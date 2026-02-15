Dinleyiciye ulaşmak kolay kavuşmak zor: Bir dinleyici gibi müzik yapıyorum

Işıl Çalışkan

Cem Erdost İleri, bu toprakların türküsünü bugünün diliyle ama kökünden kopmadan yeniden kuran isimlerden. Bağlamayı “ana dili” gibi gören, bir tınıyı sadece çalıp söylemekle bırakmayıp onun hafızasını da taşıyan bir yorumcu. Solo işlerindeki derinlik, film müziklerindeki anlatıcılık ve PortakalAltı projelerinde portakal ağacının altında kurduğu sahici buluşmalar… Tüm bunlar aynı yerden besleniyor: İmkânsızlıkların içinden çıkmış bir üretim ısrarından ve insana dokunma derdinden.

Tüketim çağının hızına mahkûm edildiğimiz, her şeyin hemen tüketilip geçildiği, sözün bile anında bir tarafa çekildiği bu yorgun zamanda, o yüzünü türkülere dönüyor. PortakalAltı’nda sandalyeleri birbirine çevirip, insanların yeniden birbirinin yüzüne bakabildiği o "an"ları bu yüzden her şeyin üstünde tutuyor. “Ulaşmak kolay ama kavuşmak zor” sözü de tam buradan çıkıyor.

Cem Erdost İleri’yle, bir müzisyenin kariyerinden çok, müziğin hayata tutunma biçimini konuştuk.

Hayatın nasıl bir dönemindesin?

“Prime” tabiri var ya… Umarım orada değilimdir; daha üstü de vardır diye düşünüyorum. Kariyer planlaması açısından iyi gidiyor diyebilirim ama ülkenin hali gibiyiz işte. O tarafa söylenecek çok şey yok.

“En üst seviyedeyim” deyince bir adım ötesi yokmuş gibi geliyor insana sanki.

Benim büyüdüğüm “mahalle”de hep “tanınırsa bozulur” algısı vardı. Ünlülük zaten kendime yakıştırdığım bir şey değil ama bu yaklaşımın içinde büyüdüm. Sonra bakışımı değiştirdim. Daha fazla insana ulaşmak neden kötü olsun ki? Ben influencer’lık falan yapmıyorum. Sosyal medyayı “iyi kullanmak” dediğimiz şey, bence üretimle ve bir projenin başında olmakla ilgili.

Duvarda asılı bir bağlama senin için nasıl bir kimlik inşasına dönüştü?

Evimin duvarında bağlama duruyordu, ben de o yüzden bağlama çalıyorum diye anlatırım hep. Bağlamayı bir “ana dil” gibi hissediyorum. Müzikle ilgili bir şey düşündüğümde, bağlamanın formundan değil, tınısından söz ediyorum. Önce Türkçe düşünüp sonra İngilizce’ye çevirmek gibi… Benim için önce bağlama “düşünüyor”, sonra başka enstrümana “çeviriyorum.”

Gitar, kopuz ve org da var hayatında ama bağlama daha “ana hat” gibi…

Liseden sonra gitara daha çok yoğunlaştım. İzmir’de türkü barlarda yıllarca çaldım. Perdesiz gitarı çok hayal ettiğim için bir dönem ona da yüklendim ama iyi bir icracı olmama yetecek kadar zaman ayıramadım. Evimizdeki enstrümanların çoğu da abim sayesinde vardı zaten; o ne yaptıysa ben onu yaptım. Abim mühendis, ama bence çok iyi bir müzisyen ve çok iyi bir dinleyici. Evde çalma hevesi benden yüksek.

Sen evde eskisi kadar çalamıyor musun?

Azaldı. Zamanla ilgili… PortakalAltı’nın yükü var. Kurgusunu, editini, müzik editini ben yapıyorum. Konuklarla gün belirleme, hazırlık… Ekip var ama aktif çalışan tarafında yük bende. Şikâyet değil, ama hayatımı çok etkiliyor.

PortakalAltı’na bu kadar vakit ayırma motivasyonunun kaynağı ne?

“Çalışkansın” dendikçe, çalışmaktan vazgeçemiyor insan. Ama ben kendimi öyle hissetmiyorum. Bu benim işim, bununla ilgili bir şey yapmalıyım duygusu var. Oradaki canlı performanslar da çok kıymetli, müzisyen için heyecan verici bir alan.

PortakalAltı’nın “yapaylıktan uzak” hali çok seviliyor bence. Portakal ağacının altında, birbirinizin gözünün içine bakarak çalıp söylüyorsunuz.

Biz bunun formülünü bulmadık. Sandalyelerin birbirine dönük oluşu bile planlı değildi. Konserde genelde açı bellidir, seyirciye dönersin. Biz sadece karşımızdakine yoğunlaştık. İnsanların birbirine “Nasılsın, iyi misin gerçekten?” dediği anlar azaldı. Orada, müzik üzerinden o boşluk tamamlanıyor gibi.

Sponsor meselesi de çok konuşuluyor. Neden yok?

Aramayı bilmiyorum. Bir dönem “Bu kadar izleniyor, nasıl sponsor bulamıyoruz?” diye kafaya taktım. Sonra şunu düşündüm: Belki aramıyoruz; belki ihtiyaç duymuyoruz. Bir de sponsor ilişkisi, PortakalAltı’nın ruhunu etkiler mi diye de insan düşünmeden edemiyor. Ama neden olmasın. Bizim derdimiz “buradan para kazanalım” değil, çekebilecek şartları yaratmak. Çünkü ekip çok emek veriyor, bazen sette on beş kişi oluyoruz.

Kutuplaşmanın bu kadar yoğun yaşandığı bir çağda, türkülerin birleştirici gücü için ne söylersin?

