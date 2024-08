Dün Meclis’te kan döküldü

“ Nasıl öfkelenmem düşündükçe memleketimi, çırpınıyor ayakları altında bir avuç hergelenin…”

Nâzım Hikmet RAN

Dün gazeteme yazımı göndermek üzereyken Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden gelen haberle yazı konumu değiştirdim. Çünkü dün mecliste kan döküldü. Anayasa Mahkemesi’nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’a dair vekilliğinin düşürülmesine dair vermiş olduğu “yok hükmündedir” kararının uygulanmasına ilişkin olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulu’nda muktedirin vekillerince yine, yeniden erkeklik gösterisi yapıldığına şahitlik ettik. Milletin meclisinde TİP Milletvekili Ahmet Şık’a ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’e yumruklarıyla saldıran zihniyetin ortaya serdiği şiddeti izledik dün. Kadına yönelik erkek şiddetine sıfır tolerans diyen AKP sayesinde; evde, sokakta olduğu gibi Mecliste de erkek şiddetine tanık olduk. Üstelik saldırıyı başlatan da TBMM İdare Amirlerinden Fehmi Alpay Özalan. Şiddet gösteren bir idare amiri! Âdettendir, önce görevinin iç tüzükteki tanımına bakalım.

Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü madde 17 der ki: İdare Amirleri; sükûn ve düzenin korunması, görüşmelerin açıklık ve serbestliğinin sağlanması, gereken hallerde emniyet kuvvetinin kullanılmasında Başkanlığın yürütme vasıtalarıdır; ortak sorumluluk içinde görev yaparlar ve yetki kullanırlar. İç tüzükteki görev tanımında sükûnetten, düzenin korunmasından, görüşmelerin serbestliğinin sağlanmasından bahsediyor. Gelelim düne. Dün TBMM İdare Amirlerinden Alpay Özalan’ın saldırısına maruz kalan Ahmet Şık o anda meclis kürsüsündeki hatip idi. Konuşması esnasında arkasından gelinerek darp edildi. Ha bir de, saldırıyı izlerken aklımıza gelen kürsü masuniyeti kavramı var. Kürsü masuniyeti ise milletvekillerine tanınan önemli bir imtiyaz. Bir mebusun TBMM kürsüsünde fikirlerini serbestçe dile getirebilmesi, bu hakkına müdahale ve tecavüz edilmemesidir. Bırakın kürsü masuniyetini, AKP/MHP hükûmetine karşı yılmadan mücadele edenlerin TBMM çatısı altında bile can güvenliği yok! Planlı bir şekilde gerçekleştirilen saldırıda DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de şiddetin hedefi oldu. Kaşının yarıldığı bilgisini aldık, meclis kürsüsü önüne dökülen kanlarını gördük. Dün görüntüleri izlerken dikkatimi çeken başka bir husus daha oldu. Meclis çalışmalarında düzeni sağlamak ile yükümlü olan TBMM Başkan vekili Bekir Bozdağ da saldırıyı izleyenler arasındaydı. Saldırının son bulmasına dair herhangi bir girişimi olmadı. Hatta hatibe yapılan saldırıdan hemen sonra kürsünün arkasında bulunan odasına gitmek üzere koltuğundan kalktı. Şaşırdık mı? Keşke ama hayır. Sonuç olarak; bir milletvekilinin konuşma hakkı gasp edildi, darbedildi. Başka bir milletvekili şiddetin hedefi oldu, kaşı yarıldı. AYM kararı ihlal edilmeye devam edildi. Ve AYM’nin Can Atalay’a ilişkin vermiş olduğu karar konuşulamadı bile. ( 16.08.2024 sat 18:00 itibariyla ) Yoksa muktedirin istediği zaten bu muydu? Hukuk tanımazlar, AYM kararını yok sayanlar, fikirleriyle değil yumruklarıyla konuşanlar bilsinler ki; siz ister kabul edin ister etmeyin, istediğiniz kadar faşizmin sözcülüğünü yapın Can Atalay, Hatay halkının vekilidir. Zorbalık ile onu esir tuttuğunuz bu hukuksuzluğa boyun eğdiremeyeceksiniz.

Geçmiş olsun Ahmet Şık, Gülistan Kılıç Koçyiğit.

Bu saldırı sadece size değil hepimize yapıldı.