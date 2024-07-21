Dizi önerileri

Tuna YÜKSEL - @tunayuxel, Yönetmen, Yazar, Sinema Eleştirmeni

Dijital platformlardaki dizi önerilerimizin ardından bu kez de dijital platformlarda yayınlanmayan, ancak yayınlansa ne güzel olur diye düşündüğümüz, ülkemizde herhangi bir dijital platformda yayınlanmayan bazı dizileri sizler için derledik.

CALIFORNICATION (2007-2014)

Hank Moody adlı bir yazarı merkezine alan ve yazar tıkanıklığı yaşayan bu havalı yazarın etrafında gelişen olayları izlediğimiz Californication dizisi, ismini Kaliforniya sendromundan alıyor. Bu sendromu özetleyebileceğimiz üç madde olan zevke düşkünlük, bencillik ve yalnızlık, Californication dizisinin de özeti sayılabilir. Benim favori dizilerimden biri olan ve her yıl mutlaka yeniden izlediğim bu diziyi önermeden geçemeyeceğim. Los Angeles’da geçen dizinin oldukça komik ama bir o kadar da sakıncalı ve erotik olduğunu da söylemeden geçmek istemem. 7 sezon ve 84 bölümden oluşan bu efsane dizinin ne yazık ki uzun zamandır ülkemizde bir yayıncısının olmadığını hatırlatmak isterim.

SEVERANCE (2022)

Apple TV+ dizisi olan Severance, 2022 yılında yayınlandığı ilk sezonuyla çok büyük beğeni toplamıştı. Lumen Industries adlı bir şirkette çalışan Mark adlı karakteri merkezine alan dizi, bu şirketteki çalışanların işyerinde işlerini, özel hayatlarında ise özel hayatlarını düşünmeye başlamalarının ardından bazı şeyleri sorgulamalarını anlatıyor. Ünlü aktör Ben Stiller’in hem yapımcı hem yönetmen olduğu Severance; distopik bir bilimkurgu olmasının yanı sıra mizahi tarafı da olan gerilim dizisi olarak da kabul görebilir. Dizinin yeni sezonu Ocak 2025’te yayınlanacak. Her ne kadar Apple TV+ ülkemizde olmasa bile, platformun en iyi işini önermeden edemeyeceğim.

HANNIBAL (2013-2015)

Kuzuların Sessizliği filminden tanıdığımız Hannibal Lecter karakterini merkezine alan bu dizi; özel ajan Will Graham’ın bir seri katili yakalayabilmek için Dr. Hannibal Lecter’dan yardım istemesi üzerine ikilinin ortaklık oluşturmasını anlatıyor. Ancak tabii ki bu ortaklık, beraberinde büyük bir gerçeğin ortaya çıkıp çıkmayacağı üzerine büyük bir gizem ve merak yaratıyor. Anthony Hopkins’in ustalıkla hayat verdiği Hannibal Lecter karakterini dizide ise bir başka usta aktör Mads Mikkelsen müthiş bir şekilde canlandırıyor. Üç sezon süren Hannibal, her ne kadar ülkemizde bir dijital platformda yayınlanmıyor olsa bile kesinlikle izlenmeye değer bir dizi.

FARGO (2014-)

Coen Kardeşlerin 1996 yapımı Fargo filminden esinlenen dizi; her sezon farklı bir suç hikâyesini anlatırken, her sezon farklı bir zaman aralığını kapsıyor. Dizinin yayınlanan son sezonu olan 5. sezonu, üç senelik aranın ardından geçtiğimiz yıl yayınlanmıştı. Bir süre ülkemizdeki dijital platformlarda da yayınlanmış olan Fargo dizisi uzun zamandır platformlarda yok. Ancak özellikle polisiye türünü sevenlerin kaçırmaması gereken bir dizi olduğunu söyleyebilirim.