Doç. Dr. Arzu Yılmaz: Gazze planını onaylamış olabilir

Yusuf Tuna Koç

Erdoğan’ın New York gezisi, öncesinde ve sonrasında her iki taraftan yapılan açıklamalarla son derece trajik bir tablo ortaya çıkardı.

İçeride 19 Mart’tan beri sürdürülen sivil darbeye sessiz kalınması başta olmak üzere dışarıdan gelecek destek ve sağlanacak meşruiyet için katlanılanlar, rejimin içerideki zemin kaybının da net bir dışavurumu oldu. Keza henüz daha Trump-Erdoğan görüşmesi gerçekleşmeden Tom Barrack’ın peşinen “Meşruiyet istiyor” açıklaması, bir anda Türkiye’nin neden 30 milyarlık Boeing satın almak istediğini ortaya çıkardı. Ancak Trump, talep görmüşken dayatmalarını uçak satışıyla sınırlandırmadı.

Türkiye’nin Rusya’dan doğal gaz alımının durması, ABD şirketleriyle çok daha pahalıya yapılan doğal gaz anlaşmaları talebi, rejimin meşruiyetinin maliyetini halkın sırtına yükleyecek. Ancak ticaret kalemleri dışında, Suriye’de İsrail lehine kayan dengenin değişip değişmeyeceği, Türkiye’nin ABD’nin Gazze Planında ne rol oynayacağı, Trump’ın bir U dönüşüyle yeniden hedef aldığı Rusya’ya karşı Ankara’dan beklentilerinin ne olacağını ise zaman gösterecek. Ancak Trump’ın “hileli seçimleri herkesten iyi bilmekle”, “çok kolay anlaşmakla”, “akıllı olmakla” övdüğü Saray Rejiminden alacakları belli ki vereceklerinin çok daha üstünde olacak. Keza Trump Halk Bankası, CAATSA yaptırımları gibi hatırlatmalarla, çuvalında sadece havuç olmadığını da belirtmekten çekinmiyor.

Bu hafta iktidarın Trump’tan, Trump’ın iktidardan beklentilerini, yapılan görüşmelerin Ortadoğu sahasına etkilerini akademisyen Arzu Yılmaz ile konuştuk.

Erdoğan ve Trump görüşmesine ve öncesinde Barrack’ın söylediklerine dair çok fazla spekülasyon yapıldı. Suriye sahasında değişen denklemde Erdoğan Trump’tan ne istiyor olabilir?

Barrack’ın söylediklerinden bağımsız, biz Erdoğan’ın ne istediğini biliyoruz zaten. Rojava Özerk Yönetimi’nin mevcut idari, siyasi ve askeri yapısının tümüyle tasfiye edilmesini istiyor. Erdoğan’ın bu talebinde bir değişiklik olduğunu düşünmemiz için bir neden göremiyorum. Kaldı ki, bu pozisyonun sürdürüldüğünü kanıtlar nitelikte Erdoğan Amerika’dayken Milli Savunma Bakanlığı Suriye Demokratik Güçlerini yeniden ‘terörist’ olarak niteleyen açıklamalar yaptı.

Barrack da söz konusu toplantı öncesinde söylediklerinin Suriye bağlamında ne anlama geldiğine, toplantı sonrasında Rudaw’a verdiği röportajda açıklık getirdi zaten. ‘Kürtlerin Suriye’de daha fazla özerkliğe sahip olma arzusuna nasıl bakıyorsunuz?’ sorusuna Barrack, ‘Daha fazla özerklik meselesi, her fraksiyonun veya her azınlığın meselesidir ki bence yeni hükümet de onların kendi eğitim sistemlerini, kendi dillerini, kendi dini uygulamalarına saygı gösterilmesini istediklerini kabul ediyor. Dolayısıyla bu, tüm bu fraksiyonlara bu hakkı ve fırsatı veren, federasyona dönüşmeyen merkezi bir hükümeti nasıl tasarlayacağınıza dair bir siyasi yapı gerektirir. Bence bu oluyor’ dedi. Yani Amerika’nın da pozisyonunda bir değişiklik olduğunu söyleyebilecek bir veri yok elimizde.

