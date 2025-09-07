Dr. Fırat Duruşan: Halk Milei’nin Testeresine Direniyor

Yusuf Tuna Koç

ABD’nin zayıflayan hegemonyasını müdahaleci bir stratejiyle toparlama çabası, Orta Doğuda olduğu kadar Latin Amerika’da da siyaseti doğrudan etkileyen gelişmeler yaratıyor. Yüzyılın başında 21. Yüzyılda sosyalizm tartışmalarının göbeğindeki Latin Amerika’da bugün solun egemenliği zayıflamış olsa da toplumsal refah ve emperyalizme karşı bağımsızlık çizgisinin hala en çok iktidar şansı yakaladığı kıta. Nitekim Meksika’da Sheinbaum hem yoksullukla hem Trump ile mücadelede önemli bir sınav veriyor.

Brezilya’da sivil darbe ile yolu açılan neofaşist Bolsonaro’nun yenilgisi sonrası, Brezilya solu Lula ile ikinci baharını yaşıyor. Arjantin’de 2023’te iktidara gelen bir başka neofaşist Milei karşısında kitlesel eylem ve grevler artıyor.

Öte yandan, solun olumsuz bir sınav verdiği Venezuela, bugün ABD’nin dünya hegemonyası krizindeki en önemli hedeflerinden biri haline geldi. Yıllardır CIA eliyle denenen rejim değişikliği çabalarının yerini bugün doğrudan Venezuela gemilerinin vurulması aldı. ABD’nin siyasal ve ekonomik krizi, daha askerileştirilmiş bir stratejiyi zorlarken, Latin Amerika hem bağımsız hem de toplumcu bir siyaseti üretebilmenin sınavını veriyor.

Bu hafta Fırat Duruşan Arjantin’de Milei karşıtı protestoları değerlendirdi.

Ana akım medyada çokça övgüyle bahsedilen Arjantin'de Milei'nin ekonomi politikaları ülkede nasıl sorunlar yarattı? Testere ekonomisinin halka maliyeti ne oldu?

Javier Milei, genç erkeklerin bir kısmı ile toplumun gerici kesimlerinin oluşturduğu bir azınlığa hitap eden, kadın ve LGBTİ düşmanı söylemi bir tarafa bırakırsak, esasen ekonomik bir programla, ekonomik büyüme ve zenginleşme vaadiyle iktidara geldi. 2010’ların ilk yarısından beri kriz durumundan çıkamayan ülkede siyasi gündemi temelden belirleyen ana akım tartışmalar da ekonomik büyüme, enflasyon ve artan yoksulluk etrafındaki sorunlara odaklanmış durumda. “Testere ekonomisine” yönelik ana akım medyadaki değerlendirmelerin, tepkilerini 4’ü genel, sayısız grev ve on binlerce kişinin katıldığı sokak eylemleriyle dile getiren çalışan sınıfların konumuyla tezat olduğunu tespit ederek başlamak lazım. Bu zıtlığın ana akım medya ve entelektüel çevrelere hakim olan sermaye yanlısı ideolojik söylem ile çalışan sınıfların gerçek yaşam deneyimi arasındaki çarpıcı çelişkiden ileri geldiğini belirtmek gerek. Sermaye yanlısı çevrelerin akıl dışı bir saplantıyla bağlı olduğu fiyat istikrarını sağlamak uğruna uygulanan sert kemer sıkma politikalarının bu alandaki takdir gören “başarısı”, aslında çok da gizlenmeyen bir örgütlü emeğin gücünün kırılması programının sonuçlarında yatıyor. Bu bakımdan da Arjantin halkının değil, sermayenin temsilcisi olan Milei hükümetinin ekonomik programının “başarısı” derken, bu sınıfın çıkarları açısından elde edilen başarının kastedildiğini unutmamak lazım.

Esasen çalışan sınıfların yoksullaştırılması, emeğin daha düşük ücretler karşılığında daha fazla çalışmaya, yani daha büyük sömürü oranlarına razı edilmesine dayalı olan bu programın “başarıları” toplumsal sınıf ilişkilerinde ortaya çıkardıkları dönüşümlerde aranmalı. Kendi akademik çalışmalarımın odağında olan hane halkı istatistikleri yoluyla toplumsal sınıfların geçim koşullarının analizi, bu dönüşümleri ortaya koyuyor. Meseleye toplumsal sınıfların geçim koşulları üzerinden detaylı yaklaşmak, işsizlik ve yoksulluk oranlarının ancak kısmen gösterebildiği toplumsal yıkımı ve bu yıkımın Milei politikalarıyla doğrudan bağını daha iyi anlamamızı sağlıyor.

