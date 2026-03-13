Doktor ahvali: Mutedil dalgalı

Doç. Dr. Tamer YAZAR

“Nasılsın?” sorusu, basit bir nezaket cümlesi olmaktan çıktı; karşınızdakinin yalnızca ruh halini değil, ülkeye, siyasete, geleceğe ve hayatta kalma yöntemlerine dair durduğu yeri de yoklayan, rahatsız edici bir sorguya dönüştü. Cevap vermeden önce insanın zihninden ülke, meslek, gündelik hayat dahil bir dolu şey geçiyor.

İki yanıt arasında kalıyorum: “Mutedil dalgalı” ya da biraz daha yerli ve aslında daha politik olan “iç güveysinden hallice.” Gerçek anlamda ne iyilik ne de kötülük hali. Arada bir yerde duran tanıdık ifadeler. Bireysel ruh durumundan çok, ülkenin kolektif psikolojisini tarif eden haller.

“Ruhumun manzarası yorgun.”

Mutedil dalgalı olmak, büyük bir çöküş yaşamak değil; denizin hiçbir zaman durulmadığı, dalgaların ise insanı boğacak kadar yükselmediği bir hal. Uyandığımızda ülke hala yerinde, kurumlar çalışıyor, işinize gidiyor ve geliyorsunuz. Ancak tümünün “şimdilik” olduğu duygusu, insanın içini kemiren bir arka plan sesi gibi hiç susmuyor; huzur yok. Sert siyasi dil, sürekli olağanüstü gündem, kalıcı bir yönetim biçimi haline dönüşmüş kriz ve kaos.

İnsanı bir anda yere sermeyen, sessizce yoran bir atmosfer. Belirsizlik, sürekli tetikte olma hali ve sonuç olarak devamlılık arzeden kronik iç gerginlik. Küçülme, içe çekilme, idare etme duygudurumu bireyin ruhuna sessiz ve kalıcı biçimde sirayet ediyor. Dinlenmekle geçmeyecek bir yorgunluk hali.

Gelelim mesleki boyuta. Hekimlik, özellikle bu ülkede, artık yalnızca bilgi ve beceriyle yapılan bir meslek değil; aynı zamanda sistemin ürettiği aksaklıkları kişisel fedakarlıkla telafi etme zorunluluğu. Yorgunsanız da doğru karar vermek, kaygılıysanız da soğukkanlı görünmek, tükenmiş olsanız bile hata yapmamak zorundasınız. Sağlık sistemi, hekimden bunu bekliyor; karşılığında ise giderek daha az güvenlik, daha az saygınlık, daha fazla yük ve şiddet sunuyor.

Burnout (tükenmişlik) sendromu deniyor adına. Durumu fazlasıyla bireyselleştiren bir ifade. Oysa mesele kişisel değil, yapısal. Artan hasta yükü, azalan mesleki itibar, şiddet ihtimaliyle çalışmak, ekonomik güvencesizlik ve sürekli değişen kurallar, hekimleri dramatik bir çöküşe değil, sessiz ve derin bir yıpranmaya sürüklüyor. Ayakta kalıyorsunuz ama her gün biraz daha eksilerek. Bu yıpranma, yalnızca bireyin değil, kamusal sağlık hizmetinin de yavaş yavaş aşınması anlamına geliyor.

“İç güveysinden hallice” ifadesi tam da bu noktada politik anlam kazanıyor. Dışarıdan bakıldığında her şey yolunda: Bir meslek var, bir gelir var, bir düzen var. İçeride ise sürekli bir tedirginlik dolaşıyor. Bize ait olmayan ödünç alınmış bir hayat yaşıyoruz hissindeyiz. Sadece hekimler değil, geniş bir orta sınıf bu ruh halinde salınıyor. Ne yoksullukla isyan edecek kadar dibe vurmuş durumdalar ne de refahla sakinleşecek kadar güvendeler. Bu sıkışmışlık, siyaseten çoğu zaman yanlış okunan bir sessizlik. Onama denk geldiği düşünülüyor. Oysa bu, gücünü tüketmiş ama henüz bitmemiş bir toplumsal varlığın sessizliği. Şimdilik öfkeyle değil, yorgunlukla susuluyor. İnsan bazen yaşıyor bazen de yalnızca katlanıyor.

Bu durumu açıklayacak en doğru cevap: “İdare ediyoruz.” Ne kadar az şey söylüyor ama ne kadar çok şey anlatıyor. Kendimizi idare ediyoruz, mesleğimizi idare ediyoruz, geleceği ve bu ülkeyi idare etmeye çalışıyoruz. Ve insan ister istemez şunu soruyor: İdare edilen bir hayat, gerçekten yaşanmış sayılır mı?

Ve biz,

her gün,

aynı denize bakıp

aynı cümleyi kuruyoruz:

‘’Bugün de limandayız.’’

*Nöroloji Uzmanı