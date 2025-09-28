Doç. Dr. Yonca Özdemir: ‘Meşruiyetin’ karşılığı maliyetli olacak

Yusuf Tuna Koç

Erdoğan’ın New York gezisi, öncesinde ve sonrasında her iki taraftan yapılan açıklamalarla son derece trajik bir tablo ortaya çıkardı.

İçeride 19 Mart’tan beri sürdürülen sivil darbeye sessiz kalınması başta olmak üzere dışarıdan gelecek destek ve sağlanacak meşruiyet için katlanılanlar, rejimin içerideki zemin kaybının da net bir dışavurumu oldu. Keza henüz daha Trump-Erdoğan görüşmesi gerçekleşmeden Tom Barrack’ın peşinen “Meşruiyet istiyor” açıklaması, bir anda Türkiye’nin neden 30 milyarlık Boeing satın almak istediğini ortaya çıkardı. Ancak Trump, talep görmüşken dayatmalarını uçak satışıyla sınırlandırmadı.

Türkiye’nin Rusya’dan doğal gaz alımının durması, ABD şirketleriyle çok daha pahalıya yapılan doğal gaz anlaşmaları talebi, rejimin meşruiyetinin maliyetini halkın sırtına yükleyecek. Ancak ticaret kalemleri dışında, Suriye’de İsrail lehine kayan dengenin değişip değişmeyeceği, Türkiye’nin ABD’nin Gazze Planında ne rol oynayacağı, Trump’ın bir U dönüşüyle yeniden hedef aldığı Rusya’ya karşı Ankara’dan beklentilerinin ne olacağını ise zaman gösterecek. Ancak Trump’ın “hileli seçimleri herkesten iyi bilmekle”, “çok kolay anlaşmakla”, “akıllı olmakla” övdüğü Saray Rejiminden alacakları belli ki vereceklerinin çok daha üstünde olacak. Keza Trump Halk Bankası, CAATSA yaptırımları gibi hatırlatmalarla, çuvalında sadece havuç olmadığını da belirtmekten çekinmiyor.

Bu hafta iktidarın Trump’tan, Trump’ın iktidardan beklentilerini, yapılan görüşmelerin Ortadoğu sahasına etkilerini akademisyen Yonca Özdemir ile konuştuk.

ABD-Türkiye arasındaki anlaşmalara dair basına Boeing ve F-16 konuları sunuldu ancak Barrack’in da bir meşruiyet açıklaması oldu. Suriye’deki gelişmeler de malum olduğu üzere, Erdoğan sizce Trump yönetimiyle ne pazarlığı yapıyor ve Trump hem Türkiye’den ne istiyor hem de Türkiye’yi genel dış politikasında nasıl konumlandırmak istiyor?

Basın toplantısı esas görüşmeden önce yapıldığı için tam olarak hangi konuların ele alındığını, ne ölçüde uzlaşma sağlandığını ya da hangi başlıklarda anlaşmazlık yaşandığını bilmiyoruz. Ancak Amerika ile ilişkilerde Türkiye açısından uzun süredir öne çıkan birkaç temel mesele var: Suriye, F-16 ve F-35 uçakları ile Ukrayna-Rusya savaşı. Son iki yıldır bu gündeme Gazze sorunu da eklenmiş durumda.

Suriye konusuyla başlarsak — ki aslında bu meselenin birincil gündem olması gerekirdi — dünkü basın toplantısında bu konu hakkında neredeyse hiç konuşulmadı. Trump yalnızca, “2000 yıldır Türkiye Suriye’yi ele geçirmeyi planlıyordu, bu adam başardı,” diyerek Erdoğan’ı kendince överken tarih konusundaki cehaletini de ortaya koymuş oldu. Türkiye açısından hayati öneme sahip Suriye şu başlıklara basın toplantısında hiç değinilmedi: Suriye’de federatif bir yapının kurulup kurulmayacağı, ABD’nin YPG’ye verdiği desteği sürdürüp sürdürmeyeceği, YPG’nin silah bırakıp bırakmayacağı ve İsrail’in Suriye’nin egemenliğini sürekli ihlal eden saldırılarının son bulup bulmayacağı… Bu konularda ne görüşüldü, ne ölçüde uzlaşıldı ya da hiç uzlaşma sağlanamadı mı, hiçbir şey bilmiyoruz. Basına kapalı toplantıda mutlaka gündeme gelmiş olması gerekir. Öte yandan, bugünlerde Suriye ile İsrail arasında bir mutabakat imzalanacağı konuşuluyor ve bunun İsrail’in Suriye üzerindeki nüfuzunu artırması bekleniyor. Dolayısıyla bu meselede Türkiye’nin devre dışı bırakılmış olma olasılığı var. Bu da Türkiye açısından Suriye sorununun artarak devam edeceği ve “terörsüz Türkiye” planının da boşa düşebileceği anlamına geliyor.

