Direnişlerin röntgenini çekiyor

İsmini çok bilmesek de çektiği karelere yabancı değiliz. Son 15 yılda sayısız direnişi, eylemi kadrajına alarak fotoğrafladı. Kimi zaman yaşam savunucularının ile kimi zaman kadınların, öğrencilerin arasında, hak ve adalet arayışını karelere sığdırmaya çalıştı Şafak Hacaloğlu.

Bir foto muhabiri ya da fotoğrafçı değil ama o bu işe gönül vermiş. Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü’nde eğitimini tamamladıktan sonra bankada çalışmaya başlamış ve emekli olmuş. Artvin Arhavali. Aslında fotoğrafla haşır neşir oluşu da Arhavi’de başlıyor.

Hacaloğlu o süreci şöyle anlatıyor: “Doğup büyüdüğüm ev Karadeniz kıyısındaydı. Karadeniz sahil yolu nedeniyle evimizi kaybettik. Çocukluğumu, anılarımı kaybettim. Mahkemelere başvurduk kazandık ama yine de sesimiz duyulmadı. Sonra peş peşe HES’ler yapılmaya başlandı. Derelerimizi korumak için itirazımız oldu. Ama yok sayıldık. Bu eylemlere giderken fotoğraf çekmeye başladım.”

HAYATININ MERKEZ ÜSSÜ

Fotoğraf ve direnişler bu noktadan sonra onun hayatının merkez üssü olmuş. Hacaloğlu, nerede bir itiraz, haksızlığa karşı duruş, isyan, direniş varsa oraya koşmuş. Bu 15 yıllık birikimi geçtiğimiz günlerde Saraçhane isimli foto kitapta bir araya getirdi. Kitapta 19 Mart sonrası Saraçhane’de başlayan ve geniş kesimlere yayılan eylemlere ilişkin akılda kalan fotoğraf kareleri de yer alıyor. Fotoğrafçı tarihe bir not düşmek istedim diyor.

KENTİN HAFIZASINI ORTAYA ÇIKARIYOR

Kitabın tasarımını yapan fotoğraf sanatçısı Koç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Laleper Aytek çalışma için şu değerlendirmeyi yaptı: "Hacaloğlu, aktivist bir fotoğraf sanatçısı. Fotoğraflarında inatçı bir duruşu da görüyoruz. Objektifini yalnızca olaylara değil, o anlara tanıklık eden yüzlere, duygulara ve sessiz bir dayanışmanın izlerine çeviriyor. Bu kitap, yalnızca protestoları belgelemekle kalmıyor; aynı zamanda bir kentin hafızasını, bir toplumun sesini ve değişim talebinin görünmez katmanlarını ortaya çıkarıyor. Hacaloğlu’nun fotoğrafları, hem bireysel hem kolektif bir hikâyeyi kendi diliyle anlatıyor."