer kaplamasıdır). O halde kartezyen ikicilik bize şunu söyler: düşünen şey yer kaplamaz, yer kaplayan şey düşünemez. Ne var ki bu tez insan varlığının bir yandan bilince bir yandan da bedene sahip doğasını açıklamakta zorlanır çünkü birbirine indirgenemez iki sonlu töz insanın varlıkça yapısının iki farklı bileşeni olarak belirir. Filozof bu güçlüğü aşabilmek için etkileşimcilik argümanını önerir. Etkileşimcilik zihinsel haller ile bedensel haller arasında nedensel bir karşılıklılık ilişkisi olduğunu savunur. Fakat iki öğe arasında nedensel bir ilişkinin olabilmesi için bu iki öğenin de belirli bir mekânsal koordinatta, başka bir ifadeyle belirli bir uzama sahip bir alanda var olması beklenir çünkü nedenselliğin işleyebilmesinin koşulu uzama sahip olmaktır. Ama kartezyen ikicilik bilincin yer kaplamadığını iddia etmektedir. İşte bu sebepten dolayı kartezyen ikicilik ile etkileşimcilik birbiriyle uyum içinde olamaz. Descartes’ın argümanı çöker. Çökmesi bir açıdan iyi de olmuştur çünkü Descartes’ın kartezyen sisteminin ucu hayvanlara dokunur. Hayvanların ruha sahip olmadığını ileri süren filozof onları hiçbir düşünme ve hissetme kapasitesi olmayan birer makine olarak değerlendirmiştir. Bu değerlendirmenin dolaylı sonuçlarından biri hayvanların acı hissetmediği için her türlü olumsuz uygulamaya maruz kalabilecek olmalarıdır.

Descartes’ın ikili töz anlayışına dayalı kartezyen felsefesindeki yapısal açmazı aşabilmek için aranedencilerden (ör. Malebranche) Spinoza’ya (paralelizm) ve Leibniz’e (monadoloji) değin pek çok felsefi tartışma yürütülmüştür. Filozofun mirasının çağdaş tartışmalardaki karşılığı ise zihin felsefesidir. Zihin felsefesi bilinç problemini farklı bir zemine taşımış, zihin-beden ikilisini bilinç-beyin ikilisine dönüştürerek disiplinlerarası bir karakter kazanmıştır. Özellikle bilişsel bilimlerin temel araştırma konusu haline gelen bu problem felsefenin önünü açtığı etkinlik alanları arasında önemli bir bağlama oturmuştur. Günümüzde yapay zekâ, bilişsel dilbilim, bilişsel psikoloji, bilişsel sinirbilim alanları, bilinci anlamaya yönelik çalışmalarını farklı eksenlerde sürdürerek geliştirmeye çalışmaktadırlar. Bu çabanın temel motivasyonlarından biri şu soru olmuştur: “Makineler düşünebilir mi?” Kartezyen ikiciliği tersine çeviren bu soru şimdilerde etik meselelere sirayet etmiş durumda.