Dün, bugün, yarın

Politika Kolektifi

12 Mart 1971 askeri muhtırası Türkiye’nin yakın tarihi açısından bir dönüm noktası olmuştur. Ortaya koyduğu uygulamalarla 12 Mart’ın bir 12 Eylül provası olduğu söylenebilir. Yasaklanan grevler, askıya alınan Anayasal haklar, işkenceler, katliamlar idamlar ve elbette solun acımasızca ezilmesi her iki dönemin de karakteristik özellikleri arasındadır. 12 Eylül tekelci kapitalizm açısından bir anlamda 12 Mart’ın yarım bıraktığı görevleri tamamlamıştır. Bugün içinde yaşadığımız siyasal İslamcı rejim de köklerini bu iki askeri müdahalenin yarattığı ortamdan alır. Solun ezilmesi, komünizme karşı siyasal İslamcıların ve sivil faşist hareketlerin desteklenmesi esas olarak egemen sınıfların sol-devrimci bir yükselişten duydukları korku nedeniyledir. Kuşkusuz tam da bu nedenle 12 Mart döneminde ana hedef devrimci hareketlerdir.

Bu açıdan THKP-C özel olarak ele alınmalıdır. 12 Mart faşizminin önderlerini hunharca katlettiği THKP-C Hareketi, 1960 sonrasında gelişen toplumsal mücadelelerin içinde doğmuş, özellikle gençlik içinde örgütlenen devrimcilerin giderek köylü hareketlerine, işçi direnişlerine verdiği destekle güçlenmiş, genç subayların yürüttükleri mücadeleyi de etkileyerek büyümüş bir harekettir. Türkiye sol hareketini uzun yıllar etkisi altına alan ‘kendi dışındaki güçlerden devrim beklemek’ şeklinde özetlenebilecek sağ bir mücadele anlayışı karşısında bir kopuş gerçekleştiren THKP-C bu yönüyle de önemli bir dönüm noktasıdır. THKP-C hareketi kendi öz gücüne dayanan bir mücadele anlayışını temel alan, dünya işçi hareketindeki bölünme karşısında Türkiye’ye özgü bir sosyalizm anlayışı ve buna bağlı olarak bir devrim stratejisi geliştirmeye çalıştı. Neredeyse bütün önder kadrolarını 12 Mart cuntasına karşı mücadelede yitirmesine ve örgütsel varlığını kaybetmesine karşın kendinden sonra gelişen devrimci mücadelelere de yol açmıştır.

***

Kuşkusuz THKP-C Hareketini 12 Mart muhtırasından hemen sonra uç veren ve başta Merkez Komitesi olmak üzere bütün örgütü etkisi altına alan “bölünmeyi” ele almadan değerlendirebilmek mümkün değildir. Ağır takip koşullarında ve aranan devrimcilerin çatışmalarda teker teker öldürüldükleri bir süreçte yaşanan ayrılık THKP-C’nin yenilgiye sürüklenerek dağılmasındaki önemli faktörlerden biri olmuştur. 12 Mart sonrasındaki gelişmeler karşısında Yusuf Küpeli ve Münir Ramazan Aktolga’nın başlangıçta İhtilalin Yolu başlıklı bildiride tespit edilen görüşleri terk ederek başlattıkları ayrılık, THKP-C’nin kurucuları olmaları nedeniyle, etkisini cezaevi ve mahkeme süreçlerinde de göstererek hareketin dağılmasına yol açtı. Mahir Çayan’ı maceracılıkla suçlayarak, başlarına gelen “kişisel felaketlerden” sorumlu tutan bir teslimiyet çizgisini savunanlar bu konumlarını açıklayan, ideolojik tezler de ortaya koydular.

Hatta Nahit Töre gibiler işi Abdülhamit’in savunusuna kadar vardırdılar İrfan Uçar gibi kimileri aklını yitirdi, kimileri de yolunu...

Uluslararası sosyalist kamptaki Sovyet-Çin ayrılığının etkisiyle geri kalan bazıları SBKP’nin, bazıları da ÇKP’nin görüşlerini savunmaya başladılar. O zamanın TKP’sine ya da Doğu Perinçek’in saflarına sürüklenenler de oldu.

