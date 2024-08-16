Direnişin kenti İzmir: İşçiler hakları için direnişe geçtiler

Gonca YILDIZ

İzmir’de belediyelere bağlı çalışan işçilerin hak mücadelesi sürüyor. Karşıyaka, Menemen, Kemalpaşa ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinde yaşanan işçi eylemleri, işten çıkarmalar ve toplu iş sözleşmesi krizleriyle gündemde. İşçiler, haksız işten çıkarmalar ve taleplerinin karşılanmaması nedeniyle belediye binalarının önünde direnişlerini sürdürüyor.

KARŞIYAKA

Karşıyaka Belediyesi’ne bağlı Kent A.Ş.’de çalışan 93 işçi, iş bırakma eylemine katıldıkları gerekçesiyle işten çıkarıldı. İşçiler arasında eyleme katılmayan, hatta o tarihlerde yıllık izinde olanların da bulunması, tepkilerin dozunu artırdı. DİSK’e bağlı Genel-İş 8 Nolu Şube’de örgütlü işçiler, 12 Ağustos Pazartesi günü belediye önünde toplanarak direnişe başladı.

MENEMEN

İzmir’de tek AKP’li belediye olan Menemen Belediyesi’nde işçi kıyımı yaşandı. Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, 370 işçiyi işten çıkardı. TÜRK-İŞ’e bağlı Belediye İş Sendikası’nda örgütlü emekçiler, 29 Mayıs tarihinde direnişe başladı. Bu sürede işten çıkarılan 370 işçiden 300’ü işe geri alınırken, geri kalan 75 işçinin direnişi 75’inci gününe girdi. İşçiler, belediye başkanıyla görüşemediklerini belirterek, seslerini duyurmak için mücadeleye devam edeceklerini ifade ettiler.

KEMALPAŞA

Kemalpaşa Belediyesi’nde de işten çıkarılan 127 işçi, direnişin 10’uncu gününde eylemlerini sürdürüyor. Genel-İş 7 No’lu Şube’de örgütlü işçiler, taleplerinin karşılanmaması halinde geri adım atmayacaklarını ve mücadelelerini devam ettireceklerini vurguladı. Süreçte, belediyenin sendika ile görüşme gerçekleştirmediği öğrenildi.

BÜYÜKŞEHİR SONUÇLANDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm-Bel-Sen arasında gerçekleşen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine başlayan eylemler sona erdi. Eylem süresince 7 memura uzaklaştırma cezası verildi. Bu süreçte memurlar birçok eyleme imza attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT Genel Müdürlüğü ve İZSU Genel Müdürlüğü’nde görevli 6 bin 150 memur ve sözleşmeli memuru kapsayan sözleşmede, 4 ayı aşkın süredir devam eden müzakere sürecinin ardından mutabakata varıldı. Toplu İş Sözleşmesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın İzmir Sanat’taki makamında imzalandı.

ÇİĞLİ’DE ANLAŞMA

Öte yandan Çiğli’de ise 10 Haziran tarihinde 147 işçinin işten çıkarılmasıyla başlayan direniş 65’inci gününde sona erdi.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “Çiğli’de 15 kişi işe geri alınmıştı şimdi diğer arkadaşlarımızın da işe geri alınacağını tutanak altına aldık, arkadaşlarımız oıcak ayında işe geri dönecekler” dedi.

Karşıyaka ve Kemalpaşa’daki direnişlerde geri adım atmayacaklarını belirten Sarı, “Arkadaşlarımız iş başı yapana kadar hem mücadeleyi hem müzakereyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.