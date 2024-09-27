Deştin direnişine festival kutlaması

Mahir KANAAT

Uluslararası Deştin Doğal Yaşam ve Kültür Festivali, 28-29 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Deştin Çevre Platformu, MUÇEP Menteşe Meclisi ve Bayır Çevre Komitesi ortaklıyla yapılacak festivalde, yurttaşların yaşam alanlarından getirdikleri taşlarla Deştin Mücadele Anıtı yapılacak.

Festival 28 Eylül Cumartesi günü saat 11.00’de kortej ve yürüyüş ile başlayacak. Saat 12.00’de açılış konuşmaları yapılacak. Ardından dünyadan direnişlerle ilgili Elizabeth Victoria Hudson, Regilanne Pereira Guajajara ve Jane Andrea Cabral E Silva konuşma yapacak. Saat 13.00’te düğün yemeği verilecek. 14.00’te deştin mücadelesi / Anıt formu, saat 14.30’da Çalsın Zurna Vursun Davul Bizden Sesler, saat 15.30’da Muğla Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Ekibi Gösterisi, saat 16.00’da Milas Şehir Tiyatrosu ve Iasos Köy Tiyatrosu Kral ve Soytarısı gösterisi sahnelenecek. Saat 17.00’de Uygar Karaca Müzik Dinletisi, saat 18.00’de sinevizyon, saat 18.30’da Deştin Mücadele Anıtı Yapımı, saat 19.00’da serbest kürsü, saat 20.00’de ise Grup Geniş Merdiven Bizden Sesler, Müzik Ruhun Gıdasıdır programı ile ilk gün sona erecek.

29 Eylül Pazar günü ise program, saat 11.00’de kahvaltı organizasyonuyla başlayacak. Saat 13.00’te Dost Meclisi, saat 14.00’te Deştin Çayı Özgür Akıyor Gezisi, saat 16.00’da sineviyon ve saat 17.00’de Vedalaşmak Zor Kapanış Forumu ile festival sona erecek. Festivale Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe, Yatağan ve Milas belediyeleri destek verecek.

VAZGEÇMEDİK, KAZANDIK

Deştin Festival Komitesi, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Seneler önce Deştin köylüleri olarak ormanlarımızı talan edecek, yaşamı yok edecek, zehir saçacak olan entegre çimento tesisinin yapılmaması için mücadeleye başladık. Bu süreçte çocuklarımız büyüdü, gençlerimiz yaş aldı, yaşlılarımızdan kayıplarımız oldu. Birçok köylümüz, arkadaşlarımız baskılara ve bütün zorluklara rağmen bizlerle birlikte direnişe omuz verdiler. Böyle başlayan hikâyemizde entegre çimento tesisine karşı direnişçi köylüler olduk her birimiz. Tarlada mahsulümüz, evde hayvanlarımız, bakıma muhtaç yaşlılarımız bizi beklerken, ne olursa olsun asla vazgeçmedik bu mücadeleden ve kazandık” denildi.

HAKLI KUTLAMAYA DAVET

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Lehimize çıkan hukuki kararlar sonrası çimento fabrikası inşaatı durduruldu, kapısına mühür vuruldu ve bizler kendi içimizde davullu zurnalı kutlamalar yaptık. Fakat bu sadece bizlerin değil, Muğla’dan, Türkiye’den ve Dünya’nın her yerinden destek veren tüm dostlarımızın hikâyesiydi. Bu yüzden, kutlamaların bu kadar küçük olmaması gerektiğini düşünerek, herkese de umut olması için ‘Uluslararası Deştin Kültür ve Doğal Yaşam Festivali’ne dönüştürdük. Hep beraber direndik, hep beraber kutlamanın daha uygun olacağını düşündük. Bütün dostlarımızı bu büyük direnişimizi taçlandırdığımız haklı kutlamamıza davet ediyoruz.”