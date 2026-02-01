Doç. Dr. Boran Ali Mercan ile söyleşi: Düzenin dışına itilen gençler kurtuluşu çetelerde görüyor

Etki Bolatcan

Ebeveynler aile yükümlülüklerini yerine getiremiyor, eğitim kamucu ve nitelikli yurttaşlar yetiştiremiyor, siyaset ise toplumsal taleplerin dile getirildiği ve temsil bulduğu demokratik bir zemin olmaktan çoktan çıkmış durumda.

Çeteleşmenin ve kriminal yaşam tarzlarının yaygınlık kazanması, görece dar bir elit grubun devasa servetlerine tanıklık eden insanların, radikal yoksulluk ve yoksunluk koşulları karşısında kendilerine yabancılaşmalarının bir sonucudur.

Yeni nesil çetelerin gençler arasında geniş bir karşılık bulmasının ve gençleri kendi aralarına katabilmelerinin arkasındaki temel nedenler nelerdir?

Gençlerin neden belirli gruplara dâhil olduğu karmaşık bir sosyal mesele. Bunu şu ya da bu nedenle açıklamak indirgemeci olur. Dolayısıyla soruyu belirli etkenler kümesi ekseninde düşünmek gerekir. Bu etkenleri “iten” sebepler ve “çeken” sebepler olarak basitleştirmek mümkün. İten sebepler ekseninde sosyoekonomik etkenler düşünülebilir; alt toplumsal sınıfların en yarınsız kesimlerine mensup ailelerin çocukları, ebeveynlerinin tecrübe ettiği çarpık toplumsal adaletin doğrudan mağdurları. İşsizlik, hayat pahalılığı, gelir yetersizliği ve güvencesiz bir istihdam rejimi altında ebeveynlerin yaşadığı maddi kırılganlık ve imkânsızlıkların yarattığı ilgisizlik, denetimsizlik ve başıboşluk, anlamlı ve güven veren bir yaşam sunmaktan fersah fersah uzakta duruyor. Maddi koşullar, bireylerin suç kolektivitelerine yakınsamasında her zaman önemli bir itici etkenler kümesidir. Kişinin sahip olamadığı ve asla sahip olamayacağını düşündüğü imkânları ona vaat eden ve sunan bir grup her zaman çekicidir.

Bu noktada, “çeken” ya da başka bir ifadeyle “ayartan” sebepleri tartışmak gerekir. İnsan, ister genç ister yaşlı olsun, fiziki ya da dijital çevresindeki dünyayla her zaman heyecanlı ve duygusal bir ilişki kurar. İçine doğduğumuz ve bizi kuşatan dünya, yaşamımızda ilk defa tecrübe ettiğimiz ve karşımıza bir anda çıkan insan, nesne ve şeyler yığınından ibaret değildir. Aksine, zamanını tam olarak hatırlayamadığımız geçmişimizden bugüne taşıdığımız ilişki ve aşinalıklar aracılığıyla tecrübe ettiğimiz; şu ya da bu şekilde bildiğimiz ve içinde belirli yönelimlerimizin bulunduğu bir dünyadır. Gençler de yaşadıkları çevrelerde bıçkınları, kabadayıları, “şekilli–şöhretli abileri” bu şekilde bilir ve onlara aşinadır. Bir sokak köşesinde, bir parkta, okul çıkışında ya da bir kafe önünde varlığına tanık olunan; görülen ve duygularla tecrübe edilen bir fenomendir şiddet, sokak kültürü ve çeteleşme. Özellikle şiddet yönelimli ve kriminal nitelikli çeteler, duyguları radikalleştiren ve kışkırtan kolektivitelerdir. Bu nedenle ayartıcıdırlar.

