Doğum izninde yeni süreler ve artan ödenek tutarı

7578 Sayılı Kanun’un 1 Mayıs 2026 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte, kadın işçilerin analık izni sürelerinde önemli bir değişikliğe gidildi. Daha önce toplam 112 gün (16 hafta) olarak uygulanan izin süresi, doğum sonrasına eklenen 8 hafta ile birlikte 168 güne (24 hafta) çıkarıldı. Ancak bu haktan yararlanmak için belirlenen 15 Mayıs 2026 tarihi, hak sahipleri açısından kritik bir idari takvimi işaret ediyor.

15 MAYIS ÖNEMLİ TARİH

Yeni düzenlemeden 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapmış olup, 1 Mayıs itibarıyla henüz 24 haftalık süreyi doldurmamış olan kadın çalışanlar yararlanabiliyor. 1 Mayıs tarihinde raporu devam edenlerde sistem otomatik uzama yaparken; izni bu tarihten önce bitmiş ancak 24 haftalık sınırın içinde kalan annelerin 15 Mayıs 2026 Cuma günü mesai bitimine kadar işverenlerine yazılı dilekçe vermeleri gerekmektedir.

YENİ SÜREYE GÖRE GEÇİCİ İŞ GÖREMEMEZLİK ÖDENEĞİ

İzin süresinin 112 günden 168 güne çıkması, SGK’dan alınan Geçici İş Göremezlik Ödeneği (GİÖ) toplam tutarını doğrudan etkiliyor. Mevcut brüt 33.030 TL asgari ücret üzerinden yapılan hesaplama, tablonun önemini ortaya koymaktadır:

(*)Hesaplama, yürürlükteki 33.030 TL brüt asgari ücretin günlük tutarı üzerinden yapılmıştır.

Aradaki 41.104 TL tutarındaki fark, çalışan anneler için sadece ek bir izin hakkı yanında ilave bir gelir artışı sağlamaktadır.

BABALIK İZNİ

Aynı düzenleme ile işçinin eşinin doğum yapması halinde kullanılan 5 günlük ücretli babalık izni de 10 güne çıkarılmıştır.

EK ANALIK İZNİ TALEP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

......................................... MÜDÜRLÜĞÜNE / ŞİRKETİNE

01.05.2026 tarihinde yürürlüğe giren 7578 Sayılı Kanun hükümleri uyarınca; 168 güne çıkarılan analık izni süresinden geriye dönük olarak yararlanmak istiyorum. İlave 8 haftalık (56 gün) izin süresinin kullandırılmasını ve gerekli SGK bildirimlerinin yapılmasını arz ederim.

TC kimlik No : Ad Soyad: (imza)