***

Şu an üzerinden neredeyse yarım asır geçmiş olsa da THKP-C Hareketi içinde yaşanan ayrılık Türkiye solunun sonraki dönemlerinde yarattığı etki nedeniyle bugün de önemini sürdürüyor. O nedenle bugün bir magazin örtüsüyle örtülüp kişilerin durumu üzerinden yapılan tartışmalardan daha önemli olan bu ayrılıkta köklerini görebileceğimiz ideolojik ayrım çizgileridir. THKP-C ve Mahir Çayan Türkiye devrimci hareketini uzun yıllar etkisini sürdüren sağ bir anlayıştan kopartan özgün bir devrimci çizgi yaratmıştır.

THKP-C ve içindeki ayrılık 12 Mart sonrası gelişen devrimci hareketler açısından da bir “turnusol” işlevi görür. THKP-C’nin örgütsel varlığı sona ermiş olsa bile Mahir Çayan’ın ideolojik görüşleri canlılığını korumaya devam eder. Yeni mücadeleye atılan binlerce genç devrimci Mahir’in yazılarını yutarcasına okuyarak onun izinden gider. Yusuf Küpeli, Münir Ramazan gibi isimler sessizce tarih sahnesinden çekilirler. Kızıldere sonrasında Türkiye’de yeni bir siyasal dönem başlamıştır. Mahir Çayan ve arkadaşlarının direniş ruhundan etkilenen yeni bir devrimci kuşak, cezaevlerinde Mahir Çayan saffında yer alan ve mücadeleye devam edenlerle buluşur. Faşist saldırıların bütün bir ülkeyi kapsadığı, okulların, mahallelerinin işgal edildiği; kitle katliamlarının gündelik olaylar haline geldiği koşullarda anti-faşist mücadelenin bayraktarlığını Mahir Çayan çizgisini savunanlar üstlenir.

***

Kuşkusuz THKP-C’den 12 Eylül öncesine düz bir çizgi çizilemez. THKP-C’yi içine doğduğu ve önderlik ettiği kitle mücadelesinden koparan onu salt bir “şehir gerillasına” indirgeyen ve basitçe taklit etmek isteyen akımlar da ortaya çıkmıştır. Ancak bu akımların dışında THKP-C’yi o günün özgün koşullarına uyarlayan ve yaygın bir devrimci güce dönüştüren kuşkusuz Devrimci Yol hareketidir. Devrimci Yol, özgün bir siyaset anlayışı ve teorik köklerini aldığı Mahir Çayan’ın düşüncelerini geliştirmiş ve ete kemiğe büründürmüştür. Bugün hala gençlik mücadelelerinde iş yeri komiteleri üzerinde yükselen sendika direnişlerinde, kamu çalışanları hareketinin örgütlenmesinde, köylü mitinglerinde bir direniş hattı örülüyorsa bunun onuru kuşkusuz 12 Mart mahkemelerinden bugüne devrimci bir çizginin savunulmasında aranmalıdır. Elbette bugün çok daha farklı bir dünyada yaşıyoruz. Reel sosyalizmin yıkılışının ardından sınıf temelli toplumsal kurtuluş ideolojilerinin güç yitirmesi önemli bir boşluk ve kafa karışıklığı yaratmış durumda. Kapitalizme karşı en yetkin başkaldırıyı ortaya koymuş olmasına karşın sosyalizme olan inancın gerilemesi yerine farklı alanların kendi özgül taleplerinin ikame edilmesine yol açtı. Kadın ve çevre mücadeleleri, cinsel ayrımcılık talepleri dinsel ve etnik ezilme biçimlerine karşı gelişen kimlik talepleri ön plana çıktı. Dünyada yaşananlara paralel olarak Türkiye’de de benzer bir süreç yaşandı. Sosyalist hareketler zayıflarken başta Kürt hareketi olmak üzere diğer toplumsal hareketler kendi özgül taleplerine dayanan bir örgütlenme içine girdiler. 12 Eylül öncesinde sosyalist hareketlerin içinde yer alan birçok insan bu hareketlerin örgütlenmesinde rol oynadılar. Sosyalist hareketlerin bir kısmı da Kürt hareketi tarafından mas edilerek etkisizleştiler. Kuşkusuz bu durumun ortaya çıkmasında birçok neden vardır. Ancak THKP-C’den başlayarak 12 Eylül sonrasından ve reel sosyalizmin yıkılışından sonraki süreçlerde devrimci bir çizginin egemen kılınmamasının da rolü yadsınamaz. Asıl yanıt aranması gereken soru toplumun geniş kesimlerini etkileyecek sosyalizmi yeniden umut haline getirecek bir hareket nasıl yaratılır sorusudur. O nedenle THKP-C tartışması düne ait olmaktan çok bugüne ait bir tartışma olarak anlaşılmalıdır.

***

9 MART

1965 sonrasında gelişen sol dalga ordu içinde özellikle genç kesimler içinde de etkili oldu. Buna paralel sol içinde de belirli bir kesim “işçi sınıfının öncülüğünün objektif koşulları yok” şeklindeki görüşlerle, Türkiye’de bir dönüşümün “asker-sivil aydın zümre” etrafında oluşan milli bir cephe ile sağlanabileceği düşüncesindeydi.

Bu düşünceler gelişim süreci içinde olan devrimci hareketin şekillenmesinde önemli tartışma konularından birisi oldu.

15-16 Haziran işçi eylemleri bu tartışma konusunda da çok önemli kırılma noktalarından birisi oldu. İşçi sınıfının kendi öz gücüyle ortaya çıkışı, bunun karşısında sıkıyönetim ilanı ve ordunun tutumu, ordudan ilerici hamle beklentileri içerisinde olan kesimler için de bir hayal kırıklığı oldu.

THKP-C ve DEV-GENÇ’in gelişimi bu askeri darbe yoluyla bir değişimi benimseyen cuntacı görüşler karşısında da aşağıdan bir toplumsal devrim ekseninde şekillendi.

***

Buna karşı ordu içerisinde daha çok Doğan Avcıoğlu’nun YÖN dergisi çizgisindeki kesimler, komuta kademesinin dışında bir askeri darbe yoluyla iktidarı ele geçirme hayalinin 9 Mart’a kadar sürdürdüler.

12 Mart askeri darbesi, bir yanıyla da 9 Mart sol bir cunta girişimi karşısında ordunun Amerikancı üst kademesinin bir müdahalesi olarak gerçekleştirildi. 9 Mart darbe girişimi ordu içindeki sol düşüncenin tasfiye edilmesinin, genel olarak da solun bastırılmasının bir vesilesi haline getirildi.

9 Mart darbe girişiminin başından itibaren ordunun üst kademesinin bilgisinde olduğu da sonrasındaki gelişmelerle biliniyor. Buna ilişkin MİT’in Mahir Kaynak’ı cuntanın içine soktuğu ve takip ettiği, Mahir Kaynak’ı daha sonra MİT’in deşifre etmesiyle ortaya çıkmıştır.

Öte yandan da eski CHP Milletvekili Fakih Öz Fakih’in evinde yapılan cuntacıların toplantısında Korgeneral Atıf Erçıkan, Tüm General Celil Gürkan ve solcu subaylar arasında ki konuşmaları kaydediyor. Ve bu konuşmaları Genel Kurmay Başkan’ı cuntanın içinde yer alan Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur’a dinletiyor. Bunun sonucunda Gürler ve Batur saf değiştirerek Memduh Tağmaç ile anlaştığı iddia edilmektedir. Ve 9 Mart günü Hava Kuvvetlerinde toplanan subaylar dağıtılmıştır. Cuntanın içinde yer alan MSB müşaviri Emir Değer’in 32. Gün belgeselinde anlattığı anılarında;

Bir gün sonra bir muharebe subayının telefon ettiğini ve bir alarm verildiği haberini kendisine ilettiğini söylüyor, “Devleti Kurtarma Planı” (Dev-Kur) adlı bir planın devreye sokulduğunu haber veriyor. Dev-Kur, NATO ülkelerinde devletin özellikle soldan bir tehlikeyle karşılaştığında devreye sokulan bir plandır. Emir Değer bu planın Faruk Gürler’e karşı olduğu düşüncesiyle Gürler’e yaveri aracılığıyla haber veriyor. Faruk Gürler’in sözleri ise şok etkisi yaratıyor. Gürler; “telaşa kapılma alarmı ben verdim, sol bir darbe gelecekti onun için verdim”.

İki gün sonra ordunun emir komuta zinciri içerisinde 12 Mart hayata geçti. Muhtıracı generallerin ilk yaptıkları eylem 9 Mart’ı hazırladığını iddia eden askerleri tasfiye etmek oldu. Önemli görevdeki 5 General, 1 Amiral ve 35 albay emekliye sevk edildi. Tarihin ironisi askerler emekliye sevk etme kararını, 12 Mart Muhtırasıyla istifa ettirdikleri Süleyman Demirel’e imzalatıyorlardı.

Bu tasfiyeler bağlamın da Mahir Çayan’ın 12 Mart’ın ordunun dönüşümüne dair yaptığı değerlendirme sürecin özeti niteliğindedir; “Türk ordusunun alt kademe subaylarının niteliğini belirleyen milliyetçiliktir. Çoğunluğu da askeri liselerden gelen küçük burjuva emekçi kökenli kişilerdir. On yıldır emperyalizm sistemli çalışarak, ordunun küçük burjuva devrimci geleneğini geniş ölçüde değiştirmiş, 12 Martla birlikte geniş tasfiyelere gitmiştir. Latin Amerika’daki gibi iç savaşa uygun bir biçimlenişi olmayan geniş Türk ordusunda daha bir süre devrimci geleneğin izleri görülebilir. Ancak süratle oligarşi, tasfiyeler ve yeniden düzenlemelerle orduyu iç savaş ordusu haline getirerek doğrudan vurucu gücü haline getirmektedir.”

(M.Çayan, “Toplu Yazılar” BirGün Kitap, 2013, s.338)

***

GENEL OLARAK 12 MART

12 Mart darbesi, toplumun her kesimini saran muhalefet dalgasının ve buna yön veren anti-emperyalist bağımsızlık fikrinin yarattığı siyasal krize karşı egemen sınıfların aldığı bir tedbir olarak gündeme geldi.

12 Mart darbesinin ilk günlerinde, Mahir Çayan’ın etkinliğinde yayınlanan Kurtuluş gazetesinde şu değerlendirmelere yer alıyordu, “Oynan son oyunla -12 Mart darbesi- ülkemizde faşizm yukarıdan aşağıya adım adım tezgâhlanmaktadır. Ordu ve devlet kurumlarındaki küçük burjuva radikallerini yeni tasfiyeler beklemektedir. Bütün devlet kurumlarında bürokrasisini sağlamlaştırma yolunda olan emperyalizm, ordu içindeki tasfiyelerin ardından, “anarşistler” dediği sivil kanattaki sağlam Marksist Leninist unsurları da vuracaktır” (Kurtuluş-Devrim İçin Savaşmayana Sosyalist Denmez, Nisan 1971)

Bu ilk değerlendirme 12 Mart’ın hedeflerini açıkça ortaya koyuyor. 12 Mart sonrasındaki gelişmeler de giderek sol dalganın bastırılmasına yönelen bir sıkıyönetime evrildi.

12 Mart’ın başbakanı Nihat Erim, İsrail Başkonsolusu Efraim Elrom’un kaçırılmasının ardından, TRT’te yaptığı konuşmada, “Alınacak tedbirler balyoz gibi kafalarına hemen inecektir” diyerek adeta bir savaş ilan etti. Bunun ardından başlatılan “Balyoz operasyonları” ile aydınlar, yazarlar, sanatçılar işkencelerden geçirildi, devrimcilerin sokak ortasında öldürüldüğü, idam edildiği günler başladı.

DENİZLERİN YAKALANMASI VE SONRASI

12 Mart’tan henüz 3 gün sonra THKO üyesi Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Sinan Cemgil Malatya’ya doğru yola çıktılar. Sinan Cemgil Nurhak’a ilerlerken, Deniz ve Yusuf Malatya’ya gitmek isterken çevirme haberi alarak Şarkışla’ya yöneldiler. Burada bir ihbar sonucu kendilerini yakalamak üzere gelen askerlerle çatışarak yaralı şekilde ele geçirildiler.

Denizlerin 12 Mart’ın hemen ertesinde yakalanması ve idama varacak yargılama süreçleri, dışarıda da onları kurtarmak üzere bir dizi arayışı gündeme getirdi.

17 Mayıs 1971 günü Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi üyesi devrimciler Mahir Çayan, Ulaş Bardakçı ve Hüseyin Cevahir, İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom’u kaçırdı. Denizlerin bırakılması için gerçekleştirilen bu eylem 22 Mayıs 1971 günü İsrail Başkonsolosunun öldürülmesiyle sonuçlandı.

Başkonsolosun öldürülmesinin ardından ”Fırtına I Tatbikatı” uygulamaya kondu. 23 Mayıs 1971 tarihinde gece yarısından başlanarak İstanbul il sınırları içinde 15 saat sokağa çıkma yasağı kondu. Olaylarla hiç ilgisi olamayan kişiler tutuklandı. Aralarında Fakir Baykurt, Yaşar Kemal, Uğur Mumcu gibi birçok yazar ve bilim insanı gözaltına alındı.

CEVAHİR KALBİMİZE GÖMÜLDÜ

Balyoz Harekâtının hedef aldığı ilk devrimci önderlerimizden biri Hüseyin Cevahir oldu. 1 Haziran 1971’de, 26 yaşında katledilen Hüseyin Cevahir, 29 Mayıs 1971’de İstanbul-Maltepe’de Mahir Çayan ile birlikte saklandıkları evde kuşatıldılar. Üç gün süren kuşatma 1 Haziran sabahı keskin nişancı, deniz Binbaşı Cihangir Erdeniz’in perde arkasında nöbet tutan Hüseyin Cevahir’i vurması ile son buldu. Evden ölü olarak çıkartıldığında vücudunda 25 kurşun vardı. Çayan ise yaralı olarak yakalandı.

***

KIZILDERE SON DEĞİL

Deniz’ler için yapılacak eylemi bir an evvel gerçekleştirmek üzere Karadeniz’e geçme kararı alındı. Sinan Kâzım Özüdoğru, Hüdai Arıkan, Saffet Alp ve Sabahattin Kurt Karadeniz bölgesine geçti. Ardından 18 Mart 1971’de Ertan Sarıhan’ın ayarladığı makarna kamyonuyla Mahir Çayan, Ertuğrul Kürkçü, Ömer Ayna ve Cihan Alptekin Fatsa’ya ulaştı.

Mahir Çayan ve arkadaşları, Denizlerin idamını engelleyecek bir eylem için Karadeniz’de, Ünye Radar Üssü’nden 3 İngiliz teknisyeni kaçırdı. Ardından da idamların durdurulmasını talep eden bir bildiri ile eylemlerini kamuoyuna duyurdular. Bildiride talepler şöyle sıralandı: “1- İnfazlar derhal duracak. 2- Hiçbir yurtsever ve devrimci asılmayacak. 3- En geç 48 saat içinde infazların durdurulduğuna dair radyodan yayın yapılacak.”

Mahirlerin Kızıldere’de olduğunun anlaşılması üzerine başlayan operasyonda 30 Mart 1972 sabahında köy tamamıyla kuşatılarak, dayanışmanın bütün güzellikleriyle dolu on devrimci, Mahir Çayan, Ertan Sarıhan, Hüdai Arıkan, Sinan Kâzım Özüdoğru, Nihat Yılmaz, Saffet Alp, Ahmet Atasoy, Sabahattin Kurt, Ömer Ayna, Cihan Alptekin katledildi.

Kızıldere bugünden bakıldığında her şeyden önce bir dayanışma eylemidir. Son derece adaletsiz bir yargılama sonucunda idama mahkûm edilen üç devrimcinin Deniz Gezmiş’in, Hüseyin İnan’ın ve Yusuf Aslan’ın idamının engellenmesi için yaşamlarını feda etmeyi göze alan on devrimcinin öyküsüdür.

Bireysel çıkarlarını bir kenara bırakarak sömürüye, adaletsizliğe başkaldıran bir kuşağın en önünde mücadeleye atılmış olan insanlardır Kızıldere’de öldürülenler.

Daha üzerinden iki yıl geçmeden 12 Mart’ın izleri silinirken; devrimcilerin ülke topraklarına attıkları tohumlar yeşermeye başlamış, bu kez başka gencecik insanlar yeniden benzer değerlerle mücadeleye atılmışlardır.

***

ULAŞ BENZERDİ GÜNEŞE

Yoldaşı, arkadaşı Hüseyin Cevahir’i yanı başında kaybeden Mahir Çayan, Maltepe Hapishanesinde onun anısına Adalılar şiirini yazdı. “ve cevahirimi kalbime gömüp dönerim hain hücreme” cümlesiyle biten şiir, yalnızca Mahir Çayan’ın değil, tüm bir devrimci kuşağın bu ağır şartlar altında, arkadaşlarını kaybetmenin acısıyla büyüyen dirençlerinin bir ifadesidir. 68 kuşağı devrimcilerinin dostluklarına dair bir diğer simgeleşmiş an ise Mahir Çayan ve Ulaş Bardakçı’nın kucaklaşmasıdır. 12 Ağustos 1971’de çıkarıldıkları mahkemede, dostları ve yoldaşları Hüseyin Cevahir’in ölümünün ardından ilk kez birbirini gören iki devrimcinin kısa bir video kesitine sığan kucaklaşması, bugün hala toplumsal hafızamızda canlılığını koruyan bir görüntüyse, sebebi bu iki ismin nezdinde devrimci kahramanlarımızın fikirleri kadar samimiyetleri, insanlıkları ve karakterleriyle de gelecek kuşaklara örnek olmalarındandır. Nitekim bu kucaklaşmadan 3 ay sonra Maltepe Cezaevinden firar edecekler, Ulaş Bardakçı 6 ay sonra, 19 Şubat 1972’de Arnavutköy’de kaldığı eve baskın yapan polislerle çatışırken hayatını kaybedecek, Mahir Çayan ise 9 arkadaşıyla Kızıldere eylemini gerçekleştirmek için Karadeniz’e yola çıkacaktı.

***

NURHAK: EMPERYALİZME KARŞI SAVAŞIN NEFERLERİ

12 Mart darbesinin ardından gelişen Balyoz operasyonuyla, ülke çapında devrimcilere yönelik saldırı ve katliamlar düzenlendi. 1 Haziran’da Maltepe’de Hüseyin Cevahir’in katledilip Mahir Çayan’ın yaralı yakalandığı saldırıdan bir gün önce, 31 Mayıs 1971’de Nurhak dağında Kadir Manga, Alparslan Özdoğan ve Sinan Cemgil pusuya düşürülerek katledildi.

Geçmişte TİP ve Devrimci Gençlik içerisinde de yer alan THKO üyesi Kadir Manga, Alparslan Özdoğan, Sinan Cemgil, Mustafa Yalçıner, Hacı Tonak, Metin Güngörmüş ve Ahmet Erdoğan, Malatya Kürecik’teki NATO üssüne eylem düzenlemek üzere bulundukları Nurhak dağında Jandarma tarafından pusuya düşürüldü. Manga, Özdoğan ve Cemgil çatışmada katledilirken yoldaşları da yaralı şekilde yakalandı.

Sinan Cemgil, Nurhak dağlarında, kendilerini çeviren askerlere “Biz sizlerin, halkımızın, bağımsız onurlu ve bolluk içinde yaşayabilmesi için halk düşmanlarıyla, sizi sömüren ve asırlardan beri zulüm altında ezenlerle kavgaya tutuşmuş Halk Kurtuluş Ordusu’nun neferleriyiz” diye seslendi. Dertlerinin karşılarındaki erler değil Amerikan emperyalizmi olduğunu söyleyen devrimciler, jandarmanın köylüleri dahi silahlandırdığı kalabalık bir kuşatma altında hayatlarını kaybettiler.

***

DENİZ, YUSUF, HÜSEYİN: DARAĞACINDA DERS VERDİLER

12 Mart’tan henüz 3 gün sonra THKO üyesi Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Sinan Cemgil Malatya’ya doğru yola çıktılar. Sinan Cemgil Nurhak’a ilerlerken, Deniz ve Yusuf Malatya’ya gitmek isterken çevirme haberi alarak Şarkışla’ya yöneldiler. Burada bir ihbar sonucu kendilerini yakalamak üzere gelen askerlerle çatışarak yaralı şekilde ele geçirildiler. 9 Ekim 1971’de idam cezasına çarptırılan Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve bir diğer THKO’lu devrimci Hüseyin İnan için mecliste yapılan oylama, 273’e 48 idamdan yana çıktı. Demokrat Partinin devamcısı Adalet Partililer, 27 Mayıs’ın intikamını alıyordu. İsmet İnönü ve Bülent Ecevit dahil ret oyu kullanan CHP’liler, kendi partilerinde dahi azınlıktı. İdam kararının onaylanmasının ardından özür dilemesi istenen Deniz, Yusuf ve Hüseyin bu talebi reddetti. Deniz Gezmiş, avukatı Halit Çelenk’in anlatımına göre darağacındaki son sözlerinde dahi devrimci mücadeleyi ezmek isteyen 12 Martçı işbirlikçilere ders veriyordu:

“Yaşasın tam bağımsız Türkiye! Yaşasın Marksizm-Leninizm’in yüce ideolojisi! Yaşasın Türk ve Kürt halklarının bağımsızlık mücadelesi! Kahrolsun emperyalizm! Yaşasın işçiler, köylüler!”

***

KAYPAKKAYA: ÇARPIYOR KALBİ, ORTASINDA KAVGANIN

12 Mart sürecinde mücadelesi ve fikirleriyle ölümsüzleşen bir başka devrimci ise İbrahim Kaypakkaya oldu. İstanbul Üniversitesi Fizik bölümü öğrencisi olan İbrahim Kaypakkaya devrimci fikirlerle burada tanıştı. Mart 1968’de Çapa Fikir Kulübü’nün kurucuları arasında yer aldı. Çapa Fikir Kulübü’nün başkanı olan Kaypakkaya, 6. Filo’ya karşı bildiri yayımladığı gerekçesiyle Kasım 1968’de okuldan atıldı.

İşçi-Köylü gazetesinin İstanbul’daki bürosunda çalışan Kaypakkaya, Aydınlık ve Türk Solu dergilerine yazılar yazdı. Aydınlık içinde meydana gelen ayrışmada Proleter Devrimci Aydınlık (PDA) kanadında yer aldı. 1972 yılına kadar PDA (TİİKP) saflarında çalıştı. Bu tarihte PDA ile yolları ayrıldı. Doğu Perinçek ve çevresinin revizyonist ve oportünist olduklarını ifade eden Kaypakkaya, ayrılık sonrasında TKP/ML TİKKO’yu kurdu.

TKP/ML faaliyetlerinin yoğunlaştığı Dersim’de mücadele ederken, 24 Ocak 1973’te Vartinik mezrasında bir köyde kaldıkları sırada etrafları kolluk kuvvetleri tarafından sarılan Kaypakkaya, boynundan saçma kurşunlarıyla vuruldu. Beş gün kadar dağda yaralı saklanan Kaypakkaya, yiyeceğinin kalmaması üzerine indiği köyde Cafer Atan isimli bir öğretmenin ihbarı sonucu yakalandı.

Yaralıyken kasıtlı olarak saatlerce yürütülmesinin sonucu olarak parmakları hissizleşti ve hastanede reddetmesine rağmen 20 Şubat 1973’te ayak parmakları kesildi. Kaypakkaya dört ay boyunca süren sorgulaması sırasında defalarca işkenceye maruz bırakıldı. Mahkemeye çıkartılmasına az bir zaman kala, görgü tanıklarına göre 16 Mayıs 1973’te son bir kez sorguya götürüldü ve 18 Mayıs 1973’te yaşama veda etti. Ölüm sebebi ise kayıtlara ‘intihar’ olarak geçti.

Oğlunu görmeye gelen babasına ertesi gün cansız bedeni teslim edildi. Babası Ali Kaypakkaya, daha sonra oğlunun cenazesini teslim almaya gittiği zaman yaşadıklarını şöyle anlatmıştı: “Oğlumun cenazesini aldım. Taşıması için bir hamal tuttum, ücreti 5 liraydı. Hamal sordu; ‘Bu nedir amca?’ ‘Oğlum’ dedim, ‘Solcu, öğrenci. İşkencede öldürüldü.’ Hamal ağladı, parayı da almadı. ‘Kalsın’ dedi.”