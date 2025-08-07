Diploma hırsızlığının ötesi

Günlerdir diploma hırsızlığı konuşuluyor. Çocuklukları ellerinden alınan, küçük yaşlardan itibaren yaşamları sınavlara hazırlıkla geçen binlerce çocuk, genç emeklerinin nasıl çalındığına tanıklık ediyor.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile ilgili soruşturma tamamlanmadan sonuçları kamuoyu ile paylaşılmadan çocukların yerleştirme sonuçları açıklandı. Sorular çalındı mı, istediğim okulda okuma hakkım elimden alındı mı sorusu her çocuğun aklında asla silinmeyecek bir soru artık. Bu sorulara ek hiç çalışmadan, emek vermeden lise diplomalarının satın alındığını, diploma hırsızlığını da öğrendiler.

Gençler üniversite tercihleri yapıyor. Bu tercihleri yaparken biliyorlar ki paraya, siyasi güce sahip olanlar bin bir emekle kazandıkları ve bin bir emekle okuyacakları üniversitelerden alacakları diplomaları parayla satın alabiliyorlar. Ayrıca milyonlarca genç diplomalı işsizken geniş tanımlı işsizlik on iki milyonu aşmışken bu diploma hırsızları öyle bir güce sahip ki kamuda veya özelde çalışabiliyor, zenginliklerine zenginlik katabiliyor.

Polis Akademisi’nin çalıştayında Yeni Nesil Terör: FETÖ’nün Analizi raporunda 2000-2013 yılları arasında KPSS, ÖSS, ALES, Askeri liseler, YDS gibi ÖSYM koordinatörlüğünde yapılan tüm sınavların sorularının çalındığı açıklanıyor.

Yıllarca soruların çalınması bir gerçek iken bu gerçeğe ek diplomaların çalındığını da öğrendik.

Yaşanılan hırsızlıklardan birincil sorumlu kamu yöneticileri ise aylardır zorunlu, parasız eğitimin sınırlandırılmasına meşruiyet oluşturmak için herkes lise, üniversite okumamalı piyasanın erken, çocuk yaşta iş gücüne ihtiyacı var diyerek eğitimi, diplomayı değersizleştirme söylemlerini art arda sıralıyorlar.

Birileri kendilerine diploma hırsızlığı ile bir gelecek yaratırken halkın çocuklarına diplomasızlık, çocuk yaşta işçilik vaat ediliyor. Her güne MESEM’lerde, tarlada, inşaatta, atölyelerde, organize sanayi bölgelerinde çalıştırılırken iş cinayetlerinde ölen çocukların haberlerini okuyarak başlıyoruz. Halkın çocuklarına vaat edilen okulsuzluk, diplomasızlık, çocuk yaşta işçilik; sınav sorularını çalanlara, diploma hırsızlarına vaat edilen ise iş, güç, zenginlik.

Merkezi, yazılı sınav sistemi eğitimi paralılaştırmanın temel aracı oldu. Ne kadar merkezi sınav o kadar özel okul, o kadar özel kurs, özel ders, yayınevlerine kazandırılan milyonlar demekti. Bu gerçeğin milyonlarca öğrenci farkındaydı. Ancak eğitimle kazanılmış bir gelecek torpilin, eşitsizliğin, adaletsizliğin kök saldığı ülkemizde öğrenciler için her şeye rağmen bir umuttu. Şimdi milyonlarca çocuk, genç o kırıntısı bırakılmış umudun da ellerinden alındığını öğrendi.

Yazılı sınav sorularında, diplomalarda dahi hırsızlık ülkemizde kol geziyorken siyasi iktidarın ve siyasi iktidar destekçisi yapıların uzun süredir gündemi eşit, adil, objektif, bilimsel kriterleri esas almayan sınav sistemi değişikliği.

Sınav sistemi değişikliği yapılacağını ilk olarak Aralık 2023’te yayımlanan 12. Kalkınma Planı’nda “Ölçme ve değerlendirme sistemi yeterlilik temelli olarak eğitimin tüm kademelerinde yapılandırılacaktır” maddesinde gördük.

Daha sonra sınav sisteminde değişikliğe gidileceğini eğitimde siyasi iktidarın atacağı her adımın habercisi olan yapıların raporlarında gördük. 17-18 Mayıs 2025 tarihlerinde Maarif Platformu, Enderun Özgün Eğitimciler Derneği ve Bursa İnsan Vakfı “Yeni Bir Ölçme ve Değerlendirme Vizyonu Çalıştayı” düzenledi. Bu çalıştay raporunda da sınav sisteminde değişikliğe gidileceğini ve okullara, üniversitelere girişte yeni kriterler olacağını, kriterlerden birinin sözlü sınav (mülakat) olacağını öğrendik.

12 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanan proje okul yönetmeliğindeki maddeler bize değişiklik için ilk adımların atıldığını gösteriyordu.

Yönetmeliğin girişinde okul özel sınavı ifadesi yer alıyordu. Bu ifade; özel program uygulayan okullara öğrenci seçmek üzere programa özgü okul veya Bakanlık tarafından yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav anlamına geliyordu.

Ortaöğretime geçişte merkezi sınav sonuçlarına göre Türkiye genelinde %1’lik başarı diliminde yer alan öğrencilerin aldığı puanın okullara yerleştirmede yeterli olmayacağı ayrıca okul veya Bakanlık tarafından yapılacak özel sınavda başarılı olmak şartının aranılacağı belirtiliyordu.

Okul veya Bakanlık tarafından yapılacak özel sınav kriterlerinin ilgili genel müdürlük tarafından kılavuzda açıklanacağı ifade ediliyordu.

Ayrıca proje okullarının işleyişi ile ilgili bölümde bünyesinde ortaokul/imam hatip ortaokulu bulunan proje okullarının ve hafızlık, spor ve müzik alanında eğitim veren bağımsız ortaokul/imam hatip ortaokulu kısmına okul yönetimi tarafından yazılı veya sözlü/uygulamalı sınav ile öğrenci seçimi yapılabileceği maddeleri yer alıyordu.

Özetle merkezi sınav sistemi, çalınan sorular, çalınan diplomalarla kendi yarattıkları yıkımı yapmayı planladıkları değişikliğin nedeni olarak gösterip olası daha büyük bir yıkımın hazırlığı yapılıyor.

Okullara, üniversitelere yerleştirmede eşit, adil, objektif kriterlere dayanmayan yeni yöntemleri hayata geçiriyorlar. Yalnızca sözlü sınavın, mülakatın kamu atamalarında nasıl bir adaletsizlik ürettiğini yıllardır yaşıyorken var olan adaletsizliklerin yaygınlaşabileceği, soru, diploma hırsızlığının ötesine geçebileceği yeni araçlar üretiyorlar.