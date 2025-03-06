Doğayı anlatan canlı ansiklopedi

Konuk Yazar: Serfiraz ERGUN

100 yaşını deviren Türkiye İş Bankası yepyeni ve büyük bir projeyle, ‘Büyük Doğa Modeli’ isimli bir yapay zekâ ansiklopedisi ile karşımızda. Projeyi anlatmadan önce şöyle gireyim: Bu ansiklopedinin tasarımcısı ve mühendisi Refik Anadol’un zaten son yıllarda doğa, iklim değişikliği, buzullar, denizin dibindeki mercan yatakları, yağmur ormanları gibi konulara epey kafa takmışlığı var. Bu odaklanışını Londra ve Dubai’de sergilediği yapıtlarından da görebiliyoruz. Dolayısıyla konu olarak doğaya odaklanması beklenir. Ayrıca, Anadol’un ünü, yeni media sanatçısı olarak ABD ve dünyada yayılırken Los Angeles’teki data heykeli, San Francisco’daki ‘Nature Dream-Doğa Rüyası’, Los Angeles Kamusal Alan Bienali’nde sergilediği eserler gibi onun yeni medya tekniklerini kamusal alanlarda da sanata ve tasarıma ayırması Google’ın da dikkatini çekti. Refik Anadol’u Google önce 'resident artist’ olarak davet etti sonra da Anadol’la artistik ve mekanik yapay zekâ program ortaklığına başladı.

Serfiraz Ergun (sağda) Refik Anadol ile konuştu.

DOĞAYI DEPOLAYAN BİR KAYNAK

Refik Anadol’un bu yeni projesi geçen hafta İş Kuleleri’nde tanıtımı yapılan ‘Büyük Doğa Modeli’ gibi sanatsal-bilimsel-işlevsel bir proje. Ancak bu proje yeni medya ve AI sanatçısı Anadol’un 2022’de New York’un ünlü Museum of Modern Art’ında (MOMA) önce uzatılarak sergilenen sonra da iş insanı Ryan Zurrer tarafından (NFT’si ile birlikte) satın alınıp MOMA’ya bağışlanan ‘Unsupervised-Machine Hallucinations’ gibi bir ‘media art’ yapıtı değil. Yani duvarlardan tavana, tavandan döşemeye akan, kayan, bizi de içine alıveren parlak pikseller, renkli hareketli datalar, görüntüler, kışkırtıcı algoritmalar ile yapılmış bir dijital heykel yerleştirmesi değil. Refik Anadol’un, Türkiye İş Bankası siparişi proje, Türkiye Metal Sendikası’nın teknoloji merkezi olan MEXT işbirliği ile gerçekleştireceği bir ansiklopedi. Evet bir ansiklopedi. Ülkemizdeki doğa yaşamını depolayan bir kaynak. Botan Vadisi’nden Antalya Güllük Dağı’na kadar, 33 milli parkta 200 kişi beş ay boyunca drone’larla, yeni nesil lazer sensörlerle ses ve görüntü kaydetmiş.

Anadol’un kendi cümleleriyle; “AI denilen düşünebilen, mantık yürütebilen, belki de gelecekte duygusal da olabilen, yepyeni bir teknoloji çıktı. İnsanlığa, bilime, sanata, farklı kurumlara, herkese, her yaşa katkı sunabilir. Biz de, ekibimle birlikte AI ile yepyeni bir bağ kurduk. Bir sanatçı; elinde fırça, boya, tuval ile yeni hayaller kuruyor. Biz de AI ile her gün ekran başında yeni bir hayalin içindeyiz. Doğaya zarar vermeyen, yenilenebilir enerji kullanan, içinde etik olmayan veri kullanmayan, yaşayan bir doğa ansiklopedisi hazırlıyoruz” dedi ve ekranda rengârenk görüntü kutucukları da konuşmasına eşlik etti.

DOĞA BİR ‘TIK’LA ÖNÜMÜZDE

‘Büyük Doğa Modeli’, yapay zekâ ile üretilmiş Türkiye’nin doğa haritası olacak ve bu eşsiz doğayı da görünür kılacak. Hatta Anadol yakında sadece ses ve görüntü ile değil kokuyu da katacağı bir proje olacağını söyledi. Düşünebiliyor musunuz? Her duyumuzu uyandıran, çiçeği koklayabilen, hayvanın ayak seslerini de duyabileceğimiz bir proje. Ansiklopedinin sunumda bir de etkileşim portalı hazırlanmıştı. Hepimiz başına toplandık ve şunları gördük: Bu ansiklopedi Türkiye doğasında hayvanlar, bitkiler, kısaca flora ve fauna ne varsa bir tıkla önümüze gelecek üstelik sesler, hareketler ve belki de kokularıyla birlikte.

Ekranda kullanıcılar kısa metin komutları verecek ve farklı türlerde saniyeler içinde içerik üretebilecekler. Örneğin ‘Research-Araştır’ modülüne tıklayarak akademik bilgiye ulaşabilecek, ‘Create-Yarat’ a basıp bitki ve hayvan türlerine bambaşka görsel tasarımlar ile katkıda bulunabilecek, ‘Dream-Hayal et’e basarak, hayal gücünü de katarak dijital sanat deneyleri yaratabilecek. Hatta Refik Anadol sadece ansiklopediyle kalmayacaklarını, proje kapsamındaki veri tabanıyla ve yapay zekâyla Türkiye’nin doğal yaşamını temsil eden yeni bir veri heykeli de tasarlamak için çalıştıklarını söyledi. Doğayı anlatan ve anlamayı amaçlayan yeni bir yaşayan ansiklopedi ve onu temsil eden dijital bir yapay zekâ heykeli…

1985 doğumlu Refik Anadol’un birçok uluslararası kuruluştan prestijli ödülleri var. Eşi Efsun Erkılıç ile Los Angeles’ta Refik Anadol Studio’yu kurmuş, onun direktörü ve sanatçısı. DATALAND isimli insan zekâsı ile makine zekâsını kesiştiren dünyanın ilk ‘metaverse’ müzesinin de kuruluş hazırlıkları içindeler. Geçen günlerde de Time dergisine kapak oldu. Kısaca Refik Anadol’un ‘makina zekâsı-yapay zekâ’yı sanata dönüştüren bir öncü olduğunu söyleyebiliriz.