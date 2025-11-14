Destekle topraklar daha bereketlendi

BirGün EGE

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Tarımda Balıkesir Modeli” sayesinde tarımsal potansiyel her geçen gün artıyor. Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilere dağıtılan yüzde 75 hibeli 140 bin marul fidesi ve yüzde 100 hibeli 200 litrelik gübre desteği toprakla buluştu. Büyükşehir’in desteğiyle maliyetleri azalan ve verimleri artan üreticilerin yüzleri güldü.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin desteklerinden dolayı mutlu olduğunu söyleyen sera üreticisi Edanur Kurt, “Bu destekler inşallah güzel bir kazanç sağlayacak. Emeğimizin karşılığını da alacağımızı düşünüyorum. Sadece seralarımıza değil köyümüze de katkı sağladı. Bizlere verdiği desteklerden dolayı Başkan Ahmet Akın’a çok teşekkür ederim” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri sayesinde maddi anlamda avantaj sağladıklarını dile getiren Mürsel Akbulut da, “Marullarımızı diktik. Bunu Ahmet Akın Başkanımız sayesinde yüzde 75 hibe ile aldık. Parasal olarak bizim için avantaj oldu. Sera naylonlarını da hibeli olarak almıştık. Katkılarından dolayı Ahmet Başkan’ımıza çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.