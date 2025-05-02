Dr. Ergün Demir’in adı Narlıdere’de yaşayacak

BirGün EGE

Narlıdere Belediyesi, 11 Ekim 2023’te hayatını kaybeden İzmir Tabip Odası Üyesi, eski Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şube Başkanı ve BirGün yazarı Dr. Ergün Demir’in adını Narlıdere’de yaşatacak.

Türkiye’de sağlık hakkı mücadelesinin öncü isimlerinden olan Dr. Ergün Demir’in adı, Çatalkaya Mahallesi Çilek Sokak’ta projelendirilecek parka verilecek. Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Dr. Ergün Demir’in toplum sağlığı ve sağlık emekçilerinin hakları için verdiği mücadele ile hatırlanacağını ifade etti.

Başkan Uzun, “Dr. Ergün Demir, yalnızca bir doktor değil, aynı zamanda adaletin, eşitliğin ve insan onurunun savunucusuydu. Meslek hayatı boyunca halkın ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişimi için mücadele eden, sağlık emekçilerinin sesi olmuş Dr. Demir’in adını ve anısını yaşatacağız. Bu vesileyle Dr. Ergün Demir’i bir kez daha saygı ve sevgiyle anıyorum.” dedi.

DR. ERGÜN DEMİR KİMDİR?

1964 doğumlu Dr. Ergün Demir, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Uzun yıllar İzmir’de hekimlik yapan Demir, 2002-2011 yılları arasında SES İzmir Şube Başkanlığı görevini yürüttü. İzmir Tabip Odası üyesi olan Demir, halkın sağlık hakkı, sağlık hizmetlerine erişimi ve sağlık çalışanlarının özlük hakları için mücadele etti. Kamuoyunu bilgilendiren yazılarıyla da tanınan Dr. Demir, 2023’te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.