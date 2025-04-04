Doğum yardımı tutarları değişti mi?

Soru: Eşim Mayıs ayında doğum yapacak. Devletin vatandaşa ödediği doğum yardımı tutarlarının değiştiğini öğrendim. Şu anda son durum nedir?

Yanıt: Devletin yıllardan beri çocuk sahibi olan ailelere yaptığı sembolik nitelikte ve çocuk sayısına göre 300-400-600 TL olarak, bir kereye mahsus olarak ödenen tutarlar değiştirildi. Bu konudaki düzenleme aşağıda yer almaktadır. Buna göre içinde bulunduğumuz 2025 yılının Ocak ayından itibaren doğum yardımı tutarları artırılmış ve bir kereye mahsus olarak değil, belirli sürelerde yapılacaktır:

“Türk vatandaşlarına, 01.01.2025 ve sonrasında canlı doğan çocukları için başvuru yapılması ve Türkiye’de ikamet ediyor olmaları koşuluyla:

a) Birinci çocuk için tek seferlik 5.000 TL,

b) İkinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar (altmışıncı ay dâhil) aylık 1.500 TL,

c) Üçüncü ve sonraki çocuklar için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar (altmışıncı ay dâhil) aylık 5.000 TL tutarında doğum yardımı yapılacaktır.

Bu tutarları, tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranını geçmemek üzere belirlenecek oranda artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacaktır.

Doğum yardımı ödemeleri, muhtaçlık şartı aranmaksızın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yapılır.

Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve haczedilemez.”

BAYRAMDA ÇALIŞTIRILMAK FAZLA MESAİ Mİ?

Soru: Uzatılan bayram tatilinde işveren bizden çalışmamızı talep ediyor. Bu durumda idari izin sayılan günlerde çalıştığımız için işveren bize fazla mesai ücreti ödemek zorunda mıdır?

Yanıt: Hükümetin Ramazan Bayramı tatilini uzatması ve kamu personelini “idari izinli” sayması kamusal alanı ilgilendiren bir karardır. Yani özel sektör işyerleri için bu karar sadece tavsiye niteliğinde olup, özel işyerlerinin bu tür bir karara uyması zorunlu değildir. Dolayısı ile sizler şayet 3,5 günlük Ramazan bayramı tatilinde çalıştırılırsanız bu günler için size ‘genel tatil ücreti’ olarak 1 yevmiye fazla ödenmelidir. Ancak birleştirilen günlerde çalıştırıldığınız için size fazla mesai ve/veya genel tatil ücreti ödenmesi söz konusu değildir.

MAYIS AYINDA ASKERE GİDECEĞİM

Soru: Hocam mayıs celbinde askere gideceğim, 10 Nisan’da da işten ayrılmak istiyorum. Çalışamıyorum artık, 5 yıllık tazminatımı da bırakmak istemiyorum. Ne yapabilirim?

Yanıt: Bildiğiniz gibi işverenin askerlik nedeniyle işten ayrılan işçiye kıdem tazminatı ödemesi zorunludur. Yani kıdeminizi bırakmak gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak bunun olabilmesi için de askere sevk belgesini (sülüs) işverene ibraz etmeniz gerekiyor. Aksi halde işverenin kıdem tazminatı ödemek yükümlüğü yok. Dolayısı ile belgenizi alıp sonrasında işten ayrılmanız gerekiyor. Bu arada işverenle anlaşırsanız, yani işveren iyi niyet gösterir ve “10 Nisan’da ayrıl kıdemini ödeyeyim, belgeni daha sonra getirirsin” derse bir sorun olmayacaktır.