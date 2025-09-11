Dört mevsim Kastamonu

Taşköprü Belediyesi Kültür Merkezi’nin konser salonu sahnesinde dünyaca ünlü soprano Oya Ergün var. Arkasında güçlü müzisyenler Keman Bora Gürel, Viyolosel Özlem Gürel, Piyano Ceylan Ünal Akbulut’dan oluşan oda orkestrası yer alıyor. Sanat hayatına Londra’da devam eden Oya Ergün “ilk olarak” diyor:

-Taşköprülü besteci Erol Sayan’ın ‘Kalbe Dolan O İlk Bakış’ şarkısını seslendireceğiz.

Erol Sayan’ın babası Taşköprülü annesiyse İnebolulu… Şarkı bitince Oya Ergün, başladığı konserin kendisi açısından ne anlama geldiğini de açıklıyor:

-Doğduğum ilçede sahneye çıkmanın gururunu yaşıyorum!

Oya Ergün Marmara Üniversitesi Müzikoloji bölümü bitiriyor. 1998 yılında Amsterdam Konservatuvarı’nda Margreet Honig ile şan, Maria Rondel ile vokal pedagojisi, Peter Den Ouden ile müzik eğitimi çalışmaları yapıyor. 2003’te yüksek lisansını burada tamamlıyor. Amsterdam Concertgebouw, Royal Conservatory of Brussels, Konzerthaus Berlin gibi dünyaca tanınan sahnelerde konserler veriyor. Repertuarında Türk ve Azerbaycan halk şarkılarından Barok dönemi aryalarına kadar geniş bir yelpaze yer alıyor.

Oya Ergün’ü alkışlayanlar arasında (akustiği müzisyenlerden tam not alan) bu salonu yaptıran Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Kastamonu eski valisi Ediz Yeter, ilçe kaymakamı Abdullah Demirdağ ile İstanbul’dan gelen bir uçak dolusu (akademisyen, sanatçı, yazar, gazeteci gibi) seçkin davetli yer alıyor.

Tamamı iki güne yayılan kapsamlı organizasyonun ev sahibi, Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi (DMKİ) Dönem Başkanı Zeynep Esen amaçlarını açıklarken şöyle diyor:

-Adını, Taşköprü’de bulunan Pompeipolis Antik kentinden alan ve ilkini gelecek dönemde yapmayı planladığımız Pompeipolis Müzik ve Tiyatro Festivali’nin tanıtım gezimize hoş geldiniz!

DMKİ’nin Taşköprü merkezli hedeflediği müzik ve tiyatro festivalinin geniş kapsamlı amacı Kastamonu’ya karşı bir hak teslimini sağlamak.

Kastamonu, Kurtuluş Savaşımızın lojistik merkezi olarak biliniyor. İstanbul’dan deniz yoluyla İnebolu’ya gelenler Kastamonu merkeze oradan da Ankara’ya gidebiliyorlardı. Kastamonulu gençlerin büyük çoğunluğu, Birinci Dünya Savaşı ve ardından Kurtuluş Savaşı için cephelerde olduğundan yaşamın merkezinde Kastamonulu kadınlar yer alıyorlardı.

Fakat Cumhuriyet’in ilanından sonra Kastamonu ağırbaşlı bir sessizliğe bürünerek “taşra” olma kadersizliğine doğru yol almaya başlıyor. Şehrin okuyup yazarları, tüccarları İstanbul’a yöneliyorlar. Ama Kastamonu aidiyetini kaybetmiyorlar.

Bir de şehirlerini -tahsil ve askerlik dışında- hiç terk etmeyenler var. Bunlardan biri de Dr. Atıf Uğurlu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji bölümünü bitirip memleketine dönüyor. Kastamonu-Çankırı Tabip Odası’nın kurucuları arasında yer alıyor. Sağlık alanındaki çok önemli bir boşluğu dolduruyor. Ben Atıf Uğurlu’yu o yıllarda Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) il başkanı olduğu dönemde tanımıştım.

Atıf Uğurlu, Gülen Cemaatinin taarruzu sonunda başında olduğu Özel Uğurlu Hastanesini kaybetti. Tutuklandı, yargılandı, beraat etti. İstanbul’a yerleşti ama Kastamonu’dan da vazgeçmedi.

Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi’nin fikir babası olarak yola çıkmasını sağladı. Kurucu dönem başkanı oldu. Sonra bayrağı hemşerisi Zeynep Esen’e devretti. O da şu anda var gücüyle bu bayrağı dalgalandırıyor.

Toplamı iki gün olan gezinin merkezinde doğal olarak Taşköprü vardı. Çünkü Pompeipolis Antik kendi burada… MÖ 64 yılında Romalı general Pompeus Magnus tarafından kurulan ve Paflagonya eyaletinin merkezi olan tarihi şehir Taşköprü’nün Zımbıllı Tepe mevkiinde bulunuyor.

Kazı Başkanı olan Doç. Dr. Mevlut Eliüşük Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi. Çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından destekleniyor. Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise kendisini Pompeipolis’in de başkanı gibi hissederek bütün konuklarını bizzat gezdirip kazı ekibinin ihtiyaçları konusunda elinden geleni yapmayı görev kabul ediyor. Hüseyin Arslan diyor ki:

-Geleceğe uzanmak için geçmişi iyice öğrenmemiz gerekiyor! Pompeipolis bize bu imkânı sağlıyor.

Taşköprü Kent Tarihi Müzesi de Hüseyin Arslan’ın bu vizyoner bakışıyla 2017’de açıldı. Müze binası 1890’da Redif Taburu için inşa edilmişti. Bu özelliğini olduğu gibi koruyor.

Tarih elbette çok önemli ama Kastamonu’nun daha keşfedilmeyi bekleyen o kadar çok yönü ve yöresi var ki, DMKİ bunları yeri geldikçe yapacağı organizasyonlarla kamuoyuna duyuracak. Ama bütün gelişmeleri internet üzerinden yayın yapan Monuva Dergi’den takip etmek mümkün. Kastamonu’da yazın deniz tatili imkanı var, kışın kayak yapma fırsatı da… Ormanları ise hem ilkbahar hem de sonbahar da renk senfonisi sunuyor. Ne zaman denilirse, DMKİ Başkanı Zeynep Esen net bir tavsiyede bulunuyor:

-Dört mevsim Kastamonu!