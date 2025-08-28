Devler harika başladı

EuroBasket 2025 dün oynanan maçlarla başladı. Turnuvaya madalya parolasıyla başlayan Ulusal Takım, A Grubu’ndaki ilk maçında organizasyonun ev sahiplerinden Letonya’yı 73-93’lük skorla mağlup etti.

12 Dev Adam için maçın parolası iyi savunmaydı. Özellikle Letonya’nın kısalarını kusursuza yakın savunan kırmızı-beyazlılar, dış atışlarda da yüksek yüzde yakaladı. Kenan Sipahi, Cedi Osman ve Shane Larkin’in oldukça yüzdeli isabet bulduğu mücadelede, takım yayın gerisinde %60’la oynadı. Karşılaşmanın en skorer ismi 18 sayıyla Cedi Osman olurken maçın en iyisi tartışmasız Kenan Sipahi’ydi. Tecrübeli oyun kurucu, eksik olarak görülen yayın gerisi performansında harika bir iş çıkardı. 4’te 4 üçlük isabeti bulan Kenan, toplamda 16 sayısının yanına 4 ribaund ve 3 asist ekledi.

ALPEREN DOMİNE ETTİ

Takımın süper yıldızı Alperen Şengün ise yapılan ikili-üçlü sıkıştırmalara rağmen oyunu en iyi yönlendiren isimdi. Kısaların bu kadar yüksek yüzdeyle şut sokmasında Alperen’in servisleri etkili olurken, yıldız pivot maçı 16 sayı, 8 ribaund ve 7 asistle tamamladı. Triple-double’a yakın bir performans sergileyen Alperen, şimdiden turnuvanın en değerli oyuncusu ödülü için önemli adaylardan biri olduğunu gösterdi.

12 Dev Adam’ın 10 bin seyirci önünde Letonya’yı 20 sayı farkla mağlup etmesi rüya gibi bir başlangıç. Her ne kadar kadrosu zayıflamış olsa da Letonya, çok önemli bir basketbol ülkesi ve ekolü. Kırmızı-beyazlılar, A Grubu’nda Sırbistan’la liderlik mücadelesi verecek. Avrupa’nın en güçlü takımlarından biri olan Sırbistan’la yapılacak karşılaşma, turnuvanın geri kalanı için nasıl bir yol haritası izleneceğini de gösterecek.