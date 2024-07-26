Dikilililer temiz deniz istiyor

Dikili Kabakum sahil sitesi sakinleri, eskiden Mavi Bayraklı olan denizin siyaha dönüşmesinden şikâyetçi. Halk, Müsellim Deresi’ndeki koku ve kirlilik nedeniyle derenin ıslah edilmesi ile arıtma tesisinin kurulmasını istiyor.

Gonca YILDIZ

Dikili Kabakum sahil sitelerinde yaşayan yurttaşlar sitelerin içerisinden geçen Müsellim Deresi’nin kötü koku ve kirliliği nedeniyle ıslah edilmesini ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından arıtma tesisi kurulmasını istiyor.

Sorunlara ilişkin basın açıklaması gerçekleştiren yurttaşlar, başvurmadıkları yer kalmadığını belirterek şunları kaydetti: “Bize verilen cevap hep aynı, ’Ceza yazıyoruz ama caydırıcı olmuyor’ o zaman biz de diyoruz ki çözüm yanlış yerde aranıyor. Fabrikalara ceza yazarak, köyleri, siteleri cezalandırarak deremizi, denizimizi kurtaramazsınız. Nüfusumuz gün be gün artıyor. Deremiz acil olarak ıslah edilmeli, Dikili ilçesinin en büyük arıtma projesinin ivedilikle, bir an önce hayata geçirilmesi, biz sitelerin de bu projeye dâhil edilmesi gerekiyor. Artık kaybedilecek zaman kalmadı.”

DENİZ SİYAH OLDU

Dikili Kabakum Bankacılar Sitesi Yöneticisi Necla Çöpür, dereden gelen kötü koku sebebiyle kapı ve pencereleri açamadıklarını vurgulayarak, “Dikili yerleşim yeri olduğundan beri bu sorun var ancak son zamanlarda artan nüfusla sorun çok büyük hale geldi. Özellikle yazın artan nüfus sonucu yaşadığımız problemler katlanarak arttı. Eskiden Mavi Bayraklı olan deniz şu an dereden akan sular sonucu siyah olmuş durumda. Arıtma olmadığı için gönül rahatlığıyla denize giremiyoruz” dedi. Çöpür, biyolojik atık su arıtma tesisinin bir an önce İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması gerektiğini belirtti.

Site sakini olan İlhan Çeri ise, Tunç Soyer’in arıtma sözü verdiğini ancak belediye başkanlığı değişince sözlerin unutulduğunu dile getirdi. Çeri, “Müsellim Deresi’ne bağlanan bir dere daha var, fabrikanın atıklarını döktüğü dere. İki dere birleşip denize siyah bir su akıtıyor. Evimiz dereye yakın olduğu için koku çok fazla oluyor. Acilen derenin ıslah edilmesi ve söz verildiği gibi siteleri kapsayan bir atık su tesisi kurulmalı” diye konuştu.