Dilek İmamoğlu hata mı yaptı?

Dilek Hanım, kadın tutukluların koşullarını iyileştirmek adına Emine Hanım’a bir çağrıda bulunmasını eleştirenler çok oldu. Bana niye kalsın bilmiyorum ama sosyal iletişime emek vermiş acemi bir işçi olarak, bana kalırsa bu doğru bir hareketti.

Sosyal iletişim, siyasal iletişimle karıştırılarak veya diksiyon gibi konulara indirgenerek genellikle yanlış anlaşılan bir tanım. Hedefi “kazanmak” olan türden siyasal iletişime ve ticari reklama sıcak bakmayan, hatta bunlardan tiksinen bir insanım. Muazzam zenginlikte İngiliz ve Rus edebiyatı başta, tüm nitelikli edebi eserler ve kadim öğretiler bize adını koymadan “sosyal iletişim”i vaaz eder. Babamın esnaf dükkanında babamdan ve komşu esnaf amcalardan öğrendiğim, iş hayatında ve okudukça derinlerine indiğim bu kavramın yanındayım, savunucusuyum: “İşini iyi yapar, iyi davranmakla kalmaz gerçekten iyi bir insan olursan ve Allah izin verirse (ki genellikle verir) yalan dünyadaki kısa nöbetinde vazifeni tamamlar ve yaşarken de, sonrasında da huzur içinde uyursun.” Bu düşüncenin izleri sadece diyalojik iletişim sözcüsü Bahtin gibi filozoflarda değil, diyalektik materyalizmin kuramcısı Lenin’in kitaplarında bile görülür: “İyi bir örgütçü olmak için öncelikli iyi bir işçi olman gerekir.”

Nobel Ödüllü psikolog Daniel Kahneman’ın “Düşünmek, Hızlı ve Yavaş” adlı kitabını genç senaristlere öneririm. Karakter inşası, genellikle basit detaylardan türer. Önemsiz gibi görünen bir detaydan hareketle bir kişi hakkında yargıya ulaşmak, his dediğimiz muhteşem yeteneğimizin hediyesi. Sapla samanın temel sorunu her zaman iç içe olması, bu nedenle doğruyla eğriyi ayırmak için hem dikkat hem de dem gerekir. Aşırı nezaketin çoğu zaman aşırı kabalıktan daha güçlü bir tahakküm aracı olması gibi, zıt kavramlar detaylara indikçe benzeşir.

Bir yarışı kazanıp bir anda kitlelerin dikkatini çeken kişilerin, esas sınavı bitiş çizgisinden sonra başlar. Methiyeler, destanlar, hatta somut sayısal veriler bile kitlelere kendinizi tanıtmanızda yetersiz, dahası etkisizdir. Meraklı gözler, siyasal iletişim danışmanlarının önünüze koyduğu süslü sözlere değil, “detay”larda ne yaptığınıza bakar.

Süleyman Soylu’nun Ekrem İmamoğlu’na ahmak demesi, karakter inşası için kolay bulunmayacak kritik bir detaydı örneğin. Bana kalırsa İmamoğlu “Sensin ahmak” anlamında yanıtıyla ayağına gelen topu taca attı. “Sayın Bakan’ın dili sürçmüş olabilir. İnsanların arada derede söyledikleri sözleri birbirine taşıyarak ortamı kızıştırmaya çalışmayın. Ben bu oyuna gelmem ve size istediğiniz türden yanıt vermem.” İmamoğlu böyle bir açıklama yapsa, kesinlikle “Sensin ahmak” versiyonundaki gibi alkış almazdı ama ona sessizce izleyen ve Instagram’da bir kalp atmayı bile gereksiz gören çok daha bir kalabalık bir kitle tarafından ölçümlenmesi zor, gizli bir beğeni alırdı.

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İmamoğlu, 31 Mart 2019 gecesinden itibaren onu yükselten radikal sevgi kurallarını ihmal edip diyalojik iletişimi bırakarak, diyalektik iletişime yöneldi. Karşı taraf zaten bunu istiyor ve onu bu arenaya çekmeye çalışıyordu. Oysa en önemli görevi ne yol yapmak, ne çöp toplamak; diyalektik iletişim zorlamasıyla mücadele etmekti. “Bir vatandaş olarak siyasal görüşüm belli ama kendi rızasıyla belediye başkanı aday olan ve bu koltuğa gelen bir kişi olarak ben devlet hiyerarşisi içinde yer alan, devlet memuru statüsünde bir kamu görevlisiyim ve cumhurbaşkanı da bu hiyerarşinin en tepesinde. O nedenle bana yüklemeye çalıştığınız bu misyonu reddediyorum” demeli, demekle kalmayıp bu sözleri içselleştirmeliydi. Elbette bu yönde çok adım attı ve hiç karşılık bulamadı ama kalıpları kırmanın kolay olduğunu kim iddia edebilir ki? İstanbul’un ve yaşının kazandırdığı avantajlara rağmen diğer “santrafor” Mansur Yavaş’a göre, her zaman 7-8 puan geride çıkması, biraz da karakter inşası sorunundan kaynaklanıyor olabilir mi?

