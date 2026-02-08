Direnişin Aşk Şarkısı: #Khodahafez (Allahaısmarladık)

Yeşim Kaptan - Profesör, Kent State Üniversitesi, ABD

İranlı sanatçı Amir Mahan Khodahafez’i bir aşk şarkısı olarak yazdığı zaman aklına bu şarkının İran’daki ayaklanmaların ve direnişinin marşına dönüşeceği gelmiş midir? Erfan Tahmasbi Khodahafez’i seslendirirken bu hüzünlü ayrılık şarkısının İran halkının özgürlüğünün şarkısı olacağını ve başkaldırıyı temsil edeceğini düşünmüş müdür?

Şarkının kendisi kadar meşhur olan kısa bir videosu birkaç ay önce İran’da bir sokak performansı esnasında çekildi. * Videonun sosyal medyada ve online platformlarda paylaşılmasının ardından hem şarkı hem de şarkıyı söyleyen genç İranlı kadın sanatçı Melii Imm sadece İran’da değil birçok ülkede popüler oldu. Orijinal video kısa olunca ve polisin müdahalesi ile performans yarıda kalınca yapay zekâ yaratımları devreye girdi. Devlet otoritesi ile sokakta susturulan şarkı sanal ortamda teknoloji yardımıyla İran devletinin denetimi dışında var olamaya devam etti.

İsteyenler şarkının tamamını Melii Imm’in sesini taklit eden yapay zekâ ile üretilmiş videolarda YouTube üzerinden dinleyebilirler. Hatta YouTube’da şarkının yine yapay zekâ tarafından seslendirilmiş tamamen Türkçe sözlerle söylendiği sürümünü de bulabilirler. Khodahafez yakın zamanda Bahreynli, İsrailli, Azeri ve dünyanın farklı ülkelerindeki sanatçılar tarafından Farsça olarak İran halkına destek amacıyla defalarca seslendirildi. Şarkının sözleri çeşitli videolarda farklı dillere çevrilerek yayınlandı. İngilizceye “goodbye” veya “farewell” olarak Türkçeye ise “veda,” “elveda” veya “hoşça kal” olarak çevrildi. Farsça kökenli bir kelime olan Khodahafez İran’dan Afganistan’a ve Hindistan’a kadar yaygın olarak kullanılan bir vedalaşma sözcüğüdür. Kelime kelime çevrildiğinde ise “Allah sizi korusun” anlamında dini bir referans içerdiği için Türkçeye Allahaısmarladık olarak da çevrilebilir.

KADIN, SANAT VE SİVİL İTAATSİZLİK

Seyirciler arasında bulunan ve sokak müzisyenlerine eşlik ederek şarkı söyleyen Melii Imm’in güzel sesi ve şarkının dokunaklı melodisi Farsça bilmeyen seyirciyi dahi içine çekerek videonun yayılmasına ve şarkının popüler olmasına elbette katkıda bulunmuştur. Ancak videonun hızla viral olmasının bir nedeni de bu güzel şarkının aniden ahlak polisinin düdüğü ile kesilmesi ve izleyenlerin kameraya yansıyan tedirginliğidir. Peki Khodahafez ayrılık acını anlatan bir aşk şarkısıyken neden İran’daki ayaklanmaları temsil eden bir özgürlük marşına dönüştü?

Videoda ilk olarak sokakta şarkı söyleyen genç bir kadın dikkatinizi çeker. İranlı kadınlar rejiminin baskıcı yönetimine karşı sokaklarda ve hayatın pek çok alanında direnişin sembolü olmuştur. Eylül 2022’de saçlarını şeriat kurallarına uygun olarak örtmediği gerekçesiyle ahlak polisi tarafından göz altına alınan Mahsa Amini’nin öldürülmesiyle tırmanan gösterilerde de kadınlar değişim ve özgürlük talepleriyle ön plana çıkmıştır. İran halkı 2022 yılında bastırılan ayaklanmalarda İran Devrim Muhafızları tarafından işkence edilen ve öldürülen yüzlerce İranlı kadının ve 16 yaşında öldürülen Nika Shakarami’nin yasını tutmak için başka bir şarkıyı, “Soltana Ghalbha” (Kalplerin Sultani) şarkısını sembolleştirmiş ve İranlı kadınlar için yakılan bir ağıta dönüştürmüştür. Kısacası Khodahafez videosunda tanıklık ettiğimiz polisin müdahalesi sadece Melii Imm’in susturulduğu bir eylem değildir. Melii Imm, kadın sesinin günah olduğu gerekçesiyle sokakta şarkı söylemesi yasak olan, kamusal alanda susturulan tüm kadınların sesidir. Bu nedenle Khodahafez bir aşk şarkısının ötesinde kadınların özgürlüğünü kısıtlayan bir rejime karşı İran halkına ne için mücadele ettiğini bir hatırlatan bir esere dönüşmüştür.