Genç bir birey ya da erken yetişkinlik dönemindeki bir kişi, maddi imkânsızlık ve güçsüzlükle malul olduğu bir dünyada; kendisine gereksinim duyduğu gücü verebileceğini düşündüğü, arzuladığı tüketim nesnelerine ve libidinal fırsatlara ulaşmasını sağlayacağını hayal ettiği kişi ve gruplarla özdeşim kurar. Parasal açıdan müreffeh bir yaşam ile cinsellik de dâhil olmak üzere sınırsız ve sorumsuz bir tüketim fantazisi, çete üyesi kimliğini ayartıcı hâle getiren temel unsurlar olarak görülebilir. Psikososyal düzlemde benliğin (ego), dramaturjik düzlemde ise kendiliğin (self) başkalarının gözünde “vuran, kıran, güçlü, mafyöz ve en önemlisi korkulan–korkutucu” biçimde temsil edilmesi, zayıflığın ve güçsüzlüğün sembolik bir telafisi olarak işlev görür. Bu nedenle çete üyeliği, kişinin kendine yönelik içsel algısında oldukça çekici bir güç imgesi sunar.

BU SONUÇLAR KAÇINILMAZ

Gelecek kaygısı ve işsizlik gibi sorunlar, gençlerin çetelere ve bağımlılığa yönelmesinde ne derecede etkili oluyor?

Çeteler, tekil olarak güçsüz bireylerin karşılaştıkları sorunlara karşı kolektif bir yanıt ve çözüm üretir. Nitekim İngiliz altkültür teorilerinde bu durum “sihirli bir çözüm” olarak ifade edilir. Mevcut ekonomik sistem, gençleri iyi ve meşru bir yaşam fikri etrafında ikna edip onları anlamlı bir varoluşla kendi bünyesine dâhil edemiyorsa, başka çözüm yollarının devreye girmesi kaçınılmaz hâle gelir. Bu bağlamda kriminal yaşam tarzı ve çeteler, meşru amaçlara ulaşmak için gayrimeşru araçların devreye sokulduğu alternatifler olarak ortaya çıkar.

Birey, tekil ve güçsüz olduğu amansız bir dünya karşısında, tek başına elde edemeyeceğini; kendisiyle benzer durumda olanlarla bir araya gelerek, güç birliği yaparak elde eder. İşsizlik, hayat pahalılığı, gelir yetersizliği, yarınsızlık ve özellikle göreli yoksulluk, çete ve benzeri alternatif araçlar yoluyla telafi edilebiliyorsa, çete bir kimlik ve bir performans olarak üstlenilebilir. Meşru yollardan elde edilemeyenin şiddet ve kriminalite aracılığıyla elde edilmesine kapı aralanır. Bağımlılık ise sosyoekonomik güvencesizliğin açtığı psişik yaraların, endişe ve korkunun yatıştırıcısı olarak işlev görür.

Uyuşturucu ve bahis gibi bağımlılıkları düşünüldüğü gibi "alt kültüre” indirgemek doğru mu? Özgürlük ve mutluluk olarak sunulan ana akım ürünleri, ünlülerin yaşam tarzları ve sınıf atlama arzusu gençlerde bu bağımlılıklara yönelimi ne ölçüde arttırıyor?

Bu doğru değil. Altkültür, oldukça geniş bir tanımı olan bir kavram ve pek çok farklı altkültürden söz edilebilir. Şiddet altkültürü, kriminal altkültür, bağımlılık altkültürü gibi farklı altkültürel biçimler söz konusu olabilir. Öte yandan altkültür kavramı, ilgili yazında bizzat tartışmalara konu olan bir kavramdır. Toplumsal olarak herkesin benimsediği ortak konvansiyonların tüm toplumsal sınıf ve kesimleri kapsamadığı; ancak, ana akımın dışında kalan farklı kültürel kod ve değerleri etiketleyen bir yönü bulunduğu sıklıkla vurgulanır. Toplumsal sınıfların ve etnik grupların birbirinden farklılaşan değer ve normlara sahip olması bu çerçevede değerlendirilmelidir.

