Dışarıdan içeriye mektuplar: Dışarıda olmanın ne önemi var?

1970’li yılların ortalarında İstanbul’a geldiğimde evimiz Bakırköy Dikilitaş’taydı ve Bakırköy Akıl ve Ruh Hastalıkları Hastanesi’ne çok yakındı. Bazen çizgili pijamalı ya da gri eşofmanlı hastalar kısa bir süreliğine hastane dışına çıkma izni aldıktan sonra mahallemize gelip; şarkılar, türküler söyler genellikle de sigara isterlerdi. Sanılanın aksine hepsi güler yüzlü ve uysal insanlardı. Mahalle sakinleri ve ruhsal bozukluğu olan hastalar arasında sanki gizli bir sözleşme vardı. Kimse kimsenin hayatına karışmaz ve birbirine kötü davranmazdı.

Bir gün bir pansuman gerekti ve poliklinik bölümünde yaptırmak için hastaneye gittim. Bahçedeki yolda yürürken yanıma orta yaşlı, üstünde uzun çiçekli bir elbise ve kafasında yuvarlak hasır şapkası olan bir kadın yanaştı ve bana “Hoş geldin Mösyö Seli” dedi. Sonrasında bir sürü anlamsız konudan ve hayal ürünü hatıradan bahsettikten sonra “Düşündün mü hiç Mösyö Seli, bu duvarlar bizler mi çıkmayalım, yoksa sizler mi girmeyesiniz diye yapılmış” diye can alıcı bir soru sordu. Gerçekten de ne için yapıldı bu duvarlar? Kimi kimden koruyacağız?

***

Dışarıdakilerin yani bizlerin içeridekilere bir mektup yazması bana yıllar önce yaşadığım bu anıyı hatırlattı.

Yani Can, Osman, Selahattin, Çiğdem, Ekrem içeride de bizler mi dışarıdayız? İnsan kendisini özgür hissetmedikçe, fikirlerini korkusuzca söyleyemedikçe, her an gözaltına alınma ve de tutuklanma kaygısından konuşamadıkça hangimizin içeride hangimizin dışarıda olduğunun ne önemi var?

Özgürlük mekâna bağlı bir durum değil ki? Bazen dört duvar arasında kendimizi özgür hissederken bazen gök kubbe altında, deniz kenarında tutsak gibi değil miyiz?

O upuzun, yemyeşil çayırların üzerinde sere serpe yatamadıkça, bir ucundan bir ucuna koşamadıkça bu güzelliğin kuru bir ottan ne farkı kalır? Hepimiz araftayız. Özgürlük ve tutsaklık arasında kimsenin göremediği bu çizginin adı korku…

İktidara sahip olanların er ya da geç bir gün adalet karşısında hesap verecek olmalarının korkusu bu. Yaptıkları yolsuzlukların, hukuksuzlukların neticesinde sorgulayandan sorgulanan durumuna düşeceklerinin korkusu.

Ya bir daha Gezi olursa diye tutukladıkları üniversite öğrencilerinin, saçlarından sürükledikleri genç kızların, haber yaptılar diye gazetecilerin, muhalif oldukları için üstlerini çizdikleri sanatçıların adım adım iktidara yaklaşan ayak seslerinin korkusu bu. Korku da özgürlük gibidir. Mekâna, yere ve duruma bağlı değildir. İnsan gün gelir minicik bir kedi yavrusu karşısında kendini titrerken bulurken, başka bir insan bir koruma ordusunun içinde zırhlı arabasıyla seyahat ederken de aynı korkuyu hissedebilir. Burada belirleyici olan insanın vicdanı ve neler yaptıklarıdır.

***

Yüzlerce yıl önce Montaigne ne demiş: “Bunca bekçili, silahlı evler yok oldu gitti de benimki niçin duruyor? Anlaşılan, diyorum, o evler bekçili, silahlı oldukları için yok olup gittiler. Korunmak saldırana hem istek veriyor, hem de hak kazandırıyor: Her korunma savaşçı bir kılığa girer ister istemez.”

Ne güzel söylemiş değil mi? Bizler de bu korkunun getirdiği hak hukuk tanımayan sisteme hayır demek, tepkimizi müzikle, şiirle göstermek için ellerimizde enstrümanlarımız, dillerimizde şarkılarımız, türkülerimizle geçtiğimiz hafta bir dayanışma konseri verdik. Hiçbir sanatçının ücret talep etmediği bu etkinliğe katılmak için o kadar çok talep vardı ki birçok değerli müzisyen arkadaşımız ne yazık ki kadroya dâhil olamadı. Barolar Birliği’nin öncülük ettiği bu etkinlikte

Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen hapiste tutulan Can Atalay -hukukçu olmasından da kaynaklanan- ön plandaydı doğal olarak ama bizler Ceylan Ertem’den Nejat Yavaşoğulları’na, Zuhal Olcay’dan Hüseyin Turan’a kadar hep bir ağızdan haksız ve hukuksuz yere hapiste tutulan herkes için söyledik bağıra çağıra.

İçerideki arkadaşlarımız canlarını sıkmasın, morallerini bozmasın bizler şarkılarımızı sizler ve hak, hukuk, adalet için söylemeye devam edeceğiz…