Dışarıda power-point; içeride power-cut

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu kez Doha’da sahneye çıktı. Arka fonda piyasa romantizmiyle tasarlanmış bir sunum, yanında Katarlı bakanlar, karşısında ise “yatırım fırsatları”nı dinlemek üzere salona dizilmiş sermaye temsilcileri… Evet, bu kez fon anlatısı için seçilen yer Katar. Konu ise her zamanki gibi: “Türkiye hâlâ bir yatırım fırsatıdır.” Tek değişen şey, slaytın fon rengi. İçerik yine ‘Yabancı sever, halk sabreder’ modeli.

Şimşek, “Her şey dezenflasyon için hazır” diyor. Ama o cümle, jeoekonomik dekorlarda yankılanan parıltılı terimlerden ibaret kaldı; çünkü aynı günlerde bu ülkede insanlar sessizce işini kaybediyor, üretici borcunu döndüremiyor, maaşlar mutfağın dilini anlamıyor, tüketici ise alışverişe değil, fiyat etiketlerinin sergilendiği bir enflasyon müzesine girer gibi markete uğruyor. Ne gam. Orada Katar’dayız, buradan görünmüyor.

Üstelik bu kez itiraf dozu daha da yüksek: “Hiçbir tedavi yan etkisiz değildir” diyor. Bu programın bedeli olduğunu, ama bu bedelin kim tarafından taşındığını asla söylemeden… Tıpkı “istikrar sürüyor” deyip, kaç kişinin yoksullaştığını konuşmamak gibi. Tıpkı “yatırımcı algısı toparlanıyor” deyip, sofradaki protein kaybını grafik dışı bırakmak gibi.

İyi de kim için toparlanıyor bu algı? Aynı konuşmada 1,8 trilyon dolarlık “terörle mücadele” harcamasını kalkınma fırsatına dönüştürdüğünü söyleyen bir ekonomi bakanı için, muhatap zaten belli: Halk değil, fon. Cüzdanı boşalan değil, yatırım fonu dolan. İçeride yüksek faizle kemer sıkan bu program, dışarıda “stratejik fırsat” ambalajıyla pazarlanıyor. Çünkü artık ekonomi programı bilanço değil, broşür gibi sunuluyor; içi boş, kapağı parlak. Enflasyonla değil, imajla mücadele ediliyor. Jeoekonomi salonlarında gelecek tasarlanırken, sokakta sadece geçim planları revize ediliyor; biri geleceği anlatıyor, diğeri bugünü zor tamamlıyor.

Türkiye, Şimşek’in sunumlarına göre; enerjik bir iş gücüne, sağlam altyapıya ve yatırım dostu politikaya sahip. Oysa Türkiye gerçekte; güvencesiz emek pazarına, çökmüş kurumsal yapıya ve krizin vergiyle yoksula yıkıldığı bir sisteme tabii. Ama bunu Katar’daki otelin konferans salonuna anlatamazsınız. Çünkü dışarıya çizilen tablo; içeride yaşanana değil, dışarıda duyulması istenene göre hazırlanıyor. O nedenle program değil, PR yapılıyor. Şimşek, “Doğrudan yatırımlar artıyor” derken, Merkez Bankası rezervleri başkasının cebinden ödünç alınmış dövizle parlatılıyor. “Küresel ticarette parçalanmalara karşı Türkiye dayanıklı” diyor, ama yerli üretici iflasın eşiğinde. “Dezenflasyon süreci başarıyla sürüyor” diyor, ama bu başarıyı her sabah ekmeğe zamla okuyoruz.

Özetle, Türkiye dışarıda power-point; içeride power-cut yaşıyor. Doha’da umut grafikle çiziliyor ama yurttaşın evinde ekmek grafikten değil, gramdan okunuyor. Ekonomi brifinglerde alkış alıyor; mutfakta ise sessizlik hâkim. Çünkü iktidar, toplantı salonlarına pembe dosyalar, sofralara ise sararmış etiketler bırakıyor.

Dün MB’nin açıkladığı enflasyon raporunda bir öncekine göre değişen bir şey yok. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 24 beklediklerini söylemeye devam ediyorlar. Öyle bir rapor koymuşlar ki o şu kadar olumsuz, bu bu kadar olumlu etkiler, sonuç değişmez, deyip çıkmışlar. Ama bunu yaparken “Eğer asgari ücreti ve kamu çalışanlarının maaşlarını yılın ikinci yarısında artırırsanız enflasyon daha yüksek çıkar” demeyi ihmal etmemişler. İktidarı bu konuda “uyarmışlar.” Fatura, her zaman olduğu gibi, yine yoksula çıkarılıyor: Sen aç kal ki enflasyon artmasın.