Müzik diyelim… Bu toprakların içine işlemiş bir hafıza var. O hafızayı hatırlamak, bir arada tutuyor. Kutuplaşmayı tamamen çözüyor mu? Bence hayır. Belki bir konser anında “anlık” çözer, o bile kıymetli. Ama kelimenin kendisi çok kaba ve gerçek: Her şey siyah-beyaz. Bir fikre katılmıyorsan, onun karşısında olmak zorundaymışsın gibi… Günlük hayatta da var bu. İnsanlar gergin, bir duruş sergileme mecburiyeti hissediyor.

Nasıl bir dünya dilerdin?

Ütopik cevaplar kurmak kolay ama… Keşke değişim bu kadar kısa aralıklarda olmasa. Her şey çok hızlı. Bir telefonla hayatımıza onlarca şey giriyor, takip edilme duygusu, özel hayatın gizliliği, sürekli yenilenme… Vazgeçemiyoruz, reddedemiyoruz. Keşke düşünmeye zamanımız olsaydı. Bir şeyi anlamaya, tartmaya… Biraz daha yavaş.

Bu hız insan ilişkilerini de etkiliyor.

Kesin. Ulaştığımız dinleyici sayısı kavuştuğumuz dinleyici sayısı kadar olamıyor artık. Bu aralık giderek artıyor. Birilerine ulaşmak çok kolay ama “kavuşmak” çok zor.

Arkadaşının hikâyesini görüyorsun, “oradaymış” deyip konu kapanıyor, sosyalleşmiş gibi hissediyorsun. Oysa kaç kişiyi gerçekten görüyoruz? Sorunu engelleyip bitiriyoruz, konuşmak yerine. Bu da ilişkilere yansıyor. Bazen kimse kimseyi aramıyor. Elbette bu eksiklik bende de var. Ama karşılaştığımız arkadaşlardan en sık duyduğumuz söz de “niye hiç aramıyorsun” oluyor. Tuhaf bir çıkmaz.

İMKÂNSIZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ BENDE ÇOK ŞEY ÜRETTİ

Biraz da üretime dönelim. Liseyi bitirdikten sonra bir evin bölümünü stüdyoya dönüştürüyorsun. O sırada evde neler konuşuluyordu?

Müdahale eden olmadı. “Ne olacak bu çocuğun hali?” gibi bir yol haritasıyla büyümedim. Bu iyi bir şey. Varlıklı bir ailenin çocuğu değildim, o stüdyo dediğimiz şey, o dönem için büyüleyiciydi. İmkânsızlıkların yarattığı çözümler bende çok şey üretti. Mesela “Hasret düzeni” diye bilinen akort meselesi… Bir bağlamam vardı, telleri değiştirirken arada kalmış bir tel, istediğim sesi ararken ortaya çıkan bir şey… Beş bağlamam olsaydı belki hiç çıkmayacaktı.

“İmkânsızlık, ‘fark’ dediğin şeyi doğurmuş.

Aynen. Ben Yandı Ha Yandı’yı kaydederken kendimi Cengiz Özkan gibi söylüyorum sanıyordum. Cengiz Özkan’ı, Nida Ateş’i, Erkan Oğur’u, Arif Sağ’ı, Mikail Aslan’ı çok dinleyerek büyüdüm. Bir şeyi “taklit” ediyorum sanıyorsun, insanlar “ne kadar farklı söylüyorsun” diyor. Ben bunu bilinçli biçimde yöneten biri değilim. Yine de şunu hissettim: Farklıyım. İyi mi kötü mü bilmem; dinleyici karar verir. Müzik öyle bir şey, “iyi-kötü” diye hüküm kurmak yerine, seviyorsan bir daha dinlersin.

Bir şarkının “olduğuna” nasıl karar veriyorsun?

PortakalAltı’nda öyle bir kriter yok. Ne oluyorsa güzel oluyor. Solo işlerimde ise yayınlama endişeleri daha yüksek. Ama yayınlamadıklarım “olmamış” değil; açık dosyalar. Bir dinleyici gibi müzik yapıyorum. Kendi yaptığım şeyi dinlemek istiyorum önce. Ben kendi yaptığım şeyi dinleyemezsem, nasıl yayınlayayım? Arabada bir listede kendimle karşılaşınca mutlu olmak istiyorum. Mesela Yandı Ha Yandı kaydında Merih Aşkın ve Adem Tosunoğlu’nun icralarını duyunca hâlâ “Nasıl yaptık bunu?” diyorum.

Yeni projeler var mı ufukta?

Hayalim olan bir proje var, Erkan Bektaş’la yapmak istiyoruz, adını vermeyeyim. Bir de coğrafyaları dolaştığımız, yolun içinde yol olan bir iş… PortakalAltı’nı daha çok çekebilsek çok iyi olur. Çünkü solo konserlerde insanların PortakalAltı’yla ilgili anılar anlatması, bunun devam etmesi gerektiğine inandırdı beni. Solo albümler de var ama bir türlü bitmiyor; iş yükü yüksek. Bir de enstrümantal albümüm var yıllardır, bitmiş halde. Mert Pekduraner’le çalıştık, iki kaydın mix-master’ı bile tamam. Ama bazen “Acaba saçma sapan bir şey mi?” diye düşünüp yayınlayamıyorum. Sonra abimi hatırlıyorum. O da evde çalıp söylüyor, yayınlamıyor. “Ben dinleyeyim yeter” diyor. Bazen ben de öyle bir köşeye çekiliyorum.

Son olarak Fırat Tanış’ın bir Abdal hikâyesinin anlatıldığı “Gelin Tanış Olalım” oyunundaki performansımla da sahne almaya devam ediyorum.

Söyleşinin tamamı bu akşam saat 20.00 itibarıyla BirGün TV’de yayınlanan Işıl Işıl Sahne programında.