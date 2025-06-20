Dolu yaraları birlikte sarılıyor

BirGün EGE

Muğla Büyükşehir Belediyesi,, doğal afetler karşısında zarar gören üreticilerin mağduriyetini en aza indirmek için destek çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Menteşe’nin Esençay Mahallesi’nde 29 Mayıs Cuma günü etkili olan yoğun dolu yağışının ardından, tarım alanlarında meydana gelen zararları en aza indirmek için üreticilere gübre desteklemesi yaptı. Dolu sonrası bölgede hızlı bir şekilde zarar tespit çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi, yaptığı incelemelerde 131 üreticiye ait yaklaşık 800 dekar tarım arazisinin doludan etkilendiğini belirledi.

ÜRÜNLER ZARAR GÖRDÜ

Zarar gören bitkilerin iyileşme sürecini hızlandırmak, bitki stresini azaltmak ve verimliliği artırmak amacıyla aminoasit içerikli gübre desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, üreticilere verdiği bu destekle birlikte gübreleme çalışmalarına da başladı. Uygulamanın 2 hafta arayla, hasada 10 gün kalana kadar devam edeceği öğrenildi.

Üretici Muhammet Gümüş, “Dolu yağışından dolayı tütünümüz, zeytin ağaçlarımız zarar gördü. Yağışın hemen ardından Büyükşehir Belediyesi’nden ekipler gelerek inceleme yaptı ve rapor tuttu. Akabinde gübre desteğinde bulundular. Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Ahmet Aras’a desteği için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Üretici Mehmet Şahin de, “Büyükşehir Belediyesi’nden ekipler gelerek zararımıza baktı ve incelemeler yaptılar. Gübre desteğinde bulundular” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde görevli Ziraat Mühendisi Serkan Yılmaz, “Menteşe ilçemizin Esençay Mahallesi’nde yoğun dolu yaşı nedeniyle üreticilerimiz zarara uğradı. Büyükşehir Belediyesi olarak zarar gören üreticilerimizin tarlalarında incelemelerde bulunduk. Tütün, zeytin ağaçları ve tahıl grubu bitkilerin zarar gördüğünü tespit ettik. Zarar gören bitkilerin toparlanması için sıvı gübre uygulamasının yapılması yönünde çalışmalar yürüttük. Bitkilerin daha kaliteli ürün vermesine yönelik destek sağlanmış olacak. Her zaman üreticilerimizin yanında olacağız” diye konuştu.

BİRLİKTE YOL ALACAĞIZ

Tarımın sürdürülebilirliğini sağlamak ve üreticinin emeğini korumak adına çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla’mızın bereketli topraklarında emek veren üreticilerimizin her zaman yanındayız. Dolu yağışı sonrası tarlaları zarar gören üreticilerimizin acil ihtiyaçlarına hızla yanıt verdik. Muğla’mızda tarımın, üretimin ve kırsalda kalkınmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle hareket ediyor, çiftçimizin emeğini asla yalnız bırakmıyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, her koşulda üreticimizin yanında olup yaraları birlikte saracağız, toprağı birlikte yeşerteceğiz” dedi.