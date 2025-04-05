Dijital prekaryayı kim koruyacak?

María José CARMONA

Yemek teslimatı, ulaşım, ev temizliği, çocuk ve yaşlı bakımı ile çevrimiçi işler gibi alanlardan başlayarak tüm sektörlere ve mesleklere yayılmayı başaran bir iş modelinin son halkasını, bir düğmeye tıklayarak işe alınan platform işçileri oluşturuyor.

Bazıları diğerlerinden daha görünür olan bir işçi ordusu, dünya genelinde aynı çalışma modeli paylaşıyor. Kendilerine görev atayan uygulamalar, her hareketlerini izleyen algoritmalar ve performanslarını değerlendiren müşteriler için çalışıyorlar. Özgürlük ve esneklik vaat etmesine rağmen, bu parçalı yapı rekabetçi, aşırı gözetlenen, güvencesiz ve yorucu bir sisteme dönüşmüştür. Aynı zamanda çalışanların sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Platformlardaki işçi sağlığı ve iş güvenliği konularını inceleyen GIG-OSH platformundan meslek hastalıkları uzmanı epidemiyolog Nuria Matilla-Santander’a göre: "Sağlık üzerindeki etkiler, özellikle gelirleri tamamen dijital platformlara bağlı olanları doğrudan etkiliyor." İlk bulgular, bu işçilerin kas-iskelet ağrıları, göz yorgunluğu, baş ağrıları ve daha kötü ruhsal sağlık sorunları yaşadığını gösteriyor. İster şoför ya da kurye olarak sahada, isterse ekran karşısında çalışsınlar, en yaygın riskler: yorgunluk, stres, anksiyete ve depresyondur. Bu sorunlar, esas olarak işlerinin istikrarsızlığı ve aldıkları düşük ücretler tarafından tetikleniyor.

"Platform çalışanlarının yarısı yoksulluk sınırının altında gelir elde ediyor. Ücretler, onların ruhsal ve fiziksel sağlığını etkileyen en önemli faktördür," diyor Matilla-Santander.

Bu güvencesizlik, son derece rekabetçi bir ortamda işçileri sürekli çevrimiçi kalmaya zorluyor. Bazen bu, çalışma saatlerinin 12 saati aşmasına ve özel hayat ile iş arasındaki sınırların bulanıklaşmasına neden olur. "Dijital prekarya, geleneksel prekaryayla karşılaştırıldığında daha büyük risklerle karşı karşıyadır" diyor İspanya León Üniversitesi'nden iş hukuku profesörü Henar Álvarez. "Güvencesizliğe ek olarak, sürekli ulaşılabilir olma zorunluluğundan kaynaklanan bir stres vardır. Tüm bunlar, zihinsel aşırı yüklenmeye, kendi kendine uygulanan baskıya, teknoloji kaygısı ve teknoloji bağımlılığı gibi durumlara yol açmaktadır."

İşçilerin sürekli bir algoritmanın kontrolü altında olduğu sistemde esneklik ve özgürlük sağlamak zordur. Eğer bir görevi reddederlerse, beklenenden daha uzun çalışırlarsa ya da müşterinin beklentilerini karşılayamayarak düşük puan alırlarsa, algoritma bunu kaydeder. Belirsiz kriterlere dayanarak, onlara daha kötü vardiyalar veya daha az görev atayarak cezalandırabilir. Bazı durumlarda, onları uygulamadan tamamen çıkartabilir, yani uygulamadan atılmalarına neden olabilir. Bu sürekli baskı, artan stres, anksiyete ve yorgunluğa yol açar.

"Bu, sürekli baskıya dayalı bir modeldir," diyor kurye hakları kolektifi Riders X Derechos’dan Nuria Soto. "Sen bir sayısın, insan değil."

