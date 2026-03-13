Dişil bilgeliğin manifestosu

Bahar Ekin OKSU

Buket Uzuner’in Everest Yayınları’ndan çıkan “Kız Neşesi: Dişil Bilgelik ve Hayatta Kalma Manifestosu” (2026), yazarın elli yıllık edebiyat serüveninin kavramsal bir kristalleşmesi olarak okunabilir. Roman ya da öykü formatında değil, deneme türünde kaleme alınan eser, Uzuner’in yıllardır romanlarında, gezi yazılarında ve öykülerinde işlediği “dişil enerji” kavramını teorik bir zemine oturtma çabasının ürünü.

Kitap, “kız neşesi” adını verdiği kavramı toplumsal cinsiyet, sınıf ve iktidar ilişkileri bağlamında tartışıyor. Uzuner’e göre bu neşe, basit bir mutluluk hali değil; tarihin farklı dönemlerinde kadınların hayatta kalma stratejisi olarak geliştirdiği bir direniş biçimi. Yazar, annelik baskısından sınıfsal ayrımcılığa, eril rekabetten toplumsal cinsiyet rollerine kadar geniş bir yelpazede kadın deneyimini ele alırken, neşeyi pasif bir teslimiyet değil, aktif bir varoluş pratiği olarak konumlandırıyor.

Uzuner’in külliyatını takip edenler için “Kız Neşesi”, yeni bir başlangıç olmaktan çok bir varış noktası. “Kumral Ada Mavi Tuna”daki (1998) Ada karakterinin toplumsal normlara karşı duruşu, “Tabiat Dörtlemesi”nin (2017-2020) başkahramanı Defne Kaman’ın doğayla kurduğu şamanik bağ ve onun toplumsal beklentilere direnci, bu yeni kitapta kavramsal bir çerçeveye oturtuluyor. Özellikle Defne karakteri üzerinden işlenen doğa-kadın-direniş üçlüsü, “Kız Neşesi”nde daha sistematik bir anlatıya dönüşüyor.

Üslup açısından kitap, akademik denemeden ziyade sohbet havasında ilerleyen bir anlatı biçiminde ilerliyor. Uzuner, yer yer kişisel anılarına, Fas seyahatlerinde diğer kadın yazarlarla paylaştığı anlara ve Anadolu’daki kadınlara dair gözlemlerine yer veriyor. Bu tercih, metne samimi bir ton kazandırırken, teorik tartışmayı somut yaşam deneyimleriyle buluşturuyor. Bunun yanı sıra kitaba da adını veren kavram üzerine yaptığı TED konuşmasının tam metni ve bu kavram üzerine çeşitli mecralarda yapılmış haber ve söyleşiler de okurlara sunuluyor. “Dişil bilgelik” kavramı, böylelikle soyut bir kavram olmaktan çıkıp gündelik pratiklerde karşılık bulan canlı bir olgu haline geliyor. Uzuner’in bu anlatım stratejisi, özellikle geniş bir okur kitlesine ulaşma hedefi düşünüldüğünde anlamlı bir tercih.

Kitabın dikkat çekici yönlerinden biri, “neşe” kavramını salt bireysel bir duygu durumu olmaktan çıkarıp kolektif bir güce dönüştürmesi. Uzuner, neşeyi “karbondan daha güçlü” bir enerji olarak tanımlarken, bu ifadenin poetik gücü okuru derinden etkiliyor. Bu yaklaşım, özellikle günümüz koşullarında kadınların deneyimledikleri çok katmanlı baskıları düşündüğümüzde, farklı bir perspektif sunuyor.

Uzuner’in annelik mitini sorgulaması, özellikle “kusursuz annelik” baskısının kadınlar üzerindeki etkilerini ele alışı isabetli. Sınıfsal farklılıkların kadınlar arasında yarattığı uçurumu görünür kılması da önemli. Türkiye’de kadın dayanışması söyleminin çoğu zaman sınıfsal ayrımları arka plana ittiği düşünüldüğünde, Uzuner’in bu konuya değinmesi metne derinlik kazandırıyor.

Dilin akıcılığı ve okunabilirliği, kitabın en güçlü yanlarından. Uzuner, karmaşık kavramları gündelik bir dille aktarma becerisini bir kez daha sergiliyor. “Dişil bilgelik”, “kız neşesi”, “kadim enerji” gibi kavramlar, metnin organik akışı içinde okura tanıdık gelmeye başlıyor ve bu da yazarın yarattığı etkinin bir göstergesi.

“Kız Neşesi”nin, günümüz Türkiye’sinde kadına yönelik şiddetin, toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerin ve muhafazakâr söylemin giderek görünür hale geldiği bir dönemde yayımlanması da ayrıca önemli. Bu bağlamda kitap, karamsarlığa karşı bir umut arayışı olarak okunabilir. Uzuner’in neşeyi bir direniş aracı olarak kurgulaması, okura farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Neşenin toplumsal değişimdeki rolü üzerine açtığı tartışma alanı, feminist düşünce içinde farklı yankılara yol açabilecek nitelikte.

Kitabın belki de en ilginç özelliği, okura doğrudan bir eylem çağrısından çok, içsel bir farkındalık yolculuğu sunması. Uzuner, didaktik bir ton yerine, okurla birlikte düşünmeyi, sorgulamayı ve keşfetmeyi tercih ediyor. Bu yaklaşım, metnin bazı noktalarda açık uçlu kalmasına yol açsa da, aynı zamanda her okurun metinle kendi deneyimleri üzerinden kuracağı ilişkiye de alan açıyor.

Sonuç olarak “Kız Neşesi”, Buket Uzuner’in edebiyat yolculuğunun önemli bir durak noktası. Roman yazarı Uzuner’i tanıyanlar için tanıdık temaların yoğunlaştığı, teorik bir forma büründüğü bu metin, hem Uzuner külliyatını tamamlayan hem de Türkiye’de dişil deneyim ve direniş üzerine süregiden tartışmalara katkı sunan bir eser. Kadın okurlar için güçlendirici bir okuma deneyimi sunarken çeşitli kavramlara dair yeni düşünce yolları açıyor. Uzuner’in yarım asırlık yazarlık pratiğinin olgunlaşmış bir ürünü olarak “Kız Neşesi”, Türk edebiyatında kadın anlatısının geldiği noktayı işaret eden önemli bir metin.