Kadınların özgürce şarkı söyleyemediği bir ülke de sanat da özgür değildir. Picasso’nun Guernica’sından Bansky’nin duvar resimlerine kadar sanat pek çok alanda sosyal ve politik mesajlar içeren bir direniş alanıdır. Her şey gibi sanatın da metalaştığı tüketim toplumlarında sokak sanatçıları sistemin dışında ancak halkın içinde düzene karşı sanatı kullanarak sistemi eleştiren eylemciler olarak düşünülebilirler. Bu nedenle sokak müzisyenlerinin performansını yansıtan ve doğaçlama olarak söylenen bir şarkı sanatın halka en yakın halidir. Sanatın bu formu en çarpıcı şekliyle otoriteye bir başkaldırı olarak görülebilir. Bunun bir başka örneği Khodahafez’in bir hafta önce enstrümental olarak YouTube’a yüklenmiş bir videosudur. Video İran İslam Cumhuriyeti’nin kurulmasından önce çekilmiş modern İran’ın arşiv görüntülerini içermektedir. Şarkının sözlerindeki kayıp sevgiliye duyulan özlem, bu videoda İran’ın modern günlerine özlemi temsil eden bir göstergeye dönüşmüştür. Videoda Khodahafez artık kayıp bir aşkı değil, İranlıların kaybettikleri özgürlüklerine duydukları hasreti anlatmaktadır.

Sokak sanatçılarının ve Melii Imm’in Khodahafez videosu bir kadının sivil itaatsizlik eylemini gösteren kültürel bir metin olarak okunabilir. Sivil itaatsizlik yasalara doğrudan karşı çıkmaksızın toplumsal alanda yasaya karşı direnmek veya yasaya uymamak olarak tanımlanan siyasi bir eylemdir. İran’da kadınların başörtüsü takma zorunluluğuna karşı başörtüsünü tanımlanmış kurallar dışında takarak saçlarını göstermesi sivil itaatsizliğin örneği olarak düşünülebilir. Bu videoda saçından kaymış başörtüsü ile sokakta kadının var olduğunu duyuran Melii Imm’in sesi, başkaldırının ve Lilith’den bu yana korkulan kadın itaatsizliğinin temsili olmuştur. Bir kadının kamusal alanda şarkı söyleyerek yasaya karşı siyasi bir eylem sergilemesi söylediği şarkıyı sivil itaatsizliğin sembolüne dönüştürmüştür.

İlk videonun gördüğü ilgi ve şarkının bir direniş ve dayanışma marşına dönüşmesi nedeniyle aynı sanatçılar bir araya gelerek Khodahafez’in ikinci videosu çekmişlerdir. 24 Ocak 2026’da yayınlanan bu video sadece tek bir Instagram hesabında (baran_officialmusic) 5,5 milyon kez izlenmiştir. Diğer hesaplardaki paylaşımları da göz önüne alırsak Khodahafez’in bir süre daha popülerliğini kaybetmeyeceğini, İran’daki insanların sesini dünyaya duyurmaya ve İran’daki rejimi tedirgin etmeye devam edeceğini söyleyebiliriz. Melii Imm’in güzel sesinden Khodahafez şarkısını dinlerken bu videonun bize asıl hatırlattığı şudur: Kadınlar, sanat ve sivil itaatsizlik bir araya geldiğinde tüm baskıcı rejimlerin en korkulu rüyası haline gelir.

Dipnot: İnternet üzerinde benim bulduğum en eski video Melii Imm tarafından 2 Kasım 2025’te yüklenmiş olduğu için o tarihi baz aldım (@melii-imm).