Dominasyon!

EURO 2024’ü namağlup kazanan İspanya, Avrupa futbolunu domine ediyor. Hem kulüpler hem ulusal takım düzeyinde bütün kupaları kazanan Matadorlar yarattıkları ekolle uzun yıllar zirvede kalmaya aday.

EURO 2024’ü başından sonuna kadar pozitif futbol oynayan, Lamine Yamal ve Nico Williams gibi yıldızlarıyla parmak ısırtan İspanya kazandı. Matadorlar, 2012’nin ardından yeniden ulusal takım düzeyinde bir kupa kazanırken kendi oyun sistemlerini revize etmeleri onları tekrar ekol olarak başka bir konuma taşımış durumda.

Son 5 Avrupa şampiyonasının 3’ünü kazanan (2008-2012-2024) İspanya, 2008 ve 2012’dekine göre daha farklı bir takım. Evet hâlâ topa sahip olmayı seviyorlar (bu turnuvadaki ortalamaları %58.15) ama gerektiğinde topun arkasına geçmeyi de kabullendiler.

2008-2012’ye göre merkezi değil kanatları daha fazla kullandılar çünkü artık Lamine Yamal ve Nico Willams gibi çok özel iki kanat forvete sahipler. Biri henüz 17, diğeri ise 22 yaşında. İki genç yıldız, 2012’den sonra eskidiği, modern oyuna göre yavaş kaldığı iddia edilen İspanya ekolünü modernize etti. Pas oyununu kusursuza yakın oynayan sarı-kırmızılılar bunun yanına iki süper yıldız ekleyince durdurulması güç bir takım ortaya çıkardı. Bu turnuvada kâğıt üzerinde en hızlı ve atletik takımlar olan Fransa-İngiltere’yi üstün bir oyunla mağlup etmeyi başardılar.

Özetle modernize edilmiş İspanya’nın henüz Xavi-Iniesta-Ramos-Piquet hatta David Villa-Fernando Torres gibi ikonları yok ama çok sağlam bir oyunları ve iki tane özel oyuncusu var. Domine ederek kazandıkları bu turnuva sonrası şimdiden 2026 Dünya Kupası’nın hatta EURO 2028’in favorileri arasında yer alıyorlar.

21 AVRUPA KUPASI

Ulusal takım düzeyinde katıldığı son 9 büyük turnuvanın 4’ünü kazanan İspanya, Avrupa futbolunun son 20 senesine kulüpler düzeyinde de damga vurmuş durumda. 2004’ten bu yana Şampiyonlar Ligi’nde 10, Avrupa Ligi’nde (eski adıyla UEFA kupası) ise 11 şampiyonluk kazanan İspanyol takımları bu süreçte kupaların yarısından fazlasını müzesine götürmeyi başardı.

EURO 2024’TE GOLCÜLER SINIFTA KALDI

EURO 2024’ün yıldız golcüler, takımları ve taraftarlarının gol beklentisini karşılayamadı. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te 24 takım dörderli 6 grupta mücadele etti. İspanya'nın finalde İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştığı turnuvada yapılan toplam 51 müsabakada 117 kez gol anonsu yapıldı.

Turnuvaya kulüp takımlarında 15 ve üstü gol atarak gelen 42 futbolcu, hem takımlarının hem de futbolseverlerin en büyük gol umudu oldu. Ancak bu futbolculardan 28'i şampiyonayı boş geçerek hayal kırıklığı oluşturdu. Diğer 14 futbolcu ise toplamda 20 kez fileleri havalandırabildi.

Portekiz'in efsane futbolcusu Cristiano Ronaldo, EURO 2024'ü boş geçti. Kariyerinin altıncı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 39 yaşındaki yıldız futbolcu, Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr forması altında 44 gol atarak turnuvaya geldi. Yıldız golcü, EURO 2024'te 5 maçta toplamda 486 dakika sahada kalırken, fileleri havalandıramadı.

Slovenya ile yapılan son 16 tur maçının uzatma bölümünde kullandığı penaltıdan yararlanamayan Ronaldo, büyük üzüntü yaşamıştı.

Ronaldo turnuvada gol sevinci yaşayamadı.

TEK GOL PENALTIDAN

Fransa'nın yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, EURO 2024'ü bir golle kapattı. Paris Saint-Germain formasıyla sezonu 44 golle tamamlayan Mbappe, Fransızların en büyük gol umudu olarak turnuvaya geldi. Avusturya ile yapılan ilk maçta burnu kırılan yıldız futbolcu, kalan maçları maskeyle oynamak zorunda kaldı. Skor anlamında beklentileri karşılayamayan Mbappe, kaydettiği tek golü grup aşamasında penaltıdan kaydetti.

EN GOLCÜSÜ KANE

Kulüp takımlarından formda gelen futbolcular arasında en golcüsü İngiliz Harry Kane oldu. Almanya'nın Bayern Münih takımında sezonu 44 golle tamamlayan Kane, EURO 2024'te 3 kez fileleri havalandırarak söz konusu oyuncular arasında en golcüsü olarak ön plana çıktı.