Doğa Çantam etkinliği 17’nci kez Gebekum’da

BirGün EGE

Datça Çevre ve Turizm Derneği’nin Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirdiği “Doğa Çantam” etkinliği 17’nci kez, ikinci sınıfta okuyan 68 öğrencinin katılımı ile Gebekum Doğa Parkı’nda uygulandı.

Okuldan servislerle Gebekum’a gelen çocuklar, tek tek çantalarını “eğitmenlerinden” yani DAÇEV gönüllülerinden alıyor ve onlarla birlikte Gebekum’un masalsı doğasına doğru yola çıktı.

Doğa Çantam’ın içinde bulunan renkli zarflar, zarfların içindeki oyunlar, büyüteç, sihirli top gibi oyuncaklar doğada daha önce fark etmediğimiz canlıların yaşamlarına dair ipuçları sunuyor. DAÇEV’in çabalarıyla doğa parkı haline getirilmiş olan milyon yıllık fosili kumulu Gebekum, Gebekum’u boylu boyunca koruyan yalı taşları, bitki örtüsü, makro ve mikro hakkında fikir sahibi olan çocuklar kaplumbağa, kertenkele, kırlangıç, şahin gibi hayvanlar hakkında da bilgi sahibi oluyor ve onları yakından tanıma fırsatı yakalıyorlar.