Arjantin’in ulusal hane halkı istatistiklerine göre Milei iktidarının birinci yılının sonunda toplumum sınıf kompozisyonu ve sınıfların göreli geçim koşullarında büyük değişimler gerçekleşmiş. Küçük üretici ve kayıtlı ücretli çalışan kesimler ile geçinmek için emekli aylığına dayanan kesimlerin nüfusa oranı azalmış. Ülke nüfusu 400.00 artarken bu kesimlerin nüfusu toplamda neredeyse 1,3 milyon kişi azalmış. Bu demek oluyor ki küçük üreticilerin önemli bir kısmı mülksüzleşmiş, kayıtlı ve düzenli çalışan emekçilerin önemli bir kısmı bu işlerini kaybetmiş, emekli olmalarına rağmen aylıklarıyla geçinemeyip iş aramaya başlayanların sayısı artmış. Buna karşın, kayıt dışı çalışanlar ve işsizlerin sayısı toplamda neredeyse 1,5 milyon kişi artmış. Çalışan sınıfların bu nüfus eğilimleri, geçim koşullarını da doğrudan etkiliyor. İşsizlik ve güvencesizliğin artışı, işiyle birlikte gelirlerini kaybeden haneleri yoksulluğa iterken, artan emek arzı, çalışmayı sürdürenlerin ücretleri üzerinde de bir baskı unsuru oluyor. İşçi sınıfının örgütlü mücadelesini kırmaya yönelik polis şiddeti, grev hakkı gibi temel hak ve özgürlüklerin anayasaya aykırı biçimlerde kısıtlanması gibi yöntemlerle birlikte, çalışanlar daha büyük bir sömürü oranları ve elverişsiz emek süreçlerinde çalışmaya zorlanıyor.

Arjantin kapitalizminin Milei döneminde işsizliğe, mülksüzlüğe ve güvencesizliğe iterek direncini zayıflattığı işçi sınıfının hane halkı gelirlerinin bir yıl gibi kısa bir sürede nitelikli emekçiler için %1,6; nitelikli olmayan emekçiler için ise %0,25 oranında gerilediğini görüyoruz. Çalışan sınıf hanelerinin gelir kaynakları ayrıştırılarak bakıldığında bu gerilemenin esasen ücret gelirlerindeki düşüşten kaynaklandığı ortaya çıkıyor.

Toplumsal sınıf ilişkileri açısından hikaye, çalışan sınıfların kayıplarından ibaret de değil. Aynı dönemde, işveren ve üst düzey yöneticilerin oluşturduğu hakim sınıfların hane halkı gelirlerinin %30 oranında arttığını görüyoruz. İşverenlerin hane halkı gelirleri içinde işletmelerinden elde ettikleri gelirdeki artış %26, üst düzey yöneticilerinin aylıklardan elde ettikleri gelirlerdeki artış ise %80 düzeyinde! Görüldüğü gibi Milei iktidarı, kendi ortaya çıkış ve iktidara geliş amaçları açısından oldukça başarılı olmuştur. Dizginleri ulusal ve uluslararası sermaye kesimlerinin elinde olan ana akım medya çevrelerinin, sözde enflasyonun kontrol altına alınması ve 2024 itibariyle ülke ekonomisinin küçülme eğiliminin tersine dönmesi üzerinden kopardığı alkış aslında bu tabloya yönelik. Aynı çevrelerin neredeyse laf olsun diye anlatının sonuna iliştirdiği yoksulluktaki artış ve çalışanların geçim koşullarındaki bozulma ise Arjantin toplumun tamamına yakınının gerçek deneyiminin vahametini ifade etmenin çok uzağında kalıyor.

SOLUN PROGRAMI YOK

Milei karşıtı protestoların temelinde hangi meseleler var, uzun vadeli ciddi bir muhalefete dönüşebilir mi?