Dünya iş gücünün %1 ila %3'ünü oluşturan, Avrupa'da 28 milyon kişiyi kapsayan ve 2025'te sayılarının 43 milyona çıkması beklenen platform işçileri ciddi sağlık risklerine maruz kalmaktadır. Ancak, onları kimin nasıl koruyacağı hala belirsizdir.

YÜKÜMLÜLÜKLER ONLARI KAPSAMIYOR

Avrupa'da faaliyet gösteren 500'den fazla dijital iş platformunun %79'u, sözleşmeli işçi çalıştırmamaktadır. Zincirin sonunda yer alanlar serbest çalışan olarak sınıflandırılmaktadır. Şirketler, kendilerini yalnızca aracı olarak konumlandırarak bu modeli savunmaya devam ediyor. Ancak yargı sistemi bunu sorgulamaya başladı. Mahkemeler, bazı durumlarda gerçek bir istihdam ilişkisinin var olduğuna karar verdi. Yani işçilerin, platform tarafından dayatılan kontrol, organizasyon ve fiyatlandırmaya tabi oldukları bir ilişki resmi olarak kabul edilmiştir.

İşçilerin serbest çalışan mı yoksa bağlı çalışan mı olarak sınıflandırılacağı, mahkemeler tarafından vaka bazında belirlenmektedir. Bu durum, işçilerin sağlığı için büyük önem taşımaktadır. Platformlar, yalnızca çalışanları için güvenliği denetlemek, koruyucu önlemler sağlamak ve eğitim kursları sunmakla yükümlüdür.

Serbest çalışanlar, Álvarez’in de belirttiği gibi, kendilerini koruma konusunda bir "yükümlülük ve sorumluluk" taşımaktadır. Buna karşılık, sendikalar ve Riders X Derechos gibi kolektifler, işçilerin yasal statülerinin netleştirilmesini, güvenliklerini sağlamak için atılacak ilk adım olarak talep etmektedir. İspanya UGT Sendikası dijitalleşme sorumlusu José Varela'ya göre: "Yanlış bir şekilde serbest çalışan olarak sınıflandırılırsanız, daha büyük bir güvencesizlik ve artan sağlık riskiyle karşılaşırsınız. Bu nedenle öncelik, tarafların ne istediğine değil, hukukun ne söylediğine dayanarak, istihdam ilişkisinin gerçek doğasını belirlemek olmalıdır," diyor. Kurye hakları aktivisti Nuria Soto ise "Sağlık, istihdam ilişkisinin tanınmasıyla doğrudan bağlantılıdır," diye ekliyor.

2024'te onaylanan yeni bir Avrupa Birliği Direktifi, bu konuda bir adım daha atmaktadır. İspanya'nın öncü Kurye Yasası örneğini takip ederek, platform ekonomisinde istihdam varsayımını belirlemektedir. Bu, işçilerin varsayılan olarak çalışan sayılacağı anlamına gelir ve şirketlerin, onları çalışan olarak kabul etmeme gerekçelerini kanıtlamaları gerekecektir. Avrupa sendikaları tarafından olumlu karşılanan bu Direktif, nihai kararı devletlere bırakmaktadır. Her devlet, varsayımın geçerli olup olmadığını belirlemek için kendi kurallarını koyacak. Bu da uygulamada dengesizliklere yol açabilir.

Pek çok serbest çalışanın işçi olarak yeniden sınıflandırılacak ve asgari ücret, dinlenme süreleri, sağlık düzenlemeleri ve sosyal güvenlik hakları tanınacak olsa da, şu soru hala ortada kalmaktadır: Peki ya sınıflandırılmayanlar? "Platform çalışanlarının serbest çalışma statüsüyle ilgili zorluklar devam edecektir," diye uyarıyor Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı. Ajans, özellikle ev içi çalışma, bakım hizmetleri ve çevrimiçi işler gibi taleple çalışan sektörlerdeki işçilerden endişe duymaktadır. Özellikle yapay zeka eğitimi ile ilgili basit mikro görevler için rekabet edenler dikkat çekiyor. Bu gruptaki işçiler, teslimat yapan sürücülerden daha az görünürdür, genellikle daha izole, daha az örgütlüdür ama aynı tükenmişlik, stres ve iş güvencesizliği sorunlarıyla karşı karşıyadırlar.