Görünen o ki, Erdoğan her zaman çok önemli olduğunu ifade ettiği Gazze meselesini Trump ile doğrudan konuşmadı. Bunun yerine bu konuyu Fox TV’deki röportajında ve BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında gündeme getirdi. Hatta Trump, basın toplantısında Gazze’ye ilişkin bir soruya, Erdoğan’ın bu konudaki tutumunu bilmediğini söyleyerek cevap verdi. Salı günü İslam ülkeleri liderlerinin Trump ile yaptığı toplantıdan da somut bir sonuç ya da karar çıkmadı. Trump yalnızca Arap ve Müslüman liderlere, Batı Şeria’nın İsrail tarafından ilhak edilmesine izin vermeyeceğine dair bir söz verdi. Ancak bu sözün ne kadar güvenilir olduğu tartışmalı. Ayrıca Trump, Arap ve Müslüman ülkelerden, ateşkes sonrası Gazze’deki İsrail güçlerinin yerine geçecek uluslararası bir barış gücüne asker katkısı yapmalarını talep etti. Türkiye’nin bu talebe katkıda bulunmayı taahhüt edip etmediği ise belirsizliğini koruyor.

Kanımca görüşmenin en sıkıntılı sonuçlarını Rusya konusunda göreceğiz. Trump, basın toplantısında Türkiye’nin Ukrayna savaşı konusunda atabileceği en iyi adımın Rusya’dan petrol ve doğal gaz alımını durdurmak olacağını açıkça dile getirdi. Basına kapalı görüşmede tam olarak ne konuşulduğunu bilmiyoruz; ancak görünen o ki Türkiye, Rusya’dan alımlarını tamamen kesmese de azaltma yönünde adımlar atacak. Nitekim BOTAŞ ile Amerikan firması Mercuria arasında imzalanan LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) tedarik anlaşması kapsamında önümüzdeki 20 yıl boyunca yıllık 70 milyar metreküp doğal gaz sağlanacak. Bu miktar Türkiye’nin mevcut tüketiminin yaklaşık %15’ine karşılık geliyor. Ayrıca Woodside Energy ile dokuz yıllık yaklaşık 5,8 milyar metreküplük LNG için ön anlaşma açıklandı. Ancak Amerika’dan alınacak gaz, hem Amerikan enerji kaynaklarının pahalı olması hem de uzak mesafeden taşınması nedeniyle Rusya’dan alınan gaza kıyasla çok daha maliyetli olacak. Ziyaret kapsamında ABD ile bir de nükleer enerji anlaşması imzalanmış durumda.

RUSYA’YA YAKLAŞIM PAHALIYA PATLAYABİLİR

Eğer Türkiye gerçekten Rusya’dan gaz alımını azaltacaksa, Moskova’nın bu duruma nasıl tepki vereceği kritik bir soru. Türkiye son yıllarda, AB ambargoları nedeniyle sıkışan Rusya’dan uluslararası piyasa fiyatının %10–15 altında ham petrol ve petrol ürünü ithal ediyordu. 2024 itibarıyla Türkiye’nin bu alandaki Rusya bağımlılığı %66 gibi son derece yüksek bir düzeye ulaşmıştı. Şimdi bu oranların Amerikan baskısıyla azaltılması gündeme geliyorsa, Ukrayna savaşı başladığından bu yana tarafsız kalmaya çalışan Türkiye’nin bu tutumunun değişip değişmeyeceği sorgulanacaktır. Eğer böyle bir değişim yaşanırsa, Putin’in buna nasıl karşılık vereceği kanımca ayrı bir belirsizlik ve endişe kaynağı.

