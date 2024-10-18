Dünya Gıda Günü’nde simitli farkındalık

BirGün EGE

Çiğli Belediyesi Dünya Gıda Günü’nde doğanın sunduğu değerli kaynakları koruma ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Kaklıç İlköğretim Okulu’nda öğrencilere simit dağıttı.

Çiğli Belediyesi arazilerinde hasat edilen buğdaylardan elde edilen unlarla hazırlanan simitler, çocukları mutlu etti. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız “Sağlıklı ve besleyici gıdaya erişim her çocuğun hakkı. Açlık ve yetersiz beslenmeyle mücadele için birlikte çalışıyor ve üretiyoruz. Kendi arazimizden elde ettiğimiz un ile bu simitleri yaptık” dedi.