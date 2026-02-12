Deveye sormuşlar boynun neden eğri?

2002 yılında 3Y sloganıyla halkın umudu olarak seçim kazanan AKP iktidarı, aradan geçen 23 yılda Türkiye’yi “dünya yolsuzluk endeksinde” alt sıralara düşüren bir yönetim sergiledi…

Uluslararası Şeffaflık Örgütünün, 2025 Yılı Yolsuzluk Algı Endeksi (CPI) sonuçlarına göre Türkiye,182 ülke arasında 31 puanla 124’üncü sırada yer alıyor…

Bu durum, Türkiye’nin yolsuzluk endeksinde geldiği düşündürücü noktayı gözler önüne seriyor…

***

Endekste yolsuzluk, kamu sektöründe yapılan yolsuzluğuna göre sıralıyor…

Yolsuzluk durumu 0 ila 100 arasında derecelendiriliyor…

0, yolsuzluğun çok yoğun olduğu, 100 ise tamamıyla yolsuzluktan arınmış, temiz bir kamu sektörünü açıklıyor…

Örgütün 2024 endeksinde Türkiye’nin puanı 34, sırası 107 idi…

2025 sonucuna göre, Türkiye son bir yılda kamuda yapılan yolsuzluk sıralamasında 3 puan kaybederek 17 basamak gerilemiş…

***

Aslında Uluslararası Şeffaflık Örgütü Türkiye’nin, en sert düşüşlerin yaşandığı, dolayısıyla kamu yolsuzluğunun kayda değer bir noktaya ulaştığı ülkelerin başında geldiğini 2012’den beri endekslerinde açıklıyor…

Ve ne yazık ki, yapılan araştırmalarda kendi ülkesindeki kamu ihaleleri alan dünyadaki 10 şirketten 5’nin Türk şirketi olması, yolsuzlukta gelinen durumu tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor…

***

2025 Raporunda; "Bu tablo, demokratik gerileme, çatışmalar, kurumsal kırılganlık ve yerleşik patronaj ağlarının beslediği bütünlüğü korumaya yönelik mekanizmalarda on yıla yayılan yapısal bir zayıflamaya işaret ediliyor ve söz konusu gerilemelerin keskin ve kalıcı olduğu, yolsuzluğun siyasal ve idari yapılara sistematik ve derin biçimde yerleşmesi nedeniyle tersine çevrilmesinin de son derece güç olduğu vurgulanıyor…”

Endekste Türkiye ile aynı puanı alan ülkeleri paylaşıyorum;

Cibuti, Moğolistan, Nijer ve Özbekistan…

Bir somut örnek daha ekleyebiliriz…

Kaş Çevre ve Kültür Derneğinin acil ibaresiyle gönderdiği bildiriyi paylaşmak istiyorum…

***

“Kaş–Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi içindeki Limanağzı’nda, hukuksuz bir şekilde inşaat ve çevre tahribatı gerçekleşiyor. Halihazırda orman arazisinden açılan yol nedeniyle orman tahrip edildi, zeytin ağaçları söküldü arazi düzleştirildi… Birden fazla koruma statüsüne sahip bu alanda, orman ve zeytinlik tahrip edilerek yapılan yapılaşmanın ve Onaylı imar planı ve gerekli izinler olmadan yürütülen bu hukuksuz faaliyetlerin acilen durdurulmasını talep ediyoruz…

Kaş–Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde yer alan Limanağzı;

3. Derece Doğal Sit, içerisinde üç adet 1. Derece Arkeolojik Sit ve bir adet Tarihi Sit alanı bulunan, neredeyse tamamı orman ve zeytinliklerden oluşan, çok sayıda koruma mevzuatıyla güvence altına alınmış eşsiz bir doğal ve kültürel mirastır. Bu miras üzerinde bugün, eski Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’ya ait arazi üzerinde şirketinin izinsiz ve hukuka aykırı inşa faaliyetleri yürütülmektedir.

NE OLMUŞTU?

Türkiye’nin ilk kültür rotası olan Likya Yolu’nun geçtiği Limanağzı, 2015’ten bu yana defalarca “Eko Turizm Alanı” adı altında yapılaşmaya açılmak istenmiş, ancak yerel halkın ve sivil toplumun mücadelesiyle bu planlar yargı tarafından iptal edilmiştir.

Yani bu bölgenin yapılaşmaya kapalı olduğu defalarca tescillenmiştir…

Karayolu ulaşımı bulunmayan bölgede, sahilde faaliyet gösteren işletmeler bugüne kadar konaklamasız, günübirlik tesis statüsünde çalışmış; ulaşım yalnızca Kaş Limanı–Limanağzı arasında yapılan tekne seferleriyle sağlanmıştır…

ORMAN ARAZİSİNDEN AÇILAN YOL

2025 Aralık ayında Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Limanağzı’ndaki 16 dönümlük özel firmaya ait bir araziye ulaşım sağlanması amacıyla, 3.978 m² orman arazisinden yol açılmasına izin vermiş ve bu güzergâhı 29 yıllığına,sahibi Erkan Mumcu’nun olduğu iddia edilen Egem Eko Turizm Yatırımları A.Ş.’ye kiralamıştır… İzin belgelerinde, bu yolun yalnızca söz konusu şirketin kullanımına tahsis edildiği ve gerekçe olarak “kamu yararı ve zaruriyet” ifadesinin yer aldığı görülmektedir.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’ne soruyoruz? Kamu yararı nerededir?

Bu yol Limanağzı’nda zeytinliği olan Kaş halkı için mi açıldı yoksa eski bir bakanın özel arazisine ulaşımı kolaylaştırmak için mi? Halk için açıldıysa neden yol Bakanın şirketine 29 yıllığına niye kiralandı?

Bu yol, kamu için değil; bir kişiye çıkar sağlayacak şekilde yani rant için açılmıştır.

SONUÇ VE ÇAĞRIMIZ

İmarsız ve Günübirlik Tesis Alanı statüsündeki bu bölgede; zemin etüdü, glamping ya da herhangi bir konaklama yapısı yasal olarak mümkün değildir…

Birden fazla koruma statüsüne sahip bir alanda, plan bulunmaksızın yürütülen bu faaliyetler usulsüz ve hukuka aykırıdır…””

Yolsuzluk endeksini teyit eden bu paylaşım, bana bir özdeyişi anımsattı…

“Deveye sormuşlar boynun niye eğri, o da demiş ki nerem doğru!”

Varın gerisini siz yorumlayın…