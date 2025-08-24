Diyanet’e dikkat!

Bilindiği gibi 17 Eylül 2025’te Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın iki dönem olarak sekiz yıl süren yasal görev süresi sonra eriyor.

Bir taraftan geçekten “çok tartışmalı olan”, diğer taraftan da “toplumsal yapıyı derinden sarsan” sekiz yılın uygulamalarının Erbaş sonrasında kesinkes bir tarafa bırakılması, bu dönemin kapanması gerekiyor.

İktidarın Erbaş’ın süresini uzatmasına ya da yerine “gelenin gideni aratacağı” birini atamasına olanak tanınmamalıdır.

Çünkü bugünkü DİB ile toplumsal yapının temellerini tümüyle çökertecek bir gidiş söz konusudur.

TARTIŞMALI…

Cumhuriyet’in temel kurumlarından biri olan Diyanet İşleri Başkanlığı AKP iktidarı yıllarında kamuoyunda çok tartışmalı bir konuma geldi.

Özellikle şimdiki Başkan Prof. Dr. Ali Erbaş’ın görevde olduğu sekiz yıl boyunca bütçe ödenekleri beş-altı bakanlığı geride bırakacak biçimde hızla arttı. Örneğin 2025 Bütçesinden DİB’in aldığı ödenekler, Dışişleri, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ticaret, Kültür ve Turizm bakanlıklarının aldığı ödeneklerden fazladır. Başkan ayrıca tartışmalı Hac uygulamalarıyla; Anıtkabir’e hiç gitmemesiyle; 10 Kasım hutbelerinde Atatürk’ü anmamasıyla (ayrıntı için bkz Birgün, Mustafa Bildircin, 21 Ağustos haberi) Ayasofya’nın yeniden cami yapıldığı törene kılıç kuşanarak katılması ve orada tapınağı müze yapanlara isim vermeden “lânet” okumasıyla; kurdurduğu “medrese” ile kamuoyunun gündeminden düşmüyor.

DİB geçtiğimiz günlerde iki astronom ya da “gökbilimci” alacağını açıkladı. Daha önce Diyanet TV’de “kopya veya torpille girilen işten elde edilen kazanç helaldir” açıklaması yapılması astronom alımında da ipucu olur mu?

Sorular uzayıp gidiyor. Ancak, tüm bunlara karşın Erbaş DİB’nin yaptıkları, AKP-MHP iktidarı tarafından “asla sorgulanamıyor”, eleştirilmesine bile izin verilmiyor.

SORUMLULUK?

Diyanet İşleri Başkanlığı-DİB, her Cuma ülkedeki 100 bin dolayında camide milyonlarca erkek yurttaş için hutbe okutuyor.

Son yıllarda toplumsal yaşamın hutbelerle biçimlendirilmesi, artan oranda derinleşiyor ve giderek güçleniyor.

Böyle olunca da “insan ilişkilerini düzenleyen yasaların yerini hutbeler mi alıyor?” sorusunun sorulması haklılık kazanıyor.

DİB, bu bağlamda, daha önce de kamuoyunun gündemindeydi. Örneğin, kız çocuklarının evlenme yaşının dokuz, giderek altı olabileceği; “kısa giysiler giyilmesinin haram olduğu, buna sessiz kalanın da vebal altında kalacağı” ve kimi “tatil” davranışlarını “helal-haram hassasiyetinden uzak” olduğu türü hutbeleriyle kendisinden söz ettiriyordu. Yine DİB, giderek yaygınlaşan kadına karşı şiddet ve çocuklara cinsel saldırılar konusunda da bir “karşı çıkış” sergilemiyor; dinden beklenen “toplumsal barışın temeli” olacak bir söylem geliştirmiyordu.

Ancak, geçtiğimiz günlerde bu görüşlere çok daha ayrımcı ve bu nedenle de yıkıcı bir yenisi eklendi.

15 Ağustos Hutbesinde:

“Karşılıklı rıza olmadan, Yüce Rabbimizin koyduğu miras ölçüsünü değiştirmek ilâhi adalete aykırıdır. Dolayısıyla kişinin kız çocuklarını mirastan mahrum bırakması, kız çocuklarının da Allah’ın takdir ettiği hakka razı olmaması kul hakkıdır” deniliyor.

Evirip çevrilmesin, bu hutbe, ülkede “kadın-erkek eşitliğinin ekonomik temeli olan miras hakkının dinamitlenmesi demektir. Bu sözler, hukuk ustalarının “Uygarlık Yasası” dediği Türk Medeni Kanunu’nun ana yaklaşımı olan toplumsal yaşamın “her alanında kadın-erkek eşitliği” düzenlemesinin yok sayılmak istenmesidir.

Çok daha önemlisi, Başkan Prof. Dr. Ali Erbaş hutbelerle ilgili eleştiriler karşısında şu açıklamayı yapıyor:

“Kur’an’a dayanmayan, Müslümanlara söylenmemesi gereken bir husus hutbelerde yer almamaktadır” (Saygı Öztürk, Sözcü, 19 Ağustos).

Bu sözler, birçok nedenle, bir T.C. kamu görevlisinin sözleri olamaz.

Öncelikle bu sözler Kutsal kitabı Kur’an’ı, kendi ana dili Türkçesi’nden okuyamayan, bu konuda tamamıyla bilgisiz bırakılan bir halka söylenemez; bu çok büyük bir haksızlıktır.

Sonra, bir kamu görevlisi, ülkenin anayasasını ve yasalarını, üstelik Kur’an’a sığınarak hiçe sayamaz. Böyle yaparsa Laiklik Meclisi’nin vurguladığı gibi suç işlemiş olur.

Özetle, Cumhuriyet’in önemli bir kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, eylem ve söylemleriyle ülkeyi çağdaşlıktan uzaklaştırmaya çalışan, üstelik bunun “sorumluluğunu” da Kur’an’a yükleyen Erbaş anlayışından kesinkes kurtulması ve uzak tutulması gerekiyor. Bu nedenle yakın olan başkan değişikliği sürecinde “toplumsal duyarlılık” çok ayrı bir önem kazanıyor.