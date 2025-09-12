Dün söylenen, bugün unutturulmak istenen

Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür, denir. Ama toplum hafızasını korumazsa, siyasetçiler kendi söylediklerini bile yok sayabilir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın son açıklaması bu açıdan çarpıcıdır. Bu yılsonunda enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini “43 puanlık düşüş” gibi bir başarı hikâyesiyle sunarken, bundan sadece bir yıl önce Orta Vadeli Program’da (OVP) 2025 yılı için öngördükleri yüzde 17,5 enflasyonu hatırlayan var mı? OVP’ye bizzat yazdıkları hedeflerin, bugün övündükleri rakamın yarısı kadar olduğunu görmezden geliyorlar. Kısacası geçen yıl vadettiklerinin yüzde 72 fazlası bir enflasyonla “başarı” öyküsü anlatılıyor.

Bu noktada Yılmaz’a ve hükümete sorulması gereken sorular açıktır: Geçen yıl ilan ettiğiniz hedefler neden tutmadı? Bu “yanılgının” sorumluluğunu üstleniyor musunuz? Kamuoyuna bu sapmaların hesabını verecek misiniz, yoksa inanmadığınız tahminleri “politik beklenti yönetimi” için mi paylaşıyorsunuz?

Enflasyon gibi toplumun günlük hayatını doğrudan etkileyen bir konuda, hedefler ile gerçekleşmeler arasındaki uçurum bu kadar büyükken “başarı” söylemi gerçekliğini yitiriyor. Halkın alım gücü erirken, “düşüş” vurgusu sadece istatistik oyununa dönüşüyor.

AKP iktidarının ekonomi politikasında bir başka süreklilik, kamu varlıklarının satışı oldu. İktidara geldikleri günden itibaren “devletin küçülmesi” söylemiyle şeker fabrikalarından demir-çelik tesislerine, petrol rafinerilerinden “kupon” arazilere kadar satmadık yer bırakmadılar. Bu politikaların altında imzası bulunan dönemin ekonomi bakanı, bugünün muhalefet lideri Ali Babacan bile bugün “yanlış yaptık” deme noktasına geldi. Bu itiraf bile halkın ödediği bedeli hafifletmiyor: Sanayi kapasitesinin daralması, bölgesel istihdamın çökmesi ve stratejik sektörlerde kamu varlığının ortadan kalkması. Bugün ise benzer bir tablo otoyollar ve köprüler için gündemde. Hükümetin bu hafta açıkladığı OVP’de, 2024–2025 yılları için 500 milyon dolar civarında olan, özelleştirme gelirlerinin 2026’da 4 milyar dolara çıkarılmasının planlanması, bu altyapıların işletme haklarının devri için hazırlık yapıldığını gösteriyor. Kısacası, kamu kaynaklarının “nakit yaratma” aracı olarak kullanılması sürüyor.

Bu süreç sadece mali bir tercih değil; aynı zamanda hukukî ve egemenlik boyutu olan bir mesele. Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetimine düşen sorumluluk burada daha da ağır: Londra mahkemelerini yetkili kılan, yüksek tazminat ve fesih bedelleri içeren sözleşmeler imzalamayın, ülkeyi uzun yıllar bağlayacak uluslararası tahkim yükümlülüklerine sokmayın. Kısacası, bu işlere kalkışmayın. Bırakın köprüler ve oto yollar halkın olsun.

Özelleştirme sadece bir muhasebe kalemi değildir; sosyal devlet ilkesinin ve kamusal hizmet anlayışının sınırlarını çizer. Köprüler, otoyollar, elektrik dağıtım şirketleri veya limanlar, bir ülkenin altyapısı, egemenliğinin parçasıdır. Bunları “nakit akışı” için devretmek, yurttaşların ödediği vergilerle yapılan yatırımların özel şirketlerin kâr aracına dönüşmesi demektir. Halk iki kez öder: Önce yatırım için vergisiyle, sonra kullanım için geçiş ücretiyle. Bu da eşitsizliği ve yoksullaşmayı derinleştirir.

Bu nedenle “biz iktidara geldiğimizde gişeleri kaldırıp geçişleri ücretsiz yapacağız” sözü, sadece bir vaat olarak değil, aynı zamanda özelleştirmenin yarattığı sosyal maliyetlere bir yanıt olarak okunmalıdır. Kamusal altyapının tekrar kamulaştırılması ve hizmetlerin ücretsiz hâle getirilmesi, uzun vadede toplumsal refahın ve bölgesel gelişmenin anahtarıdır.

UNUTMANIN BEDELİ

Siyasetçiler için hafızanın silinmesi, geçmiş sözlerin hatırlanmaması elbette “avantaj”dır. Ancak toplum için bunun bedeli çok ağırdır. Bir yıl önce verilen enflasyon hedefleri unutulduğunda, bugünkü “başarı” hikâyeleri sorgulanmaz hâle gelir. Birkaç yıl önce satılan fabrikalar, limanlar ve arsalar hatırlanmadığında, bugün otoyolların ve köprülerin devri sıradan bir işlem gibi sunulabilir.

Oysa bu politikaların her biri yurttaşın hayatına doğrudan etki ediyor. Enflasyon hedeflerinin tutmaması, alım gücünün erimesi demek. Kamu varlıklarının satışı, temel hizmetlerin daha pahalı hâle gelmesi demek. Dolayısıyla hem ekonomideki hedef sapmalarını hem de özelleştirme politikalarını hatırlamak, hatırlatmak ve hesap sormak demokrasinin temel koşullarındandır.