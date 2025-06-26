Dijital adaletsizlik

Türkiye’de Müzik Meslek Birlikleri -farklı yıllarda olsa da- kurulduğu zaman dijital haklar, dolayısıyla da dijital alan lisanlaması yoktu. Telif gelirleri cd-kaset gibi mekanik satışlardan ve radyo televizyon gibi temsili alanlardan, konaklama tesislerinden ve umumi mahallerden geliyordu. Sonrasında Youtube, Apple Müzik, Spotify gibi yabancı firmalar dünyanın her yerinde boy göstermeye başlayınca bizlere de yeni bir lisanslama alanı açıldı. Fakat her biri milyar dolarlarla ifade edilen ciroya sahip bu uluslararası bilişim firmaları, girdikleri bütün ülkelerin müzik sektöründe baskın bir rol oynamaya başladılar. Bu tehlikeye dikkat çekmek isteyen MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) çok önemli bir çalıştaya imza attı.

“Dijital Müzik Platformları Çalıştayı” başlığındaki bu çalıştaya çok sayıda eser sahibi, yorumcu, yapımcı, editör, gazeteci ve Türkiye’deki dijital müzik platformlarının temsilcileri katıldı. Sadece oturumu yöneten MSG yöneticilerinin değil, herkesin konuştuğu, görüşlerini bildirdiği bir açık oturum havasında geçti bu çalıştay. Bu bakımdan da çok yararlıydı. Şimdi gelelim Türkiye’deki dijital müzik pazarındaki tespitlere. Buradaki tespitleri özellikle Spotify üzerinden yapacağım. Zira Türkiye’deki dijital müzik platformlarından sağlanan gelirin yüzde 83’ü bu platformdan geliyor.

*Dijital müzik platformları, günümüzde sanatçıların dinleyiciyle buluştuğu başlıca mecra haline gelmiştir. Bu platformlarda çıkan sanatçıları beliirleyen çalma listeleri (playlist) müzik endüstrisini yönlendiren en önemli araçlardan biri haline gelmiştir.

Bu nedenle playlist sistemlerinin adil, şeffaf ve hesap verilebilir bir yapıya kavuşturulması büyük önem taşımaktadır.

*Spotify, Youtube Music, Apple Music gibi küresel firmaların Türkiye’de resmi temsilcilikler açması zorunlu hale gelmiştir.

Türkiye’nin kültürel çeşitliliğini ve müzik endüstrisinin özgün yapısını yansıtan yerel editoryal ekipler kurulmalıdır.

*Editoryal playlistlere eser seçimi yapılırken kullanılan kriterler kamuoyu ile açık şekilde paylaşılmalıdır.

Müzikal tür, prodüksiyon kalitesi, söz teması gibi değerlendirme ölçütleri net biçimde tanımlanmalı ve başvuru süreçlerine entegre edilmelidir.

*Editoryal ekipler ile sanatçılar ya da aracı ajanslar arasında ortaya çıkabilecek maddi çıkar ilişkileri denetim altına alınmalı ve gerekli etik kurallar çerçevesinde sınırlandırılmalıdır.

Playliste giriş karşılığında maddi menfaat sağlayan ajanslar ve kişiler tespit edilmeli ve bu platformlardan men edilmelidir.

Streaming Farm (Yayın Çiftlikleri), yapay dinleme artırımı ve benzeri manipülasyon iddiaları şeffaf biçimde araştırılmalı ve platformlar bu konuda kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirmelidir. (Bu arada streaming farm ne demek biraz ondan söz edeyim. Bu yapılar dijital müzik platformlarında yer alan içeriklerin dinlenme sayılarını yapay olarak artırmak amacıyla oluşturulmuş otomatik sistemler. Bu sistemler ne yazık ki müzik endüstrisindeki sistemlere müdahale ederek içeriklerin organik olmayan yollarla öne çıkmasını sağlıyor. Bunu da çok sayıda sahte kullanıcı hesabı oluşturarak ve belirli içerikleri 7/24 dinleyecek şekilde programlayarak yapıyor.)

Buradaki en büyük tehlike gerçekte öyle olmamasına rağmen şarkının popüler olduğu algısını oluşturarak dijital dinlenme sayısını artırması ve de yasal telif gelirlerini etkilemesi. Bir diğer tehlike de sahte başarı algısı yaratarak müzik sektöründeki dinamikleri manipüle etmesi.

*Bir diğer önemli sıkıntı da abonelik fiyatları.

Mevcut durumda Türkiye’deki abonelik ücretleri dünya ve bölge ortalamasının oldukça altında kalıyor. Örneğin Almanya’da Spotify Premium abonelik fiyatı yaklaşık 485 lira komşu ülkemiz Yunanistan’da 265 lira ve de kişi başı milli geliri bizden çok daha düşük olan Bulgaristan’da ise 225 lira. Türkiye’de ise aynı hizmetin bedeli sadece 59,99 lira. Bu olacak iş değil.

Bu arada yerli müzik platformları Fizy ve Mood Müziğin de bu olan bitene seyirci kalmaması, pazar payının niye yüzde 3’lerde 5’ler de kaldığını da sorgulaması gerekiyor.

Bu çalıştayda sorunları masaya yatırdık. Çözüm tüm müzik sektörü paydaşlarının, müzik meslek birliklerinin ortak hareket etmesinden geçiyor. Bu haftalık da bu kadar.

Kalın sağlıcakla…