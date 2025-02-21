Doktora şiddete ilk celsede tahliye

DHA

Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nin acil servisinde görev yapan 2 yıllık doktor İrem Sarıkaya ile hastaneye gelen Sinem C. ve Yağmur A. arasında tartışma çıktı. Yağmur A.’nın, Sarıkaya’nın saçını çekerek kopardıktan ardından yere düşürdüğü anlar kamera görüntülerinde yer alırken, görülen ilk duruşmada Yağmur A. tahliye edildi. Sinem C.'nin de adli kontrol şartı kaldırıldı.

İlk görev yeri olan hastanede saldırıya uğrayan Sarıkaya, 'beyaz kod' bildirimi yaptı. Hastaneden ayrılan iki kişi daha sonra tahlil sonuçlarını almak üzere hastaneye dönünce taraflar arasında tekrar tartışma çıktı. Saçı çekilerek kopartılan Doktor İrem Sarıkaya, darbedildi. Yağmur A. tutuklandı, Sinem C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Geçen yıl ekim ayında yaşanan bu olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlandı. Yağmur A. hakkında 'Sağlık çalışanı kadına karşı basit yaralama, hakaret ve tehdit', Sinem C. hakkında ise 'Sağlık çalışanına karşı alenen hakaret ve tehdit' suçlarından dava açıldı.

Yağmur A. ve Sinem C.'nin yargılanmalarına İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Geçen kasım ayında görülen ilk duruşmada sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları reddetti. Yağmur A. tahliye edilirken, Sinem C.'nin de adli kontrol şartı kaldırıldı.

Yargılama sürerken, Doktor Sarıkaya'nın darbedildiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; sanıkların hastanenin acil kapısının önünde beklediği, bir süre sonra Sarıkaya'nın geldiği, taraflar arasında tartışma çıktığı, büyüyen kavgaya hastane polisi ile özel güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği, bu sırada Yağmur A.'nın Sarıkaya'nın saçını çekerek kopardığı ardından yere düşürdüğü anlar yer aldı. Ayrıca Yağmur A.'nın, Doktor Sarıkaya'dan sağlık çalışanları ile güvenlik görevlilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldığı görülüyor.