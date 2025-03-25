Dünya Kupası elemelerinde İngiltere notları: Thomas Tuchel ile yeni başlangıç

2026 Haziran’ında sahne alacak Amerika, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliği 13. Dünya Kupası, tarihte ilk kez 32 takım yerine 48 takım turnuvada boy gösterecek. Üç ülkenin 16 şehrinde oynanacak maçlar, Amerika Birleşik Devletleri maçların büyük bölümüne, Kanada ve Meksika seçili maçlara ev sahipliği yapacak. Turnuvanın, tarihte ilk kez üç ülkenin ev sahipliği yaptığı ilk turnuva olması, 1994’ten bu yana ilk kez Amerika’da oynanacak olması tarihe düşen notlar. Takımlar, 4 takımdan oluşan 12 gruba ayrılacak ve her grubun ilk 2’si ile en iyi 8 üçüncü takım üst turda 32 takım arasına kalacak.

Baharın kapıda olduğunu hatırlatan güneşli bir Londra gününde, görkemli Wembley Stadı’nda FIFA sıralamasında 4. durumdaki İngiltere Dünya Kupası elemelerinde (K) Grubu’nda sıralamada 61 basamak altındaki Arnavutluk karşısında. İngiltere’nin 51 yaşındaki yeni teknik direktörü Thomas Tuchel’in takımın başında ilk maçı olması nedeniyle maça ilgi büyük, 1966’dan beri kupaya hasret kalmış takım adına yeni başlangıç. İki takım arasındaki son beş maçta İngilizler 5 galibiyet alırken 2021 Kasım’ında rakibini 5-0’lık skorla geçti.

Ev sahibi İngiltere 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Pickford, savunmada Walker, Konsa, Burn, Lewis-Skelly, orta sahada Rice, Jones, ileri uçta Foden, Bellingham, Rashford, önlerinde golcüleri Kane. Misafir Arnavutluk 4-1-4-1 dizilişinde, kalede Strakosha, savunmada Balliu, Ajeti, Djimsiti, Aliji, savunmanın önünde Ramadani, orta sahada Asani, Asllani, Laçi, Bajrami, önlerinde gol umutları Uzuni. Beklendiği gibi beyaz formalı İngiltere baskılı başlıyor maça, Al-Kara formalı Arnavutluk geniş alanları çabuk kapatarak takım halinde savunmada. Henüz 5. dakikada gole yaklaşıyor ev sahibi, Konsa’nın rakip ceza sahasında savunma arkasına pasında Bellingham’dan önce savunmada Ajeti, topa müdahale ediyor, 31 yaşındaki savunma oyuncusu bizim futbol fakiri coğrafyada Bodrum forması giyiyor. İlk 15 dakikada topa yüzde 88 oranında sahip İngiltere rakibin kalabalık savunması arasında pozisyon üretmekte zorlanıyor. 20’de aradıkları golü buluyorlar, Bellingham’ın rakip savunma arkasına enfes pasında ilk milli maçına çıkan Lewis-Skelly rakip savunmadan önce yerden vuruşla topu kaleci Strakosha’nın bacakları arasından ağlara gönderiyor; 18 yıl 176 günle Myles Lewis-Skelly, İngiltere Milli Takımı formasıyla ilk maçında gol atan en genç oyuncu oluyor. O dakikaya kadar solda Lewis-Skelly, Bellingham ve Rashford takımın göze batan oyuncuları. 27’de sağdan kullandığı ilk kornerinde pozisyon üretemiyor Arnavutluk, atağa çıktıkları anlarda 3. bölgede çoğalmakta sıkıntı yaşıyorlar. 33’te savunmada Djimsit hakeme itirazı sonucu sarı kartı gören oyuncu. 40’da net fırsatı kaçırıyor İngiltere, Walker’ın sağdan ortaladığı topta savunmadan önce kafayı vuran Bellingham, dönen topta Kane’in vuruşu savunmada Djimsiti’ye çarpıp kornere çıkıyor, kaçan gole inanamıyor 9 numara. O dakikaya kadar İngiltere savunmasında Burn 82 pasla Arnavutluk takımından (77) fazla pas yapıyor. İngiltere’nin topa yüzde 79 oranında sahip olup rakip kaleyi altı kez yokladığı devre tek gollü üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolara sahada. 48’de sağdan kullandığı duran topta rakip savunmayı geçemiyor Arnavutluk, devrenin ilk bölümünde geride yan paslarla tempoyu düşürürken atağa çıktıkları anlarda hücumda çoğalıyorlar. 59’da ikinci gole yaklaşıyor ev sahibi, Lewis-Skelly’nin soldan başlattığı atakta Bellingham’ın ortasında Kane’nin kafa vuruşu isabetsiz, İngiltere gol vuruşlarında o dakikaya kadar etkisiz. 62’de Arnavutluk’ta ilk değişiklik, Chelsea’den Everton’a kiralık olarak gönderilen forvet Armando Broja, Rangers’ın forveti Nedim Bajrami’nin yerini alıyor. 66’da sağdan Burn’ü geçip ceza sahasına giriyor 22 numara, ancak dar açıda gol vuruşunu yapamıyor. 72’de gole yaklaşıyor Arnavutluk, rakip savunma arkasına sarkan Asani’den önce çabukluğuyla topa müdahale eden Konsa mutlak golü önlüyor, akabinde İngiltere’de Bowen, Gordon ve Rogers, Rashford, Jones ve Foden’in yerlerini alıyor. Değişiklikler hareketlendiriyor takımı, 77’de ikinci golü buluyorlar, Rice’in sağdan ceza sahasına kestiği topta uzak köşeye enfes bırakıyor Kane, pozisyonda topla dönüşü, uzak köşeye plasesi futbol okullarında ders diye gösterilir. 83’te İngiltere’de Rice yerini Henderson’a bırakıyor. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca beş dakika uzatılan maçı 82.378 taraftarın şahitliğinde 2-0 kazanan İngiltere grup maçlarına üç puanla başlıyor. “Bunca yıl sönmemiş umudum, nisan değilse mayıs, perşembe değilse pazar…" der umudu anlattığı dizelerinde Attilâ İlhan. İngiltere cuma akşamı Arnavutluk karşısında umutla başladı elemelere. Uzun süren bekleyiş belki 2026 yazında son bulur, kim bilir… Maçın adamı İngiltere’nin sol hücum beki Lewis-Skelly…