Sorunuzdaki denklem değişikliğinden söz etmemize imkan verecek tek gelişme Suriye-İsrail arasında varılacak bir anlaşma olabilir. Zira eğer bu anlaşma sağlanırsa Şam üzerinde Ankara kadar Tel Aviv’in de etkili olabileceğini varsayabiliriz. Kaldı ki, yeni CENTCOM komutanının ziyareti sonrasında Şam’ın artık IŞİD’le mücadelede bir ortak olacağı tartışılıyor. Bu durumda, Ortadoğu’da Türkiye ile değil ama İsrail’le çalışan CENTCOM’un da Şam-Tel Aviv arasındaki ilişkilerin gelişmesinde rol oynayacağını düşünebiliriz.

Dolayısıyla, ‘Erdoğan Trump’tan ne istiyor olabilir?’ sorusunun yanıtını sadece Rojava’yla sınırlı aramamak gerekir diye düşünüyorum. Zaten Rojava’da istediklerini büyük ölçüde almış görünüyor. Bana kalırsa Erdoğan’ın istediği daha fazlası. Fakat Beyaz Saray’da gördüğü iltifatı ben istediklerini aldığının işaretinden çok alamadığının, bu haliyle de bir çeşit tesellinin işareti olarak okudum.

ABD’nin özellikle İran odaklı Ortadoğu politikası açısından Türkiye’ye biçtikleri rol nedir?

ABD’nin İran odaklı bir Ortadoğu politikası olup olmadığından emin değilim. En azından Trump’ın bu ikinci başkanlık döneminde eğer bir ABD Ortadoğu politikası varsa, o da İsrail odaklı görünüyor. Ve İran’ı düşman gören İsrail, ABD değil. Dolayısıyla, İran konusunda Türkiye bir rol oynayacaksa burada muhatabı İsrail, ABD değil. ABD en fazla İsrail’in Türkiye’den beklentilerini ileten bir aracı olabilir. Zaten bu son Trump-Erdoğan zirvesinde de bana kalırsa netleşti. ABD Türkiye’ye Rusya ya da daha genel bir ifadeyle Türkiye’nin kuzeyi üzerinden bir rol biçiyor. Ermenistan-Azerbaycan anlaşmasına giden süreç bu açıdan önemli bir izlek. Fakat Türkiye’den Trump’ın Gazze planlarının hayata geçirilmesi konusunda da birtakım beklentiler olduğu açık. Müslüman ülkelerle yapılan toplantıda, Erdoğan’ın Trump’ın yanında ve masanın başında oturması da tartışmaya yer bırakmayacak şekilde Erdoğan’ın bu planlara çoktan onay verdiğini düşündürüyor doğrusu. Bu bağlamda, FOX TV’ye verdiği röportaj ya da BM Genel Kurulu’nda Gazze konusunda yaptığı konuşmada Erdoğan’ın dile getirdiği eleştirilerin görmezden gelinmesi, hatta Gazze konusunun Oval Ofis buluşmasında hiç gündeme gelmemesi bana göre bu onayın bir göstergesi.

Suriye’de İsrail güdümündeki ilişkiler, Türkiye ile SDG arasındaki ilişki ve Ankara’nın Suriye politikası açısından ne kadar belirleyici?

Sorunuzu çok anladığımı söyleyemem. Fakat ben İsrail’in Suriye’nin güneyinde askeri kontrolünü konsolide ettiği ve Şam’da en az Türkiye kadar etkili bir aktör haline geldiği durumda Rojava’nın statüsünün İsrail ve Türkiye arasında bir sorun olmaktan çıkacağını düşünüyorum. Doğrusu gidişat da bu yönde görünüyor.