Devrimin çocukları anlatıyor: “Chavez yolu açtı”

Etki Can Bolatcan

ABD’nin müdahalelerinin ardından yeniden gündeme gelen Bolivarcı Venezuela, pek çok farklı tartışmaya da kapı araladı.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte sosyalizmin geride kaldığı, kapitalizmin mutlak zaferini ilan ettiği, tek kutuplu dünyanın ABD’nin oyuncağı haline geldiği iddialarıyla girilen 21’nci yüzyıla sosyalizmi taşıyan ülke oldu Venezuela. Chavez önderliğinde başlayan devrimle Venezuela; emekçi kesimlerin nefes aldığı, kenar mahallelerin iktidara taşındığı, haydut imparatorluğunun yanı başında bağımsızlık bayrağının dalgalandığı yeni bir dünyaya “merhaba” derken, 21’nci yüzyılda yeniden devrim ve sosyalizm fikrinin mümkün olduğunu gösterdi.

Albay Chavez ve yönetimi; ABD destekli darbe girişimleriyle, batı medyasının oyunlarıyla ve ekonomik baskılarla başa çıkmaya çalışırken ABD’nin kontrolündeki medya organları halkın “Diktatör” Chavez’e karşı olduğu yaygaralarını koparıyordu. Venezuela sokaklarının duvarlarındaysa kullanılmış kömürlerden üretilen boyalarla “Chavez gitmeyecek”, “Halkın dostu Chavez”, “Yaşasın sosyalizm” yazıyordu.

2002’deki ABD destekli darbe girişiminde Chavez’in halk desteğiyle liderlik koltuğunda otururken batı medyasının söylediği “istifa” uydurmaları, bugün de “sosyalizmden nasibini almış” Venezuela gençliğinin ABD’den medet umduğu yalanlarıyla kendini gösteriyor.

Venezuela halkının Hugo Chavez’e, sosyalizme, ABD müdahalesine bakış açısını devrime doğmuş, Chavez’le büyümüş Venezuelalı genç Juan Andres Marin ile konuştuk.

Chavez önderliğinde gerçekleşen Bolivarcı devrimin ardından sosyalist bir Venezuela’da doğdunuz. Devrime doğmak, geçmişte kalmış alışkanlıkların yerine yeni kurulan bir dünyanın parçası olmak nasıl bir his?

İşçi sınıfına mensup bir ailenin içinde doğdum ve büyüdüm. Birçok kişinin Venezuela için pek olası görmediği dönemlerde yaşama fırsatı buldum. Eğitim sürecimi tamamen devletin sunduğu eğitim imkanıyla gerçekleştirdiğim için, kendi deneyimimle Venezuela’daki eğitim sistemi hakkında konuşabilirim.

Eğitim gördüğüm okullar, Hugo Chávez tarafından teşvik edilen eğitim devriminin bir parçasıydı. Eğitim devriminin amacı yüzde yüz ücretsiz ve kaliteli eğitimi garanti altına almaktı; hatta uluslararası öğrenme yöntemleri bu doğrultuda siteme dahil edildi. Venezuelalılar için eğitim her zaman önemli bir yerde bulunsa da zaman zaman eğitim ihtiyacı karşılanamamış. Örneğin ailemde, büyükannelerim ve büyükbabalarım devrim öncesi dönemin sosyal eşitsizlikleri ve dezavantajları nedeniyle okula gidememişlerdi. Chávez’in iktidara gelişi, birçok kişi için bu sistemi dönüştürme ve bu sınıfsal uçurumları azaltmayı temsil etti.

İnşa edilmeye çalışılan bu yeni dünyanın çerçevesinde Venezuela öncü bir rol üstlenmeye çalıştı. Bağımsızlığından bu yana ülke, kendini bölgesel liderlik misyonuna sahip bir yönetim olarak gördü; bu düşünce tarihimizde yeni de değil.

Hugo Chávez, 20. yüzyıl Venezuela’sının derin yapısal krizlerden geçtiği bir dönemde yön değişikliğini işaret etti. Birçok kişi için zamanının ötesinde bir insandı. Ülke için planları ve bölgesel dayanışma vizyonu, Venezuela’yı uluslararası sahnede önemli bir konuma yerleştirdi.

Aslında bir bakıma Chavez’le büyüdünüz denebilir. Özellikle batı medyasının aldatmacaları devrimin halk tarafından sahiplenilmediği, Chavez’in diktatör olduğu, halkın rejimden memnun olmadığı yönünde. Bizzat Bolivarcı Cumuriyet’in içinde büyümüş gençler devrimci dönüşüme nasıl bakıyor? Venezuelalı gençlerin Chavez’e bakış açısı nasıl?

Büyük şirketler tarafından kontrol edilen medya kuruluşları genellikle kendi çıkarlarına sahip oluyorlar ya da kendilerine etki eden egemen yapılara hizmet ediyorlar. Bu nedenle gerçekler manipüle edilebiliyor. Hugo Chávez döneminde Venezuela siyasi ve toplumsal sistemini hızla dönüştürmeye çalışıyordu ve bu süreçte Venezuela halkının kendi aldığı kararlardan bazı uluslararası aktörler de önemli ölçüde etkilendi.

Bu dönüşüm sürecinin ortasında büyüyen bizler, kendisini sosyal bir hukuk ve adalet devleti olarak tanımlayan bir Venezuela’da yetiştik; zamanla tüm eşitsizlikler azalıyor ve herkes için fırsatların genişletilmesi teşvik ediliyordu.

Bunları söylerken benden farklı düşünen Venezuelalı gençleri dışlamayı amaçlamıyorum. Bugün Venezuela ulusal bir diyalog sürecinden geçmekteyken biz de aktif bir parçası halindeyiz. Gençlik doğası gereği farklı hedeflere, hayallere ve fikirlere sahiptir. Farklı pozisyonları savunan o gençlik, yönelimi ne olursa olsun, asla Venezuela halkı tarafından dışlanmamaktadır. Hepimiz herkes için güzel bir ülke istiyoruz ve bu hedef, arzuladığımız Venezuela’yı farklılıklarımızdan yola çıkarak birlikte inşa etmekle başlar.

KOMÜNLER: HALKIN YÖNETİME DOĞRUDAN KATILIMI

Devrimin ardından düzenin işleyişi için nucleo’lar, barrio’lar, komünler ve kooperatifler Venezuela’da önemli yer tutuyor. Bizim ismen yabancı olduğumuz bu kavramları ve işleyişlerini biraz anlatabilir misiniz? ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırılarına rağmen mevcut düzenin bozulmadan sürdürülebilmesi için bu mekanizmalar nasıl bir anlama sahip?

Hugo Chávez, iktidara gelişiyle birlikte Venezuela demokrasisinin işleyişini dönüştürdü. Temsili demokrasi modelinden katılımcı ve öncü bir demokrasi modeline geçildi. Yani Chávez’den önce halkın yönetime katılımı büyük ölçüde oy vermekle sınırlıyken; yeni model, vatandaşların karar alma süreçlerinde aktif ve sürekli bir rol üstlenmesini sağladı.

Memleketin en küçük topluluklarından insanlar, kendi çevrelerinde ne yapılacağına karar vermek ve bu kararlar üzerinde doğrudan söz sahibi olmak için örgütlenmeye başladılar. Bu, ülkenin demokratikleşmesini dayatılandan farklı bir biçimde kavrama anlayışı.

Bunun açık bir örneği komünlerdir. Her bölgede temsilcilerini seçen komünler oluşturulur ve yatay bir yönetim mantığıyla işler; burada kolektif katılım ve topluluğun sesi, kendi alanlarında gerçekleştirilecek faaliyetlerin belirlenmesinde temel unsurdur. Ayrıca bu komünler, her bölgede gerekli projeleri hayata geçirmek için iktidardan kaynak alırlar: spor sahalarının inşası, okulların iyileştirilmesi, ücretsiz hastanelerin açılması, mal ve hizmet üretimi için alanların oluşturulması gibi.

Bu, uygulama devam eden bir örgütlenme ve kamu yönetimi biçimidir. Kendi deneyimime göre bu uygulamalar olumludur. Çünkü özellikle büyük kent merkezlerinden uzak kesimlerde, daha önce doğrudan ve hızlı çözümlere daha az erişimi olan yerlerde, tarihsel sorunların ele alınmasına ve çözülmesine olanak sağlanmıştır.

Anladığım kadarıyla bu nucleo’lar ve komünler Devrimci Yol’un Direniş Komiteleri pratiğine oldukça benziyor. Direniş Komiteleri, Devrimci Yol’un dönemin "reel sosyalizm" eleştirisini de içinde barındıran, halkın yönetime doğrudan katılımını sağlayan bir demokratik sosyalizm örneğiydi. Nucleo’lar ve komünler de Venezuela için 21’inci yüzyılda sosyalizm iddiasının bir parçası olarak değerlendirilebilir mi?

Benim bakış açıma göre, evet, bu şekilde değerlendirilebilir. Venezuela’daki komünler, 21. yüzyıl sosyalizminin yeniden sahiplenilmesinin bir parçasıdır; bu model, halkın karar alma süreçlerine ve kamu işlerinin yönetimine doğrudan katılımını teşvik eden bir anlayış olarak kavranmaktadır.

Komün, her bölgenin kendi potansiyellerini geliştirme ihtiyacından doğuyor; ancak aynı zamanda Venezuela’da özellikle 20. yüzyıl boyunca biriken toplumsal borca verilen bir yanıt olarak da ortaya çıktı. Bu dönemde Venezuela’da siyasi ve ekonomik güç büyük ölçüde merkezileşmiş, bu da birçok bölgenin ihmal edilmesine ve bölgesel, sınıfsal eşitsizliklerin derinleşmesine yol açmıştır.

Bu anlamda komünler, iktidarı tabandan demokratikleştirme çabasını temsil etmektedir. Her kesimin koşullarını iyileştirmeye yönelik fikir tartışması, yapıcı eleştiri ve halk örgütlenmesi için alanlar sunarlar. Sadece basit bir idari yapıdan öte, geleneksel temsili demokrasinin sınırlarını aşmayı ve daha katılımcı ile öncü bir modele ilerlemeyi amaçlayan aktif bir katılım biçimini oluştururlar.

Bu perspektiften bakıldığında, Venezuela’da 21. yüzyılda sosyalizmin yeniden yorumlanması ve sahiplenilmesi sürecinin bir parçası olarak değerlendirilebilir; sosyalizmin tarihsel, toplumsal ve bölgesel gerçekliğimize uyarlanmış güncel bir modeli.

KÜBA KITADA ONURU VE DİRENİŞİ TEMSİL EDİYOR

Venezuela kadar Küba da Latin Amerika’da ABD tehdidiyle en çok karşılaşan ülkelerden biri. Tarihsel olarak da Venezuela - Küba ve Chavez - Fidel dostluğu olarak bildiğimiz iyi ilişkilerle büyüyen gençler Küba’ya ve Küba’ya yönelik tehditlere nasıl bakıyor? Ülkeler arasındaki bu dostluk halklar arasında da sürdürülüyor mu?

Küba bir direniş ve güç örneği. Venezuelalılar Küba halkının ve devriminin direniş kapasitesini takdir ediyor; Kübalılar on yıllar boyunca bir abluka ve tam ambargo ile karşı karşıya kaldılar. ABD’nin bugün Küba’ya karşı sürdürdüğü eylemlerin insanlık dışı olduğunu düşünüyoruz.

Halklar arasındaki dostluk çok önemli bir unsur. Küba’nın bölgede onur ve direnişin en büyük simgelerinden biri olduğuna ve kendi geleceği için karar verme hakkına tam anlamıyla sahip olduğuna inanıyoruz. Hiçbir ülke dış baskılara maruz bırakılmamalıdır.

Devrimin ardından yaşam nasıl değişti? Eğitimde, kadın haklarında, üretimde, gündelik yaşamda hayat geçmişten farklı olarak nasıl şekillendi?

Ekonomik yaptırımlara rağmen, Bolivarcı Hükümetin ekonomi ekibi, Venezuelalıların günlük yaşamının ciddi şekilde etkilenmemesi için politikalar uygulamaya çaba gösterdi. Ancak Venezuela’nın kendi kaynaklarının kullanmasının engellendiği ekonomik savaşın ardından petrol dışındaki ekonomik alanları canlandıracak yeni mekanizmalar oluşturmak gerekli hale geldi.

Uzun yıllar boyunca Venezuela, tükettiği ürünlerin büyük bir kısmını ithal ediyordu. Bugün ülke, ulusal üretimini güçlendirme yönünde ilerleme kaydetmiş ve temel ürünleri ülke içinde üretme kapasitesini artırdı.

Bolivarcı Devrim’in hâlâ tamamlanmamış görevleri var, ancak sıfırdan başlamıyoruz. Ülke için bir plan mevcut ve bunub pekiştirip hayata geçirileceğine inanıyoruz.

BOLİVARCI DEVRİM KENDİNİ FEMİNİST OLARAK TANIMLIYOR

Eğitim sisteminde hem kaliteyi artırmaya yönelik hem de yeni nesillerin eğitim hakkını tam anlamıyla kullanmalarını garanti altına almayı amaçlayan politikaların uygulanması da önemli değişiklikler yarattı. Ayrıca Bolivarcı Devrim, Hugo Chávez tarafından ilan edildiği üzere, kendisini feminist bir devrim olarak tanımladı. Kadın hakları yeniden sahiplenildi ve bugün devletin sorumluluk makamlarındaki kadın temsili yaklaşık yüzde 50 seviyesine ulaştı. Bu durum, Venezuela Bolivarcı Cumhuriyeti Ulusal Meclisi’nde ve diğer yönetim kademelerinde de görülmektedir. Ayrıca ülkede yalnızca kadınlara adanmış bir bakanlık bulunmaktadır; bu bakanlık, kadınların korunması, katılımı ve gelişimine yönelik kamu politikaları geliştirmekle görevlidir.

Üretim meselesine gelince, çok daha fazla ayrıntıya girebilirim; ancak kısa olmaya çalışacağım. Bolivarcı Devrim’den önce Venezuela tek ürünlü bir ülkeydi: Döviz gelirlerinin büyük çoğunluğu petrolden geliyordu. Ülke dünyadaki en büyük petrol rezervine sahip olmasına rağmen, bu durum diğer sektörlerin gelişimi açısından zararlı olan bir ithalat kültürü yaratmıştı.

Günümüzde, ülke topraklarındaki her üretken hektarı değerlendirmeyi amaçlayan bir “ithal ikame planı” teşvik edilmektedir. Bu doğrultuda devlet, 14 üretim kaleminden oluşan bir program aracılığıyla somut stratejiler tasarlamıştır: Hidrokarbonlar; Tarım-Gıda; Balıkçılık ve Su Ürünleri; Petrol Dışı İhracat; Madencilik ve Temel Sanayiler; Sivil ve Askerî Sanayi; Ulusal ve Uluslararası Turizm; İnşaat; İlaç; Dijital Bolívar; Bankacılık ve Sermaye Piyasası; Girişimcilik; Komünal Sosyalist ve Dayanışmacı Ekonomi; Telekomünikasyon ve Yeni Teknolojiler; ve Ulaşım ve Karayolu Altyapısı.

Bu kalemlerin her biri, tek ürünlü modeli aşmayı ve ulusal ekonomiyi çeşitlendirmeyi amaçlayan Bolivarcı Hükümetin Ekonomik Planı’nın bir parçasıdır.

“ABD, EGEMENLİĞİMİZE SAYGI DUYMALI”

Venezuelalı gençler ABD’nin Venezuela’ya yönelik müdahalelerine nasıl bakıyor? Hem kendi ülkelerinde hem dünya genelinde nasıl bir mücadele hattı Venezuelalı gençlerin ve emperyalizm karşısında bağımsızlık mücadelesinin yolunu açar?

Venezuelalı gençlik bu müdahaleleri ulusal egemenliğe yönelik bir saldırı olarak görüyor. Bununla birlikte, bu saldırıları bölgemiz için bir leke ve ABD - Venezuela arasındaki ilişkilerini derinden zedeleyen gelişmeler olarak değerlendiriyor.

Venezuela’nın mücadele çizgisi her zaman açık olmuştur: Emperyalizme karşı tam bağımsızlık. Ancak, ABD tarafından dayatılan düşmanlığı aşmanın kesin yolunun ikili diyalog olduğuna inanıyoruz. Savaşın tek çözüm olmadığına; karşılıklı saygıya ve ABD’nin halkımızın egemenliğini ve bağımsızlığını tanıması gerektiğine inanıyoruz.

Bu inançtan hareketle, en uygun yolun Bolivarcı Diplomasi’nin hayata geçirilmesi olduğunu düşünüyoruz; bu fikrin, bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi savunmak adına gerekli ve meşru yollarla ilerlemek için alanlar açacağına eminiz.

3 Ocak sabahının erken saatlerinde Caracas’a yönelik saldırının ardından yaşananları aşma konusunda Venezuelalı gençliğin gösterdiği olgunluk gerçekten etkileyiciydi. Amerika Birleşik Devletleri tarafından dayatılan tek taraflı zorlayıcı yaptırımlara karşı gösterdiğimiz onur da takdire şayan. Venezuela tarihin hiçbir döneminde teslim olmamıştır. Venezuela gençliği de Venezuela halkı da egemenliğini savunmak için direnecek, gerekli adımları atacaktır.