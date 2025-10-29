Dört bir yanda kutlama coşkusu

Cumhuriyet’in ilanının 102. yılı tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanacak. Bu yıl da milyonlarca yurttaş, sabah resmi törenlerle başlayacak etkinliklerin ardından akşam yürüyüşlerde ve konserlerde buluşacak. Büyükşehir belediyeleri, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılını karşılayacak 29 Ekim için geniş kapsamlı programlar hazırladı.

İstanbul’da kutlamalar Beşiktaş ve Bağcılar’da yapılacak. Beşiktaş Meydanı’nda saat 19.30’da İBB Kent Orkestrası “Cumhuriyet Senfonisi” konseri verecek. Aynı saatte Bağcılar Meydanı’nda İlyas Yalçıntaş ve Ahiyan sahne alacak.

Ankara’da Cumhuriyet’in 102. yılına özel yürüyüş düzenlenecek. Yurttaşlar, saat 20.30’da Zafer Çarşısı’ndan 1. Meclis’e kadar yapılacak fener alayında bir araya gelecek.

İzmir’de ise Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve geçit töreni ise saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda başlayacak. Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı Bandosu 102. Yıl konseri ise Konak Atatürk Meydanı’nda saat 17.00’de başlayacak. Protokol ve yurttaşlardan oluşan kortej, Hükümet Konağı önünde saat 20.00’de toplanarak İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde Alsancak istikametine doğru yürüyecek. Kortej, Konak Pier AVM’nin önünde 350 metrelik Türk bayrağı ve fener alayı ile birleşecek ve dev yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'na doğru devam edecek. Cumhuriyet coşkusu, saat 21.00’de Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenecek Haluk Levent konseri ile doruğa çıkacak. Klasik Türk Müziği yorumcusu Dilek Türkan ile Cumhuriyet’e Şarkılar konseri de, saat 20.00’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Adana’da meşaleli yürüyüş saat 19.23’te Büyükşehir Belediyesi önünden başlayacak ve Uğur Mumcu Meydanı’nda son bulacak. Aynı alanda saat 20.00’de Güneş konser verecek. Antalya’da fener alayı saat 18.30’da başlayacak, ardından Candan Erçetin 20.30’da sahne alacak.

Balıkesir’de Cumhuriyet yürüyüşü 20.00’de Atatürk Anıtı’ndan başlayacak, Cumhuriyet Meydanı’nda Kent Orkestrası konseriyle devam edecek. Bursa’da FSM Bulvarı’ndan başlayacak yürüyüşün ardından 20.30’da Edis konser verecek.

Denizli’de yurttaşlar saat 19.00’da Atatürk Stadı’nda başlayacak “Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü”nde buluşacak. Muğla’da ise 29 Ekim akşamı Emre Aydın Menteşe’de, Selcan Kökçen Şahin Seydikemer’de, Ezgi Uludağ ve Kent Orkestrası Datça’da, Hale Yamaner Okdan Kavaklıdere’de sahne alacak.

Manisa’da saat 20.00’de Hakkı İplikçi Parkı’ndan başlayacak Büyük Manisa Yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı’nda Gençlik Korosu ve “Cumhuriyet Bayramı Türküler Senfonisi” konseriyle devam edecek. Gün içinde Atatürk Kent Park’ta 13.00–17.00 arasında “Cumhuriyet Çocuk Şenliği” düzenlenecek.