Ayrıca, serbest çalışan olarak kaydedilmeyen yüzbinlerce kayıt dışı çalışan da korunmasız kalmaktadır. Bu işçiler, özellikle çevrimiçi işler, bakım sektörü ve teslimat alanlarında yaygındır. Bu faaliyet, pek çok belgesiz göçmen için iş gücü piyasasına giriş yolu haline gelmiştir ve bu işçiler çoğunlukla başka kullanıcıların hesaplarını kiralayarak tamamen görünmez kalmaktadır.

HERKES İÇİN GÜVENCE

Platform çalışanları arasındaki sağlık farkını azaltmak için, bazıları, sözleşmeli statülerine bakılmaksızın tüm çalışanlara koruma sağlanmasını savunmaktadır. "Doğru sınıflandırmaya kimse karşı çıkmaz. Ama neden bağımlı işçinin sağlığı, serbest çalışanın sağlığından daha değerli kabul ediliyor? Sağlık gibi temel haklar evrensel olmamalı mı?" diye soruyor, Castilla La Mancha Üniversitesi'nden iş hukuku profesörü ve platform ekonomisi danışmanı María Luz Rodríguez.

Yeni güvenceleri sağlamakla kimin sorumlu olması gerektiği sorulduğunda, Rodríguez açıkça platformları işaret ediyor: "İnsanları istihdam edenler onlar ve sağlıklarından da onlar sorumlu," diye açıklıyor. "Avrupa Birliği'nin yetkisi olmayabilir, ancak üye ülkeler bununla ilgilenebilir. Bu, yasama yoluyla çözülebilir."

Rodríguez, bu konuda ilerleme kaydeden yasaları örnek gösteriyor; bunlar arasında, Fransız El Khomri Yasası (2016) da bulunmaktadır. Bu yasa, 'sosyal sorumluluk' kavramına dayanarak, platformların tüm çalışanlarına kaza sigortası sağlamak ve eğitim hakkını tanımak zorunda olduğunu belirtiyor.

Çalışma koşullarını iyileştirmek için bir diğer seçenek, Rodríguez'in de belirttiği gibi, toplu iş sözleşmeleri olabilir. Bu yöntem, şu ana kadar rekabet yasaları nedeniyle serbest çalışanlara yasaklanmıştı. Ancak yeni Direktif bu engeli kaldırmayı amaçlamaktadır. Şu anda, Danimarka'da, çeviri hizmeti veren Voocali platformu ile HK Privat sendikası arasında imzalanan sözleşme gibi bazı örnekler bulunmaktadır. Bu sözleşme, serbest çalışanlar için bir asgari ücret belirlemenin gibi birçok düzenlemeyi içermektedir.

"Önceden sendikalardan hiç bahsedilmezdi; şimdi Direktif, bizi önemli sosyal aktör olarak kabul ediyor," diyor UGT'den Varela.

Avrupa Birliği'nin dışında, küresel düzeyde de sendikalar şu anda platformlar ile bu platformlarda çalışan işçiler arasındaki ilişkiyi netleştirecek bağlayıcı bir uluslararası standart oluşturmak için çalışmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) çerçevesinde bir sözleşme hazırlanması hedefleniyor. Sendikal hareketin bu uluslararası sözleşmede görmek istediği en önemli iki konu “sendikalaşma ve toplu pazarlık yapma hakkı” ile tüm platform çalışanları için ILO’nun iş sağlığı ve iş güvenliği alanındaki sözleşmelerinden doğan güvencelerdir.

DAHA SAĞLIKLI BİR MODEL MÜMKÜN MÜ?