Kahneman, “Düşünmek, Hızlı ve Yavaş”’dan yirmi yıl sonra Oliver Sibony ve Cass Sunstein’le beraber, fikirlerini bir adım ileriye taşıyan “Gürültü” adlı bir kitap yazdı. Bu kitap gürültünün gitgide yükseldiği bir çağda, özgün ve bağımsız kararlar almanın güçlüklerini anlatıyor. Bir grup insanın bir ortamda sürekli mavra çevirdiğini düşünün. Tüm bu konuşmalar bir gürültü oluşturur ve bir süre sonra kendinizi duyurmak için daha yüksek sesle konuşmaya başlarsınız. Belli etmemeye çalışsak da, tıpkı bebekler ve hayvanlar gibi, biz de yüksek sesten rahatsız olur, hatta bunu tehdit olarak algılarız. İnsanların çoğu sesini yükseltmektense, konuşmamayı tercih eder ve doğal seçilim en çok bağıranların lehine gelişir. Hırsla dolu birkaç kişi, grubun tamamının konuşarak çıkaracağı gürültüye eşdeğer desibel üretir hale gelir. Artık diyalog, dolayısıyla diyalojik iletişim veya sosyal iletişim kalmaz: Bağıran ve onu dinleyenler kalır.

Şimdi bu kalabalığın büyükçe bir odada olduğunu hayal edin. Dışarıya ses gitmemesi için kalın duvarlarla yalıtılmış bu odada, bağıranların sesi yankılanır. Varlığınızı kanıtlamanın tek yolu, bu gürültüye katılmak olur. Bağıranlara ahenkle eşlik ettikçe, hep birlikte söylenen bir marş veya ilahi duyarken hissettiğiniz gibi tehlikeli bir vecde kapılırsınız. Gitgide, farklı sözler söylemek bir yana, solfeje tam uyumla katılmamak bile hor görülür hale gelir. En ufak bir hatanız, sizi bu güvenli odadan kapı dışarı etmek için yeter. Sosyal medya analizlerinde sıkça duyduğumuz “yankı odası” işte böyle ecinli bir yerdir aslında.

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Her oda, karşıtı bir odaya ihtiyaç duyur, karşıt bir oda yoksa, içinde bulunulan odanın da anlamı kalmaz. Karşı odanın ne ahlaksız, ne şerefsiz, ne üçkağıtçı olduğu haykırılır. Kimsenin o odaya gittiği yoktur ama oradan gelen “duyum”lar da bellidir. Bizim kutsal odamız, karşıt şeytani odaya karşı kenetlenir. Destansı birliğimiz doğru olandır, çünkü onun doğru olduğunu biliyoruz ve doğruların hakim olduğu bir yerde gerçekleri aramak, hainlikten başka bir şey olamaz. Her iki oda, en çok bağıran başta olmak üzere herkes için dev birer hapishaneye dönüşür ama korku ve hırsla tetiklenen böyle bir ortamda, aykırı bir ses çıkarmaya kimse cesaret edemez. Bir gün odalardaki gürültü öyle yükselir ki, bir oda öteki odayı işgal eder. Kaçışan insanlar, karanlık bir ormanda bir araya gelir ve önce sessizce, duvarlar örüldükçe yükselen bir sesle yeni bir destan ve yeni bir oda inşa etmeye başlarlar.

Nadir bulunan okuyan gençleri ayırırsak, yazan ben, okuyan siz, hepimiz için ortak olan tek gerçek, büyük olasılıkla yaşadığımız kadar yaşayamayacağımız. Yine de, bedenlerimizi hapseden odalardan en azından zihinlerimizi çıkartmak ve biz beşerlerin şaşarlarını düşünmek için hala zamanımız var. Dilek İmamoğlu’nun, Emine Erdoğan’a mektubu, bir odadan diğerine gürültüsüz, öfkesiz ve korkusuz bir sohbet girişimi. Bir yankı bulursa bu bize hepimizi içine alan çok daha büyük bir odada olduğumuzu anımsatır. En kötü diyalog bile, en iyi nutuktan hayırlıdır.