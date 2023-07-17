Doların yeşili, AKP’nin grisi

Konuk Yazar: Özgür Karabat, CHP İstanbul Milletvekili

Derinleşen ekonomik krizin iki önemli ayağı var.

İlki, döviz açığı.

İkincisi ise bütçe problemi.

Buna sadece “bütçe açığı” demiyorum çünkü bütçede yaşanan sıkıntı verilen açıktan da öte boyutta.

Seçim sonrası kurtarıcı diye getirilen, ancak kendisi AKP’nin batışa giden ekonomisini oluşturan kurmay edip arasında yer alan Mehmet Şimşek, döviz rezervlerini artırarak ve vatandaştan yüksek vergiler toplayarak sorunları aşacağını sanıyor.

Hadi kendisi bu senaryoya inandı diyelim... Erdoğan’ı tekrardan faiz artırmaya ikna eden ekip nasıl inandı bu masala?

28 Mayıs sonrası Türk Lirası yüzde 30 değersizleştirildi. İhracatçı nefes alsın, piyasaya TCMB eliyle müdahale edilmiyor mesajı verildi. Yabancı sermaye de bunları “rasyonel zemin” sansın denildi.

Gele gele borsaya 1 milyar dolar para girişi oldu. Böyle olmasına rağmen halen döviz bazında borsamız (şirketlerimiz) oldukça ucuz. Akın etmeleri gerekirken, kısıtlı bir geliş var.

Gerçi para gelse ne olacak?

Ranta, yandaşa kaynak olacak ya, neyse...

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Vatandaş kendisini gerçek enflasyon karşısında korumaya almış. Altın, döviz, otomobil, tüketim ürünü, ne bulursa alıyor.

Şimşek de Nebati gibi TÜİK’in enflasyon verilerini düşük gösteriyor. Sonra da “rasyonel zemin” diyor.

Kendi seçmeninizi bile inandıramıyorsunuz.

Kanıt mı? Açın bakın döviz mevduatı en yüksek şehirlere. İl başkanlarınızı arayın, kuyumculardan alınan ve yastık altına giden altınları anlatsınlar size.

Hepsi size “Hayat pahalılığı artacak diye insanlar satın alıyor” der.

“Faiz sebep, enflasyon netice” dediniz, halkımız inanmadı. “Rasyonel zemin” diyorsunuz, yine inanmıyorlar.

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Sıcak paranın gelmesiyle işlerin düzeleceğini umuyorlar. Bu yüzden İsveç’in NATO’ya girişi onaylandı, Yunanistan ile ilişkiler geliştiriliyor. ABD Başkanı Biden selamlanıyor vs... Yarın öbür gün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin işine yarayacak bir hamle gelirse de şaşırmayın. AKP’den taviz koparan koparana...

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Türkiye’nin esas sorununun huzur ve toplumsal mutabakatın bitişi olduğunu tüm dünya biliyor ama Şimşek görmezden geliyor.

Siz seçilmiş milletvekilini uydurma gerekçelerle hapiste tutar, muhalif basına baskıyı sürdürür, hamasi politikaları sürdürürseniz yabancılar “ne oluyor” diye sorar.

Bir de üzerine Meclis’in denetiminden uzak Cumhurbaşkanlığı’na 1,5 trilyon lira borçlanma yetkisi veriliyor.

Nerede bütçe disiplini ve cari açığın kontrolü?

Ekonominin kurallarına göre hareket edeceğiz deyip, bir kasaba esnafı gibi kafanıza göre para harcayamazsınız.

Sonra gider Körfez ülkelerinden nasıl para alırız diye kara kara düşünürsünüz.

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Bir de gri liste konusu var.

Kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda yeterince önlem almadığımız için birkaç yıldır gri listede yer alıyoruz. Bunun yatırımcı güveni üzerinde elbette olumsuz etkileri var. Nebati, bunları görmezden geliyor, gözlerindeki ışıltı ile ekonominin çarklarını döndüreceğine inanıyordu.

Olmadı.

Şimşek göreve başladığından bu yana geçen kısa sürede iki defa gri listeden çıkılması için çalıştıklarını vurguladı.

7 eksiklikten 5’i giderilmiş, kalan iki eksiklik üzerine çalışmalar devam ediyormuş.

Türkiye’nin bu noktada atacağı adımları tabii ki desteklemek lazım. Ancak Şimşek başta olmak üzere AKP’nin görmediği gerçek şu ki, “doların yeşili” sadece “listenin grisi” nedeniyle gelmiyor. AKP’nin karanlık gölgesi Türkiye’nin yatırım ortamını kapatıyor.