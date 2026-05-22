Devlet üniversitesinde şirket zammı: Öğrenciler barınamıyor

BirGün/EGE

Ege Üniversitesi bünyesindeyken geçtiğimiz ekim ayında Egeliyiz Konaklama Yemek Hizmetleri Gıda Turizm İnşaat Limited Şirketi’ne devredilen Öğrenci Köyü’nde, yeni dönem için fahiş zam kararı alındı.

Aylık 9 bin 500 TL olan aidat ücreti, yüzde yüz oranında artırılarak 19 bin TL’ye yükseltildi.

Asgari ücretin 28 bin 75 TL olduğu ekonomik kriz ortamında, tek bir öğrencinin barınma maliyetinin asgari ücretin yarısını aşması büyük tepki çekti.

Kâr amacı güden özel şirketin fahiş fiyat politikası, öğrencileri çaresizliğe sürükledi.

Ege Üniversitesi Gazetecilik öğrencilerinden Aydasu Bekçi, ‘‘Özelleştirilmeden önce 6 bin 700 TL’den 9 bin 500 TL’ye çıkan yurt ücreti, özelleştikten sonra bir yılın sonunda 19 bin TL’den başlayan bir fiyata evrildi ve hemen hemen İzmir’deki birçok ev kirasıyla denk. Bu fiyat artışından sonra KYK’ya geçmek ya da kötüden hallice bir ev kiralamak dışında pek bir şansın kalmıyor’’ diye konuştu.

Bekçi şunları söyledi: ‘‘Köyde kalan birçok insanın Öğrenci Köyü’nü tercih etmelerinin sebebi özel yurtlara göre daha makul fiyatlı olması ve daha az kişiyle daha ortalama ve rahat bir koşulda yaşamaktı. Köyde kalanların birçoğu dereceyle gelmiş ve orada kalmaya hak kazanmış öğrencilerdi.’’

Ege Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı öğrencisi ise ‘‘Bu fiyat artışı kesinlikle ailemin ödemesini zorlaştıracak. Bu durumda KYK yurduna çıkacağım. Yapılan zam kesinlikle insancıl bir fiyat artışı değil’’ dedi.