Diğer önemli gündem maddelerinden biri de F-16 ve F-35 uçaklarıydı. Trump, basın toplantısında bu konuda olumlu ifadeler kullandı ancak ayrıntıya girmedi. Aslında, Türkiye açısından tablo biraz farklı: Son dönemde F-16 alımı artık mantıklı görülmüyor çünkü bu uçakların en güncel modelleri oldukça pahalı. Oysa Türkiye, uzun yıllar boyunca Lockheed Martin’in F-16 programındaki en önemli müşterilerinden biriydi. Buna karşın bugün Ankara’nın asıl hedefi F-35’leri edinmek ve mümkünse yeniden F-35 programına dahil olmak.

Türkiye 2002’de programa üçüncü seviye ortak (Level-3 partner) olarak katılmış, hem F-35 alıcısı hem de üretim zincirinde parça sağlayıcısı olmayı üstlenmişti. Ancak Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasıyla birlikte Türkiye programdan çıkarıldı ve akabinde CAATSA (Düşmanlarla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası) yaptırımlarına maruz kaldı. Trump’ın ilk döneminde, 2020’de başlayan bu yaptırımlar çerçevesinde Türkiye’ye yönelik ihracat lisansları engellendi, ABD’den teknoloji transferi ve silah alımı kısıtlandı, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) yetkililerinin ABD finansal sistemine erişimi bloke edildi. Trump, basın toplantısında bu yaptırımları kaldırmaya hazır olduğunu ifade etti fakat yine detay vermedi. Trump’ın temel yaklaşımı, oldukça merkantilist bir mantıkla ABD’nin silah ihracatını olabildiğince artırmak üzerine kurulu. Ancak kritik soru şu: Türkiye’ye F-35’lerin yalnızca satışı mı yapılacak, yoksa Türkiye yeniden F35 programının parçası olabilecek mi? Bana kalırsa ilk ihtimal daha olası. Fakat bunun bile garantisi yok, zira bu tür satışların Kongre’den onay alması gerekiyor ve bu süreç hiç kolay olmayacaktır.

TİCARETİN DENGESİ KAYBOLACAK

Ticaret meselesine geldiğimizde tablo daha da vahimleşiyor. Söylediklerine göre, Amerika ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedeflenmiş. Bu rakamın ne kadarının Türkiye’den Amerika’ya ihracat, ne kadarının Amerika’dan Türkiye’ye ithalat olacağı belirsiz. 2024’te gerçekleşen ticaret hacmi yalnızca 43 milyar dolar civarındaydı. Bu gidişle Türkiye’nin Amerika’ya sattığı ürünler, Amerika’dan ithal ettiği ürünlerin çok gerisinde kalacak gibi. Nitekim doğal gazı Rusya yerine Amerika’dan temin etmemiz halinde bile ciddi bir ticari zarara uğramamız kaçınılmaz olacak.

Bir diğer gelişme de Erdoğan’ın, Trump’ın oğlu ile görüştükten ve Trump ile yapacağı görüşmenin sözünü aldıktan sonra, 2018’den beri uygulanan birçok ek gümrük vergisini kaldırması oldu. Bu vergiler, 2018’de Trump yönetiminin başta demir-çelik olmak üzere Türk ürünlerine ek gümrük vergileri getirmesine karşılık olarak konmuştu. Peki, Trump Türkiye’ye uyguladığı bu ek vergileri kaldırdı mı? Bildiğimiz kadarıyla hayır. Dolayısıyla Erdoğan’ın bu adımı, görüşme sözüne karşılık Amerika’ya yapılmış bir “jest” olarak görülüyor.

Bunun yanında, Amerika’dan alınacak 300 Boeing uçağı meselesi var. En ucuz Boeing uçağının bile fiyatı 100 milyon doların üzerinde. Bu durumda 300 uçak en az 30 milyar dolara mal olacaktır. Halbuki Amerika ile ticaret dengesi Türkiye lehine küçük bir fazla veriyordu: 2024’te ABD’nin Türkiye’ye ihracatı 15,4 milyar dolar, Türkiye’den ithalatı 16,7 milyar dolar seviyesindeydi. Ancak önümüzdeki yıllarda bu dengenin ciddi şekilde bozulacağını öngörüyorum. Zaten ekonomik kriz içindeki Türkiye’nin Amerika ile artacak ticaret açıklarını nasıl finanse edeceği en büyük soru işaretlerinden biri. Özellikle de bu ithal edilecek Amerikan mallarının direkt Türkiye devleti tarafından satın alınacağı düşünülürse (F16, F35, Boeingler, LNG vs.).

