Down sendromlu çocuğu darbeden öğretmene ödül gibi atama

Yakın zamanda gazeteci arkadaşımın oğlu Aliko ve Down sendromlu çocukların yaşadığı rapor çilesini aktarmıştım. Aileler, doğuştan gelen ve ömür boyu süren bu farklılığın “geçmediğini” kanıtlamak için iki yılda bir doktor doktor gezip rapor çilesi çekiyor. Bu sorun halen çözülmüş değil. Bu, onların yaşadığı sıkıntının küçük bir parçası. En büyük sorunların başında da eğitim alanında yaşadıkları geliyor. Okul bulmak, eğitim görmek özel çocuklar için hiç kolay değil. Bulanlar da başka sorunlarla karşı karşıya. Bu çocukların devlete bağlı okullarda yaşadıkları zaman zaman gündeme yansıyor. Hepsi bir yana, bir çocuğu—üstelik özel bir çocuğu—darp etmenin bedeli çok ağır olmalı değil mi? Peki ne oluyor? Ankara’dan gelen son habere yakından bakalım.

Ankara’daki bir özel eğitim uygulama okulunda Down sendromlu öğrencisine şiddet uyguladığı için mahkemece suçlu bulunan öğretmen M.M.H.’nin farklı bir ilçedeki Rehberlik Araştırma Merkezi’nde “özel eğitim hizmetleri bölüm başkanı” olarak görevlendirildiği ortaya çıktı.

Ankara MEB Kahramankazan Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda eğitim gören 16 yaşındaki Berat Ü., okuldan vücudunda morluklarla eve geldi. Öğretmeni Mücahit Mert H., anne Seray Cengiz’e çocuğun arkadaşlarıyla kavga ettiğini, dudağının yaralandığını söyledi. Anne ikna olmadı, okula başvurdu. Yöneticiler de benzer yanıt verince anne, vücudu ve yüzü moraran Berat için darp raporu alarak savcılığa başvurdu. Soruşturma kapsamında incelenen kamera görüntülerinde, öğretmenin Berat’ı yerde sürüklediği ve darbettiği anlaşıldı.

Açılan dava sonucu öğretmen Mücahit Mert H.’ye “Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama” suçundan dava açıldı. Tutuklanan öğretmen 45 gün sonra serbest bırakıldı.

CEZA ALMADI

Kahramankazan 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki yargılama sonunda öğretmene önce 360 gün hapis cezası verildi. Ancak ceza, sanığın takdiri indirimle 12 bin lira adli para cezasına çevrildi. Sanığın duruşmadaki tutum ve davranışları nedeniyle hâkim takdir indirimi yaparak hükmün açıklanmasını da geri bıraktı. Savcılık ve aile karara itirazda bulundu. Dava üst mahkemeye taşındı.

Anne Cengiz (sağda) hukuk mücadelesi veriyor. (Fotoğraf: DHA)

BAŞKA ÇOCUKLAR İÇİN

Durum böyleyken Mücahit Mert H. ne yapıyor? Görevden alındı mı örneğin? Hayır. Tam tersine bir atamayla adeta ödüllendirildi. Sincan Rehberlik Araştırma Merkezi’nde “özel eğitim hizmetleri bölüm başkanı” olarak atandı. Şimdi özel çocukların eğitimine ilişkin kararları o verecek.

Anne Seray Cengiz, yapılan bu atamaya ilişkin “Biz oğluma şiddet uygulayan öğretmenin ceza almasını beklerken ödüllendirildi” dedi. Cengiz şunları söyledi: “Hem oğlum hem diğer çocuklar için bu olayın peşini bırakmayacağım.”