Arjantin toplumunun hem sınıf hem de diğer halk kesimlerinin örgütlü mücadele kapasitesi ve geleneğinin oldukça yüksek olduğunu belirtmek lazım. İşçilerin, kadınların, yerli halkların, siyasi tutsak yakınlarının ve emeklilerin çıkar ve gündemlerinin farklı zamanlarda başat olduğu zengin bir toplumsal protesto repertuvarı var. Tüm bu kesimlerin hükümet karşıtı eylemlerde rol aldığını ve kendi ajandalarıyla birlikte Milei’nin dayattığı ulusal ve uluslararası sermaye güçlerinin ajandasına karşı da birlikte direnme potansiyeline sahip olduğunu vurgulamak lazım. Son günlerde art arda patlayan kripto para ve rüşvet skandallarının, IMF istikrar programı ve kemer sıkma politikalarına yönelik süregelen eylemlilik halini büyüttüğünü, yoğun polis şiddetine rağmen büyük kitlesel eylemler gerçekleştiğini görüyoruz.

MİLEİ SINIF İTTİFAKINI BÖLDÜ

Bu eylemlilik halinin düzeni derinden tehdit eden bir hale gelmesi için ise çalışan sınıfların tümüne refah ve özgürlük vaat eden bir siyasi programa dönüşmesi gerekiyor. Arjantin siyasetinin orta ve ortanın solunda bu tür bir ajanda maalesef göremiyoruz. Yüzyılın başlarında yaşanan kitlesel eylemlilik süreci sonucunda çalışan sınıfların farklı kesimleri, başta kayıtlı sektörde çalışan emekçilerle kayıtsız çalışanlar ve işsizler, refah ve özgürlük taleplerini ortak bir programa dönüştürebilmiş, farklı demokratik halk mücadelesi gündemlerini de kendine eklemleyebilmişti. Bu cephenin desteğini arkasına alması sayesinde sol Peronist bir program, 2015 yılına kadar istikrarlı biçimde iktidarda kalmayı başardı. Bu istikrarın ardında, çalışan sınıfların geçim koşullarını belirli oranda iyileştirmeyi başarmış olması yatmaktaydı. Fakat uzun vadeli bir düzen vaadine dönüşemeyen Peronist siyaset, kendi iç siyasi çelişkilerinin artması biçiminde beliren bu zaafı sonunda çöktü. Milei karşıtı muhalefet de kitlesel ve farklı gündemleri barındırma nitelikleri bağlamında 2000’lerin başını anımsatıyor. Ancak unutmamak gerekir ki Milei’yi iktidara taşıyan siyasi söylemde çalışan sınıfların farklı kesimlerini birbirine karşı kışkırtan güçlü bir damar vardı. Bilhassa yoksul kayıtsız çalışan ve işsiz kesimleri, genç işsizleri bürokrasiden beslendiğini iddia ettiği “asalak” bir kesime karşı kışkırtan. Milei’nin siyasi ve ekonomik elitler olarak hedef gösterdikleri, gerçekte Arjantin halkını sömüren hakim sınıfları değil, görece yüksek refah standartlarında yaşama hakkını savunabilen örgütlü ve kayıtlı emekçi kesimlerini içeriyor. Milei iktidarıyla birlikte Arjantin’deki sermaye düzenini de dönüştürebilecek bir sınıf ittifakı kurulması, uzun vadeli ve başarılı bir direniş için şart.

Şu anda Milei karşısında güçlü bir bir muhalefetten söz etmek mümkün mü?

Ne yazık ki Milei programına direnen halk kesimleri, 2023 sonunda iktidarı kaybeden Peronist hareket dışında, seçim kazanma ihtimali olan bir alternatif göremiyor. 26 Ekim’de gerçekleşecek ara parlamento seçimleri için yapılan kamuoyu araştırmalarında Milei hareketinin gerilerken sol Peronist ittifakın desteğinin büyüdüğü görülüyor. Bunun siyasetin güçlü ve dönüşüm sağlayabilecek bir iktidara evrilmesi için, çalışan sınıflar ve demokratik halk hareketlerinin gündemlerine sahip çıkan, toplumsal refah ve özgürlük artışı vaat eden ve bu kesimlerin inandırıcı bulacağı bir program öne sürmesi gerekiyor. Yoksa 2015 yılına kadar sürdürülen, hatta 2019-2023 arasında daha da sulandırılan, kısıtlı reformcu programın ötesinde bir program ortaya çıkmazsa, sol Peronistlerin ciddiye alınacak bir iktidar alternatifine dönüşmesi çok zor.