Direnişin simgesi Hasan Tahsin İzmir’de anıldı

BirGün EGE

İzmir’in işgalinin başladığı 15 Mayıs 1919 tarihinde ilk kurşunu atarak direnişin simgesi olan gazeteci Hasan Tahsin, ölümünün 106’ncı yılında Konak Atatürk Meydanı’ndaki İlk Kurşun Anıtı önünde törenle anıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Hasan Tahsin’in gazetecilerin onuru olduğunu belirterek, “İzmir’i İzmir yapan çok fazla değer var. Bunların en önemlilerinden birisi de kurtuluşun şehri olması ardından cumhuriyetin kuruluşunun temellerinin atıldığı şehir olmasıdır. Ama o kurtuluş hikayesinin başlamasına sebep olan İzmir işgalinin de en kahramanca direniş noktası olmasıdır. Bu direnişin sembol ismi Hasan Tahsin gazetecidir ve gazetecilerin onurudur. Ama aynı zamanda İzmir’in, Türkiye’nin gururudur. Bütün samimiyetimle söylüyorum; bugün yaşanan gerçekleri katıksız bir şekilde halka duyurmaya, ulaştırmaya çalışan, onların doğru bilgi almasını sağlamaya çalışan, hiçbir şeyden çekinmeyen, zaman zaman bunun sıkıntılarını yaşayan, eline kalemi aldığında içindeki korkuyu atarak ‘ben doğruları yazacağım’ diyen bütün gazeteciler bence kahramandır” dedi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gappi de, “Bugün kuruluşun ve kurtuluşun özgür ve onurlu bireyleriysek eğer bunun açıldığı yol tam da burasıdır. Hasan Tahsin ya da Osman Nevres… Gazetecilik tarihe yüreğiyle tanıklık etmektir. Gazetecilik cesur insanların işidir. Gazeteci toplumun sorunlarını sadece yazan değil sırtını dönmeyendir ve gerektiğinde özgürlük için canını verendir. Hasan Tahsin’in izinden gitmeye devam edeceğiz” dedi.