Bağımlılığa yol açan uyuşturucu madde kullanımını şu ya da bu toplumsal kesime atfetmek doğru değil; ancak küresel tüketim kültürünün bir parçası olarak dolaşıma giren sair türde metanın—ki uyuşturucu maddeleri de buna dâhil edilebilir—hemen her toplumsal kesimi etkilediği açık. Türkiye, artan küresel kapitalist ve neoliberal entegrasyona paralel olarak, 2000’li yıllarda küresel uyuşturucu pazarlarına da kapı araladı. Bu dönemde pek çok sentetik ve kimyasal madde Türkiye’de tüketilir hâle geldi.

Özellikle bazı madde türlerinin yüksek iç pazar fiyatları nedeniyle daha üst toplumsal kesimler tarafından tüketilmesi ve bu nedenle bir “zenginlik” göstergesi olarak kabul edilmesi anlaşılabilir bir durum. Pudra şekeri tartışmalarına eşlik eden zenginlik temsillerini hatırlayalım. Bu tür maddelerin tüketiminin, “gösterişli tüketim” mantığının bir parçası olarak özellikle dijital platformlarda sergilenmesi ise, tıpkı çetelerin ayartıcılığında olduğu gibi, sınıf atlama gayesi taşıyanlar açısından ayartıcı bir işlev gördüğü söylenebilir.

GENÇLER EŞİTSİZLİĞE KARŞI BİR ÇÖZÜM GÖREMİYOR

Gençlerin bu tür bağımlılıklara ve suç yapılarına yönelmesinin temelinde, toplumdaki sosyal mobilizasyon eksikliğinin ve sınıf atlama isteğinin olduğu söylenebilir mi?

Eğitim ve nihayetinde iyi bir iş imkânının olmadığı koşullarda, dikey yönlü toplumsal akışkanlığı kat edebilmek oldukça zor. İnsanlar, meşru yollardan düzgün ve müreffeh bir yaşam kurabilmenin mümkün olmayacağını kanıksamaya başladı. Bakın, bunu idrak ettiklerini söylemiyorum; kanıksamaya başladıklarını söylüyorum. Yaklaşık çeyrek asırdır Cumhuriyet kamusu ve yerleşik kurumsal düzen önemli ölçüde aşındı. Eğitim, aile, ekonomi ve siyaset; küresel kapitalist sistemin yerel emek süreçlerinde hayatta kalmaya çalışanların taleplerini karşılayamaz hâle geldi. Ekonomik olmayan toplumsal kurumlar piyasa değer ve güçleri ile otoriter politik yapılanmanın sonuçlarını karşı yurttaşları artık koruyamıyor.

Ebeveynler aile yükümlülüklerini yerine getiremiyor, eğitim kamucu ve nitelikli yurttaşlar yetiştiremiyor, siyaset ise toplumsal taleplerin dile getirildiği ve temsil bulduğu—asgari düzeyde de olsa—demokratik bir zemin olmaktan çoktan çıkmış durumda. Çeteleşmenin ve kriminal yaşam tarzlarının yaygınlık kazanması, görece dar bir elit grubun devasa servetlerine tanıklık eden insanların, radikal yoksulluk ve yoksunluk koşulları karşısında kendilerine yabancılaşmalarının bir sonucudur. Ancak kriminaliteye savrularak yaşanan yabancılaşma, insanların bozuk ekonominin, otoriter siyasetin ve her türlü baskı ile adaletsizliğin farkında olmamalarının bir sonucu değildir. Aksine, eşitsiz ve adil olmayan düzenin farkında olmalarına rağmen, ellerinde başka türlü gerçekçi ve inandırıcı bir çözüm görememelerinin sonucudur. Bu durum, gerilim–baskı teorisinin temel argümanlarından biridir. Çete, şiddet ve her türlü sistematik gelir elde etmeye yönelik kriminalite, meşru amaçların—şayet hâlâ varlarsa—gayrimeşru imkânlar dâhilinde gerçekleştirilmesini ifade eder. Kanımca bu durum, ortak bir kurtuluş dili ve umudu ile alternatif gerçekçi bir varoluş projesi kuramayan sol siyasetlerin de düşünmesi gereken bir konu.