Ekonomik açıdan bir diğer kritik mesele de nadir madenler konusu. Trump’ın tüm dünyadaki nadir madenlere göz diktiği biliniyor ve Türkiye de bu ilgiden muaf değil. Özellikle Eskişehir Beylikova’daki nadir toprak elementi rezervi üzerinden, Trump’ın Erdoğan’dan bu konuda bir talepte bulunup bulunmadığı Türk medyasında da gündeme geldi. Ancak bu hususta herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Umuyoruz ki Erdoğan, bu rezervler konusunda Trump’a herhangi bir taahhüt ya da imtiyaz vermemiştir.

Toplantıda açıkça gündeme gelen tek konu belki de Heybeliada Ruhban Okulu meselesiydi. Bu konuda iki liderin uzlaşmaya vardığı anlaşılıyor. Erdoğan, görüşmede “Heybeliada’daki Ruhban Okulu ile ilgili üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını” ifade etti. Görünen o ki okulun yakın zamanda açılması gündemde. Geçtiğimiz günlerde Fener Rum Patriği Bartholomeos’un ABD’yi ziyaret ederek Trump ile görüşmesinin nedeni de böylece daha iyi anlaşılmış oldu.

MEŞRUİYETİN MALİYETİ

Tüm bunları alt alta topladığımızda, Türkiye’nin aldığına kıyasla verdiğinin çok daha fazla olduğu açıkça görülüyor. Nitekim bu hafta ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun yaptığı, “Trump’ın bir elini sıkmak, beş dakika görüşmek için yalvarıyorlar,” şeklindeki yorumunu hatırlarsak bunda şaşılacak bir durum yok. Trump öyle bir lider ki, elinizi verseniz kolunuzu kaptırırsınız. Hiçbir iyiliği karşılıksız yapmadığı gibi, başkanlığını da hem Amerika hem de kendi çıkarı için adeta bir para sağma mekanizması gibi kullanıyor. Dolayısıyla Erdoğan’a randevuyu bedavaya vermeyeceği ve ne verirse karşılığında daha fazlasını alacağı en başından belliydi.

Akıllara gelen temel soru şu: Peki bu görüşme için Türkiye devletinin onuru dahil bu kadar çok şey niye feda edildi? Üstelik, dünyanın “delisi” olarak görülen Trump’ın yanında görünmek neden bu kadar önemliydi? Bu sorunun cevabını aslında Amerika’nın Türkiye elçisi Tom Barrack verdi: Meşruiyet kazanmak için. Peki bu ne anlama geliyor? Bunun bir boyutu, 2020’den bu yana CAATSA yaptırımlarıyla “düşman devlet” statüsüne düşen Türkiye’nin bu statüden çıkarılarak Amerikan Kongresi nezdinde yeniden meşruiyet kazanması olabilir. Ancak Erdoğan açısından asıl anlamı, Türkiye’de ne kadar antidemokratik davranırsa davransın bunun artık ABD gözünde meşruiyetini sarsmayacağı ve Washington’un tüm bu antidemokratik uygulamalara göz yumacağı şeklinde okunabilir. Bu da Türkiye’de muhalefeti çok daha zorlu günlerin beklediğine işaret ediyor.

Toplantıda “Görüşmeniz nasıl geçti?” sorusuna Trump tek kelimeyle “Harika” demişti. Gerçekten de öyle oldu: Trump, Türkiye’de çıkarlarına bu kadar uygun başka bir lider bulamazdı; Erdoğan ise iktidarını sürdürmek için bundan daha uygun bir Amerikan başkanı hayal edemezdi. İki sağ popülist liderin birbirlerini överek sahne aldığı bu basın toplantısı bana göre yalnızca Türkiye için değil, küresel düzeyde de hayra alamet değil. Çünkü otoriter liderlerin dayanışması, dünyanın daha az demokrasiye, daha çok baskıya ve daha fazla şiddete sürüklendiğinin işaretidir.