Dışarıdan içeriye mektuplar: Öfke mi? O hep var

Okuduğum her kitapta, muhakkak birkaç satırda, şehrin sokaklarında hızlı hızlı yürürken, bir arkadaşımla kahve içip, lak lak ederken aniden aklıma geliyorsun. Utanıyorum. Kızıyorum. Kendimi çaresiz hissediyorum. Öfke mi? O hep var.

Deniz YÜCE BAŞARIR - Yayıncı

Merhaba,

Uzun zamandır okumak istediğim ama baskısı bulunmayan bir kitabı okudum geçenlerde. Yayınevi tekrar baskı yapınca, çok sevinmiştim. Sırf adı bile beni şiddetle kendine çekiyordu. (Belki de çağrışımı olumsuz, hatırası bol “şiddet” kelimesini kullanmamalıydım bir hissi anlatırken. Mesela coşkuyla diyebilirdim. Ama içimden geldiği gibi yazmaya karar verdim sana. Öyle özel bir yazı değil, sıradan bir mektup olsun istiyorum. Kusura bakma, “şiddet” kalıyor. Malum, zaten bir yere gittiği yok, hep yanı başımızda.) Neyse, kitabın adı: “Savaşları, Kralları ve Filleri Anlat Onlara”. Sence de çok albenili bir başlık değil mi? Konusu da ilginç Michelangelo, 3. Bayezid’in davetiyle Haliç’in üzerinde bir köprü yapmak üzere İstanbul’a geliyor. Yazarı da bir Fransız, Mathias Enard. Küçücük, ama dopdolu bir roman. Geçmişe ışınlanıyorsun, tarihten, sanat tarihinden bildiğin isimleri okuyorsun; var tabii bu yanının bir cazibesi. Ve bir sanatçının zihninde öyle büyük bir maharetle dolaştırıyor ki yazar okurunu. Çok etkileyici. Sıradan bir araştırmayla yazmış olamaz kitabı, sanki ana karakteriyle beraber bir heykel de o yontmuş gibi hissettim. Neyse… Ama galiba beni en çok metindeki İstanbul etkiledi. Yine!

Şehirlerin romanlarda yer alış biçimlerine çok dikkat ediyorum bir süredir. Bak şöyle diyor romanın bir yerinde: “İstanbul çok tatlı bir hapishane. O nasıl Bayezid’le Papa arasında, Mesihi’nin sevgisiyle bir içim su şarkıcının hatırası arasında kalıyorsa, şehir de Doğu’yla Batı arasında gidip geliyor.” Evet, dedim kendi kendime, İstanbul bir hapishane, hep öyleymiş. Şimdi diyeceksin ki, gerçekten hapishanede olan birine yazdığının farkında değil misin? Farkındayım, hem de nasıl farkındayım. Biz dışardaki tatlı, görece özgür hapishanemizde gündelik dertlerimizle oyalanıp giderken içerde hayatın nasıl olduğunu hayal edemiyorum elbette. Ama okuduğum her kitapta, muhakkak birkaç satırda, şehrin sokaklarında hızlı hızlı yürürken, bir arkadaşımla kahve içip, lak lak ederken aniden aklıma geliyorsun. Utanıyorum. Kızıyorum. Kendimi çaresiz hissediyorum. Öfke mi? O hep var.

“İstanbul” demiştim değil mi? İstanbul’u sana anlatacak değilim. Sen içeri girdiğinden beri daha da değişti. “Şiddet” kadar yasaklı olmalı aslında “İstanbul” da bu mektupta.

Aynı kitapta, bir cümlenin daha altını çizmişim: “Davetlilerin sarhoş olmalarını seyrederken, dünyaya güzellik getirmek için ne kadar sanat eseri gerekecek, diye düşünüyor.” Sanat eserleri kurtarır mı bizi düştüğümüz çukurdan, sence? Kurtarmıyor, bana kalırsa. Ama sanat olmadığında da zihnimiz güdük kalıyor, kendi içimizde debelenip, kendi doğrularımıza gitgide daha fazla sarılıyoruz. Görüyoruz işte sonuçları. Sanat bir pencere, güzel manzaralara açılmıyor, pencerenin pervazı sanat eseri. Gördüklerin hep aynı insanlık halleri. Ama bakmak lazım o pencereden. Vazgeçmeden.

Demiştim ya, romanlarda şehrin, mekânın nerdeyse bir kahraman gibi yoğun yer aldığı metinlere takıldım bu aralar diye. Tam öyle dememiş olabilirim, dönüp bakmayacağım şimdi. Bu yılın Uluslararası Booker Ödülü’nü alan Alman yazar Jenny Erpenbeck’in “Kairos” unu okumuştum geçtiğimiz aylarda. Berlin Duvarı’nın yıkılmasından birkaç yıl önce başlayan karanlık bir aşk hikâyesini anlatıyor. Ana karakterlerin tutkusu boğucu. Ama geçtikleri sokaklar, oturdukları kafeler, şehrin o bölünmüşlük atmosferi… Mesela şöyle bir cümle vardı: “Katharina, şimdiye kadar Berlin Duvarı’nı, ülke sınırını aşarak uçan kuşlara bakarak yaşamıştı.” Kendi ellerimizle inşa ettiğimiz duvarlar, kendi kendimize koyduğumuz sınırlar… Kuşların geçip, bizim bir ağ gibi takılıp kaldığımız sınırlar…! Ve duvar yıkıldıktan sonra, şehrin aldığı hal. İnan bana, daha can acıtıcı geldi o dönem okurken. “Onun kentinin bünyesine girmiş bir yabancı, adı aynı, dili aynı, hatta binalar benzer ama yine de yabancı bir kent işte. İkinci bir kalp, çifte kalp atışı, biri fazla.”

Berlin peşimi bırakmıyor. Hep kitaplardan söz ediyorsun, diyeceksin; ama ne yapabilirim ben kitaplarda yaşıyorum, kitaplarla, okuyarak, onları başkalarıyla paylaşarak. Hiç değilse sözcüklerin özgürlüğünü savunuyorum, diye avutuyorum kendimi.

Berlin, diyordum, bırakmıyor peşimi. Kirsty Bell sanat eleştirmeni bir yazar. Berlin’de yaşıyor. Bir Alman’la evlenmiş, iki çocuğu olmuş. Sonra yeni taşındıkları renove edilmiş eski bir evdeki bir su sızıntısı, eşiyle aralarındaki sorunları ayyuka çıkarmış ve ayrılmışlar. Bell de anlatısını bu su sızıntısından yola çıkarak kurmuş, kendi ilişkisinden şehrin geçmişine ve yeraltı sularına doğru bir araştırmaya ve bir yolculuğa başlamış. Tarih ve şehircilik anlamında müthiş bir kitap bence. Çok uzattım biliyorum, o yüzden “Dip Akıntıları”nın sonunda Bell’in geldiği noktayı özetleyen şu bölümü de yazıp, bitireyim: “…geçmişin bölük pörçük görüntülerini bir araya getirmek mümkün. Geçmişteki hayatları yeniden kurmak ya da kırık parçaları onarmak amacıyla değil. Yeniden inşa edilecek bir bütün yok, hâkim olunabilecek eksiksiz bir manzara yok…” diye başlıyor ve şehri ya da mekânı değiştirmenin imkânsız olduğundan söz ederek, anlayışı dönüştürmenin peşinde olduğunu anlatıyor. Ve kitabın ne yapmak istediğini anlatan o paragrafı şöyle bitiriyor: “Saklanmış şeyleri görünür kılmak, hakkında konuşmaktan utandığımız şeyleri. Berlin’in kimliğini bir demir gibi döven ve şehrin yeraltı sularına sızan şiddetin, travmanın, siyasi entrikaların farkında varmak.”

İstanbul’un yeraltı sularını yazabilsem bir gün, diye düşündüm kitabı okurken, seni de anlatırdım. İstanbul’un hikâyesi sensiz eksik kalır artık.

Daha çok kitap var sana anlatmak istediğim, daha çok Berlin, daha çok İstanbul. Ama şimdilik bu kadar…

Sevgilerimle, Deniz