DEV GENÇ’in 50. yılında: Kucaklaşma çağrısı

“Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Devrimci Gençlik” dergisi 20 Kasım 1975 yılında yayınlandı. Devrimci Gençliğin o günlerden bugüne; “Gençliğin devrimci eylem birliğinin yaratılmasında”, faşizme karşı en geniş gençlik kesimlerinin öğrenim özgürlüğü ve can güvenliği mücadelesinde, üniversitelerde söz yetki karar hakkını pratiğe dönüştüren ODTÜ-ÖTK deneyiminde, faşizme karşı halkın mücadelesinin ön saflarında yerini alan Devrimci Gençliğin mücadele anlayışı sonraki kuşaklara da ilham kaynağı oldu.

68 mücadelesinde büyüyen Dev-Genç’ten başlayarak her kuşakta yenilenip büyüyen ve bugünlere uzanan uzun ve onurlu yolculuğun Devrimci Gençlik’le başlayan 50. Yılında yine hep beraberiz. Ülkenin her kritik eşiğinde ayağa kalkarak devrimci yolda yürüyen DEV-GENÇ’liler farklı kuşaklarda ortak bir aklın ve ortak bir kalbinde sahibidirler.

Bunu mümkün kılan ise devrimci bir siyaset sorumluluğundan başka bir şey değildir. Ülkesinden, memleketinden ve çağından sorumluluk duymak; her türlü dogmatizme, her türlü kitabi ve basmakalıp siyaset anlayışına karşı durarak siyaseti gökten yere indirmek; ülkenin ve tarihin sorunlarına karşı halkın çıkarları neyi gerektiriyorsa onu öne alan bir siyaset anlayışına sahip olmaktır. Bugün ülkemizin içine sürüklendiği ve daha büyük karanlıklar içinde boğulmak istendiği bir dönemde, bir kez daha yapılması gereken böyle bir devrimci sorumlulukla Türkiye’nin geleceğine daha büyük bir kararlılıkla sahip çıkmak için bir araya gelmekten başka bir şey olamaz.

KESİNTİSİZ MÜCADELE

12 Eylül sonrasında üniversitelerde YÖK ve polis sultasına, Özal diktatörlüğüne karşı amfi komiteleri anlayışıyla mücadelesini sürdüren; 1990’ların sonu ile 2000’lerin başında üniversitelerin neoliberal politikalarla piyasalaştırılmasına karşı ortaya çıkan Gençlik İnisiyatifi deneyimini hayata geçiren; 2000’lerin ortasından itibaren geniş gençlik kesimlerini bir araya getirme hedefiyle aşağıdan forumlarla kuruluşunu tamamlayan Gençlik Muhalefeti’nin, AKP’nin siyasal İslamcı anlayışına karşı ülkenin dört bir yanına yayılan mücadelesinden bugünlere uzanan Devrimci Gençliğin yarattığı mücadele anlayışını sürekli ve kesintisiz bir şekilde yenileyerek sürdürenler, mücadelenin 50. yılında kuşaktan kuşağa kucaklaşmaya çağırıyor.

50 yıl öncesinden başlayarak 19 Mart’ta barikatları yıkan gençlerin ellerinde çoğalan DEV-GENÇ’in ve bu onurlu mücadeleyi canı pahasına yaratan, kaybettiğimiz güzel arkadaşlarımızın bugüne çağrısı da budur.

Bu çağrı 50 yıldır kuşaktan kuşağa tüm isyan koşucularına, devrimci genç arkadaşlığa teni tarçın kokulu çocuklara, barikatları yıkıp aşanlara bir kucaklaşma çağrısıdır. Haydi şimdi buğulu bir şafak vakti yeniden yollara düşmenin zamanıdır.

HAYAT YENİLER BİZLERİ

İşte şimdi bir kez daha Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Devrimci Gençlik dergisinin çıkışının 50. Yılında yeniden düşüyoruz yollara.

DEV-GENÇ’in, 68’lerden 70’lere yumruklu yıldızlarla çoğaldığı günlere, 90’lardan 2000’lerde gençliğin devrimci muhalefetine ve 19 Mart’a kesintisiz bir mücadele geleneği olarak sürdüğü bugünlere… Bu tarihin parçası olmanın onurunu taşıyan kuşaktan kuşağa DEV-GENÇ’liler 13 Aralık’ta Ankara’da buluşuyor.

***

FORUM

13 Aralık Cumartesi - 17.00 - MMO Eğitim ve Kültür Merkezi- Ankara

*Forum - 17.00

19 Mart Sonrası Gençlik ve Mücadelesi

*Kuşaktan Kuşağa - 18.00

1965-1971 DEV-GENÇ ve Devrimci Mücadele

1975-1980 Devrimci YOL’da DEV-GENÇ Mücadelesi

1985-1990 Öğrenci Hareketi Deneyimi

90’lardan AKP’li yıllara Gençlik Muhalefeti

19 Mart ve sonrası gençliğin mücadelesi