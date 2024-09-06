Didim’de barış güvercini 29’uncu kez kanat çırptı

BirGün EGE

Didim’de her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Didim Barış Şenlikleri bu yıl 29’uncu kez düzenlendi.

Didim Belediyesi, Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği (DİTAB), Didim Derneği, Didim Turizm Derneği ve Ege Barış ve Dostluk Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen Didim 1 Eylül Barış Şenlikleri birbirinden güzel etkinliklerle gerçekleşti.

Etkinlikler kapsamında, Altınkum Yalı Caddesi’nde Barış Yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, CHP Didim İlçe Başkanı Aşkın Atlı, Ege Barış ve İletişim Derneği Başkanı Zeynep Altıok Akatlı, Yunanistan’dan gelen Siniparksi Derneği Başkanı Paris Vounatsis ile yurttaşlar katılırken, yürüyüş, marşlar ve pankartlar eşliğinde Aytepe Barış anıtında sona erdi.

Yürüyüşün ardından Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ve beraberindekiler Aytepe’de bulunan barış ateşini yaktı ve barışın simgesi olan beyaz güvercinleri uçurdu.

Barış Şenlikleri programı Didyma Çocuk Korosu, Barış Belediyeciliği Paneli ve Altınkum Sahili’nde gerçekleştirilen Yağmur Akoğlu ve Grup Peekay konseriyle devam etti.

Festival kapsamında gerçekleştirilen panelde Yunanistan’dan gelen Siniparksi Derneği Başkanı Paris Vounatsis, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’a hediye takdim etti. Etkinlikte konuşma yapan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, “Bugün Didim’in barışa olan inancını bir kez daha göstermek için bir aradayız. Bu nedenle barış için hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ege Barış İletişim Derneği’nin öncülüğünde dostluk bağlarını oluşturduk. Bizler dostluğun barışın simgesi olmaya, farklı kültürleri aynı saflarda buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

DİDİM BARIŞIN SİMGESİ

Başkan Gençay, “Didim şu anda 75 ülkeden ve 81 ilden vatandaşın bir arada yaşamasını sağlayan tek yer. Bugün festivalimizin 29’uncusunu gerçekleştiriyoruz. Kuvvetli bağlarla, daha barış dolu yeni festivallere önümüzdeki yıllarda devam edeceğiz. Didim dostluğun ve barışın simgesi olmaya devam edecek. Geleceğimize bırakacağımız en değerli sermaye, sevmek, gülümsemek, barış içinde yaşamak. Buradan tüm dünyaya sesleniyorum, Ege’nin barış kenti Didim’den sesleniyorum. Barış içinde yaşamak en kolay, en basit şey. Biz barış istiyoruz. Bir arada yaşamak istiyoruz. Hepinize katılımlarınız için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.