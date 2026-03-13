Dışlanan engelli bireylere bir selam

Saliha ULUSOY

‘Kambur’ Saou Ichikawa’nın ilk romanı. Japonya’nın en prestijli edebiyat ödülü olan Akutagawa ödülünü kazandı. Uluslararası Booker Ödülü’ne de aday gösterildi. Mizah ile hüzün, erotizm ile yalnızlık, marjinallik ile entelektüel analiz aynı potada eriyor.

Kambur gibi sarsıcı bir romanı yazmaya nasıl karar verdiniz?

Bu denli büyük bir etki yaratacağını ne öngördüm ne de amaçladım. Ama dünyaya böyle yeni bir bakış açısı kazandırılması gerektiğini düşündüm. Genelde zayıfların yanında duran, siyasi ve fiziksel güçten uzak olduğu söylenen ‘roman’larda bile, engelli bireylerin dışlanmakta olduğuna dair bir şüphem vardı. Çeşitli insanı ve hayatlarını kaleme almayı kafaya koymuş edebiyat tarihinde, engellilerin kadrajda olduğu anlar da, çeşitlilikleri de bir hayli yetersizdi. En büyük amacım da bu boşluğu doldurmaktı.

Romanınızda engellilik ve arzuyu açık bir dille ele alıyorsunuz. Bu dili özellikle mi seçtiniz?

Eserlerde engelli bireyleri az görüyoruz. Kaleme alındıkları zaman da belli birkaç basmakalıp karakter yazılıyorlar. Bu kalıplar toplumun gözündeki engelli bireylerin imajını yansıtıyor. Engelli bireyler masum ve cahil; aynı bir çocuk gibi cinsiyet ve cinsellik kavramlarından ayrı tutulur. Engelliler, ilişkiye girerek aile kuran toplum yapısına dahil tutulmuyor. Onlar sadece engelli olmayan kişilerin duygulanması, kendilerine muhtaç olması için güzelleştirilmiş; hikâyenin işleyişine uygun bir şekilde silikleştirilerek arkaplana atılanlardır. Bundan böyle bu kalıpları kırmayı amaçlıyorum.

Sosyal medya romanda güçlü bir yer tutuyor. Dijital platformlar engelli bireyleri özgürleştiriyor mu?

Muhtemelen “Kambur”u yazdığım dönem böyle bir düşüncem yoktu. Lakin günümüz sosyal mecraları, engelli bireyler de dahil, azınlıklara karşı beslenen kötü düşüncelerle kaynıyor. Azınlıkları psikolojik olarak baskılıyor ve daha da küçültüyor. Kişisel olarak doğru bir alan çerçevesinde kullanıldığı takdirde evde olmanıza rağmen hobinizle ilgilenen bir topluluk oluşturabilmeniz, nadir bir hastalığınız varsa bu hastalığa sahip insanlarla bilgi paylaşımında bulunabilmeniz gibi birçok yararlı yönü de var. Ama iyi düşününce sosyal medyadan önce de internetiniz varsa bunu yapabiliyordunuz. Artık sosyal medyayı bırakıp sıradaki adıma geçmemiz gerektiğini düşünüyorum.

Romanın ana karakteri maddi olarak rahat ama bedensel olarak sınırlamalara sahip. Para, engelli bireyler için bir güç olabilir mi?

Bunu söylemeye bile gerek yok ama maddi rahatlık her türlü insana üstünlük sağlayabilir. Shaka gibi finansal olarak iyi durumda olan insanların hiç tereddüt etmeden yolculuk yapmak için taksi kullanması, hayati değeri olan pahalı bir tıbbi ekipmanın bataryasının yedeğinin yedeğinin yedeğini alması da mümkün. Fakat engelli bireylerin en genel ihtiyacı olan tekerlekli sandalye desteğini talep etseniz de katı kriterler altında değerlendirilebilirsiniz. Belediye binasına kadar gitmeniz gerekir ve buna rağmen yine de tekerlekli sandalyenin hayatınızı idame ettirebilmek adına gerekli olmadığına karar verildiği çok sık görülür. Engelli bireylerin yaşadığı zorlukların çoğu yalnızca parayla çözülebilir. Maddi güçleri sayesinde ölümden kurtulan birçok insan var. Topluma bu başlığı göstermek için ana karakteri engelli bir birey yaptığınız takdirde bu tarz maddi gerçeklere değinmeye öncelik verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tam tersi mental zorluklara veya kararlılıklara değinmek istendiğinde ana karakterin varlıklı biri olarak kaleme alınıp bu başlıkların halledilmesi gerektiği kanısındayım.

Japon okurlarla ve uluslararası okurların kitapla ilgili geri dönüşleri arasında farklar var mı?

Temel olarak farklılık hissetmedim. Sadece fiziksel engellerle alakalı kültür veya politikalar ülkeler arası farklılık gösteriyor; bu farklılıkları bilmedikçe farklı ülkelerden yazan okuyucuların yorumlarını tam olarak anlayamayacağımı düşünüyorum. Aynı benim gibi bir Asya ülkesinde yaşayan birisiyle bile ülkesinin içinde bulunduğu durumdan dolayı kolayca bilgi alışverişi yapamayabiliyorum. Mümkün mertebe doğru bilgiler edinebilmek için ben de sürekli olarak farklı ülkelerin içinde bulunduğu durumları araştırmaya devam ediyorum.

Bu sarsıcı ilk kitapla Japonya’nın en prestijli edebiyat ödülü olan Akutagawa Ödülü’nü kazandınız ve Uluslararası Booker Ödülü’ne aday gösterildiniz. Sizde en çok iz bırakan kitaplar hangileri oldu?

Bu oldukça geniş bir alanı kapsıyor. Çeşitli tür ve medyalardan etkileniyorum; ideal olduğunu düşündüğüm eserler olduğu gibi yazım tarzına katılmadıklarım da oluyor ve iki taraf da beni etkiliyor. Biraz beklenmedik olabilir ama en çok romantik tür romanlar okumayı seviyorum. Bu yüzden her türlü romantik eseri okumaya gayret ediyorum. Tarihteki en iyi romantik eser olduğunu düşündüğüm kitap Dostoyevski’nin ‘Budala’ kitabı.