Şu anda platform sektörüne ait kaza istatistikleri bulunmamaktadır. Ayrıca bu sektörde kaç kişinin çalıştığına dair kesin veriler de yoktur. Ancak, Fairwork’ün küresel platform ekonomisinin durumu hakkında yayımladığı en son yıllık rapora göre, bu model “insanca çalışma” standartlarını karşılamaktan çok uzaktır.

Rekabet, baskı ve zamanla yarış, psikososyal risklere ek olarak, dikkatsizliğe, yaralanmalara veya kazalara yol açabilir; bu durum, sürücüler veya teslimat işçileri için ölümcül olabilir. Benzer şekilde, algoritmanın zorbalığı ve müşteri değerlendirmelerinin önemli etkisi yalnızca stresi artırmakla kalmaz, aynı zamanda işçileri kötüye kullanım, taciz ve ayrımcılığa karşı savunmasız bırakır.

"İşçiler ile müşteriler arasındaki güç dengesizliği var," diyor platform tabanlı ev bakım hizmetlerini araştıran Olivia Blanchard. "İşçilere, kabul edilen görevden daha fazla iş verildiği ve müşterilerin olumsuz yorum yapmakla tehdit ettikleri yönünde şikayetler var."

“Reytingler genellikle taraflıdır,” diye ekliyor Álvarez. “Örneğin, sürücüler yalnızca göçmen oldukları için daha düşük puan alabilirler veya kadın kuryeler için cinsiyetçi yorumlar yapılabilir. Algoritma, bu önyargıları yalnızca pekiştirmeye hizmet eder.”

Algoritmaların yönetimi, AB Direktifi tarafından ele alınan bir diğer önemli konu. Direktif, platformların nasıl çalıştıkları ve işçileri değerlendirirken kullandıkları kriterler konusunda daha şeffaf olmak zorunda kalacak. Bu, dünya çapındaki sendikaların da, 2026'da tamamlanması beklenen bağlayıcı uluslararası standartlara dahil edilmesini talep ettikleri temel konulardan biridir.

“Aracın arkasındaki modeli anlamamız gerekiyor, çünkü şu anda bu model her şeyden önce, maliyetleri düşürmeyi ve işleri mümkün olduğunca hızlı tamamlamayı ve verimliliği önceliklendiriyor… Ancak, aynı teknolojiler işçiye fayda sağlamak için de kullanılabilir,” diyor Blanchard.

Daha "insancıl" algoritmalar tasarlanabilir mi? Sendikalar ve işçilerle müzakere edilerek, işçilerin sağlığına daha az zarar veren kurallar belirlenebilir mi? Cevap evet. Aslında, dünya çapında platform çalışanları tarafından kurulan birkaç kooperatif, bunu pratikte uygulamaya başlamıştır.

“Çalışma hakları düzenlemelerine uyum sağlamak için her şeyimiz hazır, risk öncesi eğitim dahil ve açık kaynaklı bir algoritmaya sahip bir uygulama. Atanan iş miktarını etkileyen bir puanlama sistemi yoktur, rekabeti teşvik etmek için tasarlanmış herhangi bir sistem de bulunmamaktadır. Modellerimiz işbirliğini önceliklendirir,” diyor, kurye kooperatifi Mensakas’ın üyesi Soto.

Bu “daha insancıl” modelin bir diğer önemli yönü de otomasyonun azaltılmasıdır. “Her zaman işçilerin ulaşabileceği biri vardır,” diyor Soto, bu da geleneksel platformların öğrenmesi gereken bir ders.

“Sadece siyahlar ve beyazlar yok. Platformların getirdiği her şeyin zarar olduğu varsayılmamalıdır,” diyor Rodríguez, Bu çalışma modelinin, “zorluklarla karşılaşan gruplar için işe erişim sağladığını” kabul ediyor. Esas meselenin, bu işçilerin hasta olmamalarını sağlamak olduğunu söylüyor.

Kaynak: https://www.equaltimes.org/a-closer-look-at-the-health-of

Çeviren: Kıvanç ELİAÇIK