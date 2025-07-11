Dijital adaletsizlik son bulacak mı?

Belki hatırlayanlarınız olacaktır birkaç hafta önce 'Dijital Adaletsizlik' başlığı altında Spotify özelinde müzik platformlarının müzik sektörü üzerindeki olumsuz etkilerinden bahsettim. MSG (Musiki Eserleri Sahipleri Meslek Grubu) haziran ayında bu konuyla ilgili bir çalıştay yaptı ve sektördeki paydaşların katılımıyla önemli bir soruna parmak bastı. Bunun üzerine de Spotify sosyal medyada eleştirileri dikkate aldığını belirten kısa bir açıklama yaptı.

MSG'nin basın ve halkla ilişkiler sorumlusu eski gazeteci, yazar ve çok eski dostum Bircan Silan çalıştay sonrasında Spotify ile yapılan toplantıyla ilgili bir basın bülteni gönderdi. Ben de kendisini arayıp ondan aldığım bilgileri paylaşmak istiyorum sizlerle.

Toplantıda ele alınan çalıştayda da ön plana çıkan sorunlar kısaca şöyle:

Editoryal playlist şeffaflığı ve manipülasyon iddiaları: Spotify’ın çalma listesi oluşturma süreçlerinde daha fazla şeffaflık sağlanması gerektiği vurgulandı. Playlist satışı ve bot dinlenme gibi etik dışı manipülasyon iddialarının sektörde ciddi güven kayıplarına yol açtığı, bu nedenle önleyici politikaların acilen hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

Türkiye’deki abonelik fiyatlandırma politikaları: MSG tarafından müzik sektörünün abonelik fiyatlarının güncellenmesine yönelik beklentisi aktarıldı. Ayrıca, Türkiye’deki müzik tüketicilerinin alışkanlık ve eğilimlerini ortaya koyan, MSG tarafından 2.000 kişiyle gerçekleştirilen saha araştırmasının sonuçları Spotify yetkilileriyle paylaşıldı.

Türk Eser Sahiplerine Yönelik Görünürlük ve Destek Projeleri: Toplantıda, Türk eser sahiplerinin dijital platformlarda daha fazla görünürlük kazanmasını ve desteklenmesini amaçlayan projeler de gündeme geldi. Bu doğrultuda, Spotify’ın global ölçekte yürüttüğü 'Noteable' programının Türkiye’ye özel bir versiyonu olan 'Noteable Türkiye' projesi önerildi. Proje kapsamında, Türk bestecilere yönelik çalma listeleri ve tanıtım mekanizmalarının geliştirilmesi, yerel müzik türlerinin platform içinde daha güçlü temsil edilmesi ve 'Live at Istanbul Studios' gibi kültürel performans projelerinin hayata geçirilmesi teklif edildi.

Spotify yetkilileri son dönemde kamuoyunda öne çıkan içerik hassasiyetleri ile Rekabet Kurumu tarafından başlatılan incelemeyi büyük bir ciddiyetle ele aldıklarını vurguladılar. Bu doğrultuda, sürece duyarlılıkla yaklaştıklarını ve oluşabilecek tüm senaryoları kapsamlı biçimde değerlendirmekte olduklarını ifade ettiler.

Görüldüğü gibi artık iş Spotify Türkiye yetkililerinde. Sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada iki milyar lirayı müzik sektörüne kazandırdıklarını söylüyorlar ama bu paranın sekiz milyardan az olmaması gerçeğini de görmezden geliyorlar. Zira komşumuz Yunanistan’da abonelik ücreti 265, Bulgaristan’da 225 lira iken Türkiye’de 59,99 lira. Şarkılarımız bu kadar ucuz olmamalı.

Kalın sağlıcakla…