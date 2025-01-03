Didim Belediyesi’nden dört mevsim hizmet

BirGün EGE

Didim halkının çok istediği, Barış 2 Kafeteryasının sürekli açık kalması talebi, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay tarafından dikkate alındı. Her yıl haziran ve eylül ayları dışında kapalı kalan Barış 2 Kafeterya, Başkan Gençay tarafından bu sezon erken açtırılmıştı.

Başkan Gençay, Didim Belediyesi şirketine ait Barış 2 Kafeteryası için "Kafeteryamız artık tüm yıl boyunca açık olacak" diyerek, gerekli çalışmaları başlattı.

Didim’in en güzel manzaralı mekânlarından biri olan Kafeterya, camekan ile daha konforlu hale getirilerek, zengin menüsü ve uygun fiyatları ile yurttaşlara kış